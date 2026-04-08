طائرات تحاكي الطيور قد تعيد تعريف مستقبل المسيرات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
طائرات تحاكي الطيور قد تعيد تعريف مستقبل المسيرات
طائرات تحاكي الطيور قد تعيد تعريف مستقبل المسيرات
جيل جديد من الطارات دون طيار يحاكي طيران الطيور بشكل متقدم في مختبرات علماء هندسة الطيران، ودراسة تكشف فشل نماذج اللغة الكبيرة للذكاء الاصطناعي في التفكير... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
مرايا العلوم
أخبار الذكاء الاصطناعي
أخبار المناخ في العالم
طائرات تحاكي الطيور قد تعيد تعريف مستقبل الطائرات بدون طيار
طائرات تحاكي الطيور قد تعيد تعريف مستقبل الطائرات بدون طيار
يعمل العلماء في مجال هندسة الطيران الآن على تصميم جيل جديد من الطائرات دون طيار يحاكي طيران الطيور بشكل متقدم.تعتمد هذه الطائرات، المعروفة بـ"الأورنيثوبتر"، على أجنحة مرنة مصنوعة من مواد كهربائية نشطة تتغير شكلها مباشرة بالتيار الكهربائي، دون الحاجة إلى محركات أو تروس ميكانيكية تقليدية، ويسمح هذا التصميم بمناورة فائقة وتكيف مع البيئات المعقدة، مثل المدن المزدحمة والمناطق الصعبة، ما يفتح آفاقا جديدة في عمليات الإنقاذ، ونقل الشحنات، والمراقبة.وأوضح بشاي أن "التطبيقات المرتقبة لهذا التطور تشمل استخدام المسيرات الجديدة في عمليات الإنقاذ وجمع المعلومات ونقل الشحنات في أماكن صعبة مثل المدن المزدحمة والأنفاق"، وتوقع "امتداد تأثير الفكرة إلى طائرات الركاب الكبيرة لتحسين الكفاءة وتقليل الوقود"، مشيرا إلى أن "هذه الدرونز تعمل بالبطاريات ومتوقع توفرها في السوق خلال العشر سنوات المقبلة".
مرايا العلوم, أخبار الذكاء الاصطناعي, أخبار المناخ في العالم, аудио
مرايا العلوم, أخبار الذكاء الاصطناعي, أخبار المناخ في العالم, аудио

طائرات تحاكي الطيور قد تعيد تعريف مستقبل المسيرات

09:30 GMT 08.04.2026
طائرات تحاكي الطيور قد تعيد تعريف مستقبل الطائرات بدون طيار
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
جيل جديد من الطارات دون طيار يحاكي طيران الطيور بشكل متقدم في مختبرات علماء هندسة الطيران، ودراسة تكشف فشل نماذج اللغة الكبيرة للذكاء الاصطناعي في التفكير المنطقي، ما يحول دون وصولها إلى مستوى الذكاء البشري الحقيقي، وذوبان الجليد في أنتاركتيكا بسبب تغير المناخ قد يكشف عن كميات هائلة من المعادن الثمينة والنادرة تحت الغطاء الجليدي للقطب الشمالي.
يعمل العلماء في مجال هندسة الطيران الآن على تصميم جيل جديد من الطائرات دون طيار يحاكي طيران الطيور بشكل متقدم.
تعتمد هذه الطائرات، المعروفة بـ"الأورنيثوبتر"، على أجنحة مرنة مصنوعة من مواد كهربائية نشطة تتغير شكلها مباشرة بالتيار الكهربائي، دون الحاجة إلى محركات أو تروس ميكانيكية تقليدية، ويسمح هذا التصميم بمناورة فائقة وتكيف مع البيئات المعقدة، مثل المدن المزدحمة والمناطق الصعبة، ما يفتح آفاقا جديدة في عمليات الإنقاذ، ونقل الشحنات، والمراقبة.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ هندسة الطيران في جامعة كاليفورنيا د. م. يتر بشاي، إن"البحث يستلهم تصميم الدرونز الصغيرة دون طيار من الطيور وتحديدا التصميمات التي لا ترفرف حيث تكون الأجنحة ثابتة مع مروحة لكن شكل الجناح يتغير morphing ليحاكي الطيور كالنسر والنورس باستخدام ريش صناعي من مواد مركبة بخلاف الطائرات العادية ذات الشكل الثابت والأسطح المنفصلة "، مشيرا إلى أن "تغيير شكل الجناح والذيل يتيح كفاءة أعلى وقدرة أكبر على المناورة في كل مراحل الرحلة".

