إعلام: سكان طهران يخرجون إلى الشوارع للاحتفال بـ"هزيمة الولايات المتحدة وإسرائيل"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بخروج الإيرانيون إلى شوارع العاصمة طهران للاحتفال بـ"هزيمة الولايات المتحدة وإسرائيل" بعد أن وافق الرئيس الأمريكي... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T02:05+0000

وعرضت وكالة "مهر" مشاهد من شارع ولي عصر الرئيسي في طهران، حيث تمر سيارات بكثافة وهي تحمل رايات الجمهورية الإسلامية.كما جلس عدد من المواطنين، مرتدين ملابس سوداء، على جانب الطريق، ولوّحوا برايات إيران على أنغام موسيقى وطنية.وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ“تجاوز جميع الأهداف العسكرية”، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.وأشار ترامب إلى تلقي مقترح من عشر نقاط من الجانب الإيراني، معتبرًا أنه يشكل “أساسًا قابلًا للتفاوض”، لافتًا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، على حد تعبيره.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وتشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

