نيبينزيا: العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران تتسبب في قتل عدد هائل من المدنيين
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، بأنه نتيجة للعملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، يُقتل عدد هائل من... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "عدد هائل من المدنيين يقتلون في البلاد (إيران)".وأوضح أن روسيا تعتبر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في إيران أمرًا غير مقبول.وأوضح نيبينزيا بأن الغرض من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز، الذي استخدمت روسيا الفيتو ضده، هو منح تفويض مطلق لمواصلة الأعمال العدائية.وأوضح نيبينزيا: "لم يكن بإمكان روسيا الاتحادية دعم نص من شأنه أن يخلق سابقة خطيرة للقانون الدولي، والقانون البحري الدولي، وأي جهود سلام، ومكانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، بأنه نتيجة للعملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، يُقتل عدد هائل من المدنيين.
وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "عدد هائل من المدنيين يقتلون في البلاد (إيران)".
وأوضح أن روسيا تعتبر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في إيران أمرًا غير مقبول.
وأكد أن واشنطن "خانت الدبلوماسية" مرتين بضرباتها على إيران، موضحا: "إذا اتخذ مجلس الأمن الموقف المفروض عليه، فلن يكون لدى طهران أي دافع على الإطلاق للانخراط في أي شكل من أشكال الاتصال مع واشنطن، التي خانت الدبلوماسية مرتين بالفعل: في يونيو(حزيران) 2025 وفي فبراير(شباط) من هذا العام، عندما شنت ضربات واسعة النطاق ضد إيران في خضم عملية التفاوض".
وأوضح نيبينزيا بأن الغرض من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز، الذي استخدمت روسيا الفيتو ضده، هو منح تفويض مطلق لمواصلة الأعمال العدائية.
وأوضح نيبينزيا: "لم يكن بإمكان روسيا الاتحادية دعم نص من شأنه أن يخلق سابقة خطيرة للقانون الدولي، والقانون البحري الدولي، وأي جهود سلام، ومكانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".