وأوضح بشاي أن "التطبيقات المرتقبة لهذا التطور تشمل استخدام المسيرات الجديدة في عمليات الإنقاذ وجمع المعلومات ونقل الشحنات في أماكن صعبة مثل المدن المزدحمة والأنفاق"، وتوقع "امتداد تأثير الفكرة إلى طائرات الركاب الكبيرة لتحسين الكفاءة وتقليل الوقود"، مشيرا إلى أن "هذه الدرونز تعمل بالبطاريات ومتوقع توفرها في السوق خلال العشر سنوات المقبلة".
كشفت دراسة حديثة نشرت على خادم "arXiv" أن نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) المبنية على معمارية (Transformer) تعاني من فشل جوهري في التفكير المنطقي، ما يحول دون وصولها إلى مستوى الذكاء البشري الحقيقي.
ورغم تفوق هذه النماذج في توليد اللغة ومعالجة النصوص بسلاسة، إلا أنها تتعثر في المهام التركيبية والمنطقية البسيطة، وتفتقر إلى التخطيط الشامل والمراقبة الذاتية التي يتمتع بها العقل البشري، حيث تعتمد نماذج اللغة أساسا على التنبؤ من خلال أنماط إحصائية، لا على فهم حقيقي أو بناء نماذج عالمية متماسكة.

وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت د نيفين حسني، استشاري علم النفس الرقمي وعضو الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوجيا المعلومات، إن "الذكاء الاصطناعي يتغذى على المعلومات التي يقدمها الإنسان ومن غير الوارد أن يحاكي العقل البشري لأنه خلقة إلهية، فيما تفتقر الآلة إلى الضمير والأحاسيس والمشاعر، وتعتمد فقط على التنبؤ وليس على تفكير حقيقي".

واعتبرت حسني أن "الخطأ يكمن في المفهوم نفسه الذي وضعناه، فالآلة تخطئ أخطاء فادحة حتى في الحقائق البسيطة مما يفقد الإنسان الثقة بها ويتعين أن يساعدنا الذكاء الاصطناعي، لا أن يدمرنا لهذا نحتاج إلى تغذية سليمة له، ومراجعة مستمرة وتجنب التحيز وضوابط أخلاقية، مع الحفاظ على التفكير النقدي خاصة لدى الأطفال والمراهقين، لأن التفكير العميق الحقيقي يظل خاصًا بالعقل البشري".
كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة "ناتشر كليمت تشنجش"، أن ذوبان الجليد في أنتاركتيكا بسبب تغير المناخ قد يكشف عن كميات هائلة من المعادن الثمينة والنادرة تحت الغطاء الجليدي، حيث تحتوي هذه المناطق على رواسب معروفة أو محتملة من الذهب والفضة والنحاس والحديد والبلاتين.
وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2300، قد يظهر ما يصل إلى 120 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الخالية من الجليد في المناطق التي تطالب بها الأرجنتين وتشيلي وبريطانيا.
اعتمدت الدراسة على نماذج جديدة تأخذ في الاعتبار ارتفاع الأرض بعد انحسار الجليد، ما يغير جغرافيا القارة ويفتح الباب أمام سباق جيوسياسي محتمل لاستغلال هذه الثروات.
يذكر أن معاهدة أنتاركتيكا تمنع حاليا الاستخراج التجاري للمعادن، ويسمح فقط بالأنشطة العلمية، ومن المقرر إعادة النظر في البروتوكول البيئي للقارة القطبية عام 2048.
