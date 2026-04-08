الجيش المصري رقم 1.. أضخم 10 جيوش أفريقية في عام 2026

سبوتنيك عربي

تمتلك مصر قوة عسكرية هائلة تمنحها صدارة ترتيب أضخم الجيوش الأفريقية في عام 2026، سواء من حيث حجم العتاد العسكري البري والبحري والجوي أو من حيث القوة البشرية... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T15:47+0000

وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، قائمة تضم 10 جيوش تتصدر قائمة أقوى 38 جيشا في أفريقيا، بناء على معايير القوة التقليدية.الجيش المصرييحتل المرتبة الأولى أفريقيًا ورقم 19 عالميا بميزانية دفاع تقدر بـ5.1 مليار دولار، وإجمالي قوات عاملة واحتياطية يتجاوز 1.2 مليون جندي، إضافة إلى نحو 38 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية.وتمتلك مصر تاسع أضخم قوة جوية في العالم بـ1088 طائرة حربية وأسطول حربي يضم 129 وحدة بحرية وقوات برية بعتاد ضخم يشمل سادس أضخم قوة دبابات في العالم تضم 3620 دبابة، إضافة إلى آلاف الوحدات من المدافع المقطورة وذاتية الحركة وراجمات الصواريخ، وعشرات الآلاف من المدرعات.الجيش الجزائرييصنف في المرتبة الثانية أفريقيًا و27 عالميًا بميزانية دفاع تقدر بـ25 مليار دولار، وقوات عاملة واحتياطية بإجمالي 430 ألف جندي، ونحو 19 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية.وتمتلك الجزائر 620 طائرة حربية و112 وحدة بحرية و1485 دبابة ونحو 25 ألف مدرعة ومئات الوحدات من المدفعية وراجمات الصواريخ.الجيش النيجيرييصنف في المرتبة الـ3 أفريقيًا ورقم 33 عالميًا بميزانية دفاع تقدر بـ3.9 مليار دولار وإجمالي قوة بشرية تقدر بـ280 ألف فرد تشمل القوات العاملة والاحتياطية، إضافة إلى أكثر من 90 مليون فرد في سن التجنيد.وتمتلك نيجيريا 159 طائرة حربية و152 وحدة بحرية و330 دبابة وأكثر من 12 ألف مدرعة ومئات الوحدات من المدفعية وراجمات الصواريخ.جيش جنوب أفريقياوتمتلك جنوب أفريقيا 181 طائرة حربية و63 وحدة بحرية و248 دبابة وأكثر من 23 ألف مدرعة ومئات الوحدات من المدفعية المقطورة وذاتية الحركة وراجمات الصواريخ.الجيش الإثيوبييحتل المرتبة الـ5 أفريقيًا ورقم 47 عالميًا بميزانية دفاع تقدر بـ3.7 مليار دولار وقوة بشرية تضم 641 ألف جندي عامل واحتياطي وأكثر من 35 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية.وتمتلك إثيوبيا 104 طائرات حربية و338 دبابة ومئات وحدات المدفعية المقطورة وذاتية الحركة وآلاف المركبات المدرعة.الجيش المغربييحتل المرتبة الـ6 أفريقيًا ورقم 56 عالميًا بميزانية دفاع تقدر بـ16.1 مليار دولار وإجمالي قوة بشرية تقدر بـ700 ألف فرد، بينهم قوات عاملة واحتياطية ونحو 15 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية.ويمتلك المغرب 271 طائرة حربية و100 وحدة بحرية وقوة برية تضم أكثر من 1300 دبابة ونحو 18 ألف مدرعة ومئات الوحدات من المدفعية المقطورة وذاتية الحركة وراجمات الصواريخ.جيش أنغولايحتل المرتبة الـ7 أفريقيًا ورقم 59 عالميًا بميزانية دفاع تقدر بـ31.2 مليار دولار وقوة بشرية تضم 117 ألف جندي عامل واحتياطي ونحو 3.7 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية.وتمتلك أنغولا 278 طائرة حربية و32 وحدة بحرية وقوة برية تضم 319 دبابة ونحو 2200 مدرعة ومئات الوحدات من المدفعية وراجمات الصواريخ.جيش الكونغو الديمقراطيةوتمتلك أنغولا 56 طائرة حربية و16 وحدة بحرية وقوة برية تضم 212 دبابة وأكثر من 7 آلاف دبابة ومئات الوحدات من المدفعية وراجمات الصواريخ.الجيش السودانييصنف في المرتبة الـ9 أفريقيًا ورقم 66 عالميًا بميزانية دفاع تقدر بـ395 مليون دولار وقوة بشرية تقدر بـ517 ألف جندي عامل واحتياطي وأكثر من 17 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية.ويمتلك الجيش السوداني 183 طائرة حربية و10 وحدات بحرية و1055 دبابة ونحو 9 آلاف مدرعة وأكثر من ألفي وحدة من المدفعية وراجمات الصواريخ.الجيش التونسييصنف في المرتبة الـ10 أفريقيًا ورقم 79 عالميًا بميزانية دفاع تقدر بـ2.1 مليار دولار وقوة بشرية تضم نحو 102 ألف جندي عامل واحتياطي.وتمتلك تونس 155 طائرة حربية و37 وحدة بحرية وقوة برية تضم 145 دبابة ونحو 14 ألف مدرعة وأكثر من 100 مدفع.

https://sarabic.ae/20250304/تصريحات-متتالية-لماذا-تزايد-القلق-الإسرائيلي-من-قوة-الجيش-المصري-مؤخرا-1098369101.html

https://sarabic.ae/20230510/الجيش-الجزائري-يجري-تمرينا-عسكريا-بالذخيرة-الحية-1076879920.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

