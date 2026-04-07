نيبنزيا: الغرض من قرار مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز هو منح تفويض لمواصلة الأعمال العدائية
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، بأن الغرض من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز، الذي استخدمت روسيا... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T17:58+0000
وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي موضحًا موقف روسيا في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي اقترحته البحرين بشأن مضيق هرمز، مؤكدًا أن بعض بنود الوثيقة تعني في الواقع: "(الهدف هو) منح تفويض مطلق لمواصلة الأعمال العدوانية ومواصلة التصعيد".ونوه إلى أن روسيا أدانت العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، قائلا: "ندين عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. ونحترم سيادة جميع دول المنطقة ووحدة أراضيها". وأعلن أن روسيا والصين تقترحان على مجلس الأمن النظر في مشروع قرار بديل بشأن الوضع الراهن في الشرق الأوسط، بما في ذلك من منظور الأمن البحري.
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، بأن الغرض من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز، الذي استخدمت روسيا الفيتو ضده، هو منح تفويض مطلق لمواصلة الأعمال العدائية.
وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي موضحًا موقف روسيا في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي اقترحته البحرين بشأن مضيق هرمز، مؤكدًا أن بعض بنود الوثيقة تعني في الواقع: "(الهدف هو) منح تفويض مطلق لمواصلة الأعمال العدوانية ومواصلة التصعيد".
وأوضح نيبينزيا، أن روسيا لم تستطع دعم مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز، لأن مثل هذا النص كان سيخلق سابقة خطيرة في القانون الدولي، وقال في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "لم يكن بإمكان روسيا الاتحادية دعم نص من شأنه أن يخلق سابقة خطيرة للقانون الدولي، والقانون البحري الدولي، وأي جهود سلام، ومكانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
ونوه إلى أن روسيا أدانت العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، قائلا: "ندين عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. ونحترم سيادة جميع دول المنطقة ووحدة أراضيها".
وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا تسعى جاهدة لإحلال السلام سريعًا في الشرق الأوسط، موضحا: "لقد بذلت روسيا، وما زالت تبذل، جهودا حثيثة، بما في ذلك على أعلى المستويات، لإنهاء (النزاع). نسعى جاهدين لإحلال السلام سريعًا في الخليج والشرق الأوسط".
وأعلن أن روسيا والصين تقترحان على مجلس الأمن النظر في مشروع قرار بديل بشأن الوضع الراهن في الشرق الأوسط، بما في ذلك من منظور الأمن البحري.