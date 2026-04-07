نيبنزيا: الغرض من قرار مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز هو منح تفويض لمواصلة الأعمال العدائية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260407/نيبنزيا-الغرض-من-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-مضيق-هرمز-هو-منح-تفويض-لمواصلة-الأعمال-العدائية-1112362018.html
نيبنزيا: الغرض من قرار مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز هو منح تفويض لمواصلة الأعمال العدائية
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، بأن الغرض من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز، الذي استخدمت روسيا... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T17:58+0000
2026-04-07T17:58+0000
العالم
مجلس الامن
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
فيتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103157/12/1031571246_0:227:2835:1821_1920x0_80_0_0_22bbc0589a17dc5c4d71d2a1594dfda0.jpg
وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي موضحًا موقف روسيا في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي اقترحته البحرين بشأن مضيق هرمز، مؤكدًا أن بعض بنود الوثيقة تعني في الواقع: "(الهدف هو) منح تفويض مطلق لمواصلة الأعمال العدوانية ومواصلة التصعيد".ونوه إلى أن روسيا أدانت العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، قائلا: "ندين عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. ونحترم سيادة جميع دول المنطقة ووحدة أراضيها". وأعلن أن روسيا والصين تقترحان على مجلس الأمن النظر في مشروع قرار بديل بشأن الوضع الراهن في الشرق الأوسط، بما في ذلك من منظور الأمن البحري. ‏ترامب عن إيران: حضارة بأكملها "ستموت الليلة"
https://sarabic.ae/20260407/روسيا-والصين-تستخدمان-الفيتو-ضد-مشروع-قرار-في-مجلس-الأمن-بشأن-مضيق-هرمز--1112360619.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103157/12/1031571246_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_3bfbf11dd8892855e3d7e48db89a6731.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نيبنزيا: الغرض من قرار مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز هو منح تفويض لمواصلة الأعمال العدائية

© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصورمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
© Sputnik . Nancy Sisil
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، بأن الغرض من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز، الذي استخدمت روسيا الفيتو ضده، هو منح تفويض مطلق لمواصلة الأعمال العدائية.
وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي موضحًا موقف روسيا في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي اقترحته البحرين بشأن مضيق هرمز، مؤكدًا أن بعض بنود الوثيقة تعني في الواقع: "(الهدف هو) منح تفويض مطلق لمواصلة الأعمال العدوانية ومواصلة التصعيد".

وأوضح نيبينزيا، أن روسيا لم تستطع دعم مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز، لأن مثل هذا النص كان سيخلق سابقة خطيرة في القانون الدولي، وقال في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "لم يكن بإمكان روسيا الاتحادية دعم نص من شأنه أن يخلق سابقة خطيرة للقانون الدولي، والقانون البحري الدولي، وأي جهود سلام، ومكانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
روسيا والصين تستخدمان "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز
17:04 GMT
ونوه إلى أن روسيا أدانت العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، قائلا: "ندين عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. ونحترم سيادة جميع دول المنطقة ووحدة أراضيها".

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا تسعى جاهدة لإحلال السلام سريعًا في الشرق الأوسط، موضحا: "لقد بذلت روسيا، وما زالت تبذل، جهودا حثيثة، بما في ذلك على أعلى المستويات، لإنهاء (النزاع). نسعى جاهدين لإحلال السلام سريعًا في الخليج والشرق الأوسط".

وأعلن أن روسيا والصين تقترحان على مجلس الأمن النظر في مشروع قرار بديل بشأن الوضع الراهن في الشرق الأوسط، بما في ذلك من منظور الأمن البحري.
‏ترامب عن إيران: حضارة بأكملها "ستموت الليلة"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала