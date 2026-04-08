بعد التهديد بالانسحاب من الناتو... ترامب يستضيف روته
يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، اليوم الأربعاء، في أعقاب تهديدات بانسحاب الولايات المتحدة من الحلف بسبب عدم تقديم... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
وبحسب الجدول الزمني الأولي للرئيس الأمريكي، سيعقد الاجتماع في البيت الأبيض في الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي (19:30 بتوقيت غرينتش).ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في وزارة الخارجية في تمام الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت واشنطن .في وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكوكه في قدرة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تقديم مساعدة حقيقية للولايات المتحدة، متهمًا الحلف بـ"سوء السلوك" وعدم الفعالية في حال وقوع تهديد عالمي. وفي مقابلة مع صحيفة غربية، صرّح أنه يدرس بجدية سحب الولايات المتحدة من الناتو بعد رفض الحلف المشاركة في العملية ضد إيران.قبل ذلك، وصف الزعيم الأمريكي حلف شمال الأطلسي من دون مشاركة الولايات المتحدة بأنه "نمر من ورق"، وانتقد بشدة الحلفاء في الحلف لرفضهم دعم الولايات المتحدة في المواجهة مع إيران والعمليات الرامية إلى فتح مضيق هرمز.
يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، اليوم الأربعاء، في أعقاب تهديدات بانسحاب الولايات المتحدة من الحلف بسبب عدم تقديم حلفاء واشنطن المساعدة في العملية ضد إيران.
وبحسب الجدول الزمني الأولي للرئيس الأمريكي، سيعقد الاجتماع في البيت الأبيض في الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي (19:30 بتوقيت غرينتش).
قبل ذلك، سيزور روتّه وزارة الخارجية الأمريكية، حيث من المقرر أن يعقد محادثات مع وزير الخارجية ماركو روبيو ووكيلته للشؤون السياسية أليسون هوكر.
ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في وزارة الخارجية في تمام الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت واشنطن .
في وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكوكه في قدرة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تقديم مساعدة حقيقية للولايات المتحدة، متهمًا الحلف بـ"سوء السلوك" وعدم الفعالية في حال وقوع تهديد عالمي. وفي مقابلة مع صحيفة غربية، صرّح أنه يدرس بجدية سحب الولايات المتحدة من الناتو بعد رفض الحلف المشاركة في العملية ضد إيران.
قبل ذلك، وصف الزعيم الأمريكي حلف شمال الأطلسي من دون مشاركة الولايات المتحدة بأنه "نمر من ورق"، وانتقد بشدة الحلفاء في الحلف لرفضهم دعم الولايات المتحدة في المواجهة مع إيران والعمليات الرامية إلى فتح مضيق هرمز.