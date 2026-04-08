كاتس: مئات من عناصر "حزب الله" تعرضوا لهجوم مفاجئ على مقارهم في لبنان

سبوتنيك عربي

صرّح يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن "المئات من عناصر "حزب الله" تعرضوا لهجوم مفاجئ على مقارهم في لبنان، في أكبر ضربة منذ عملية...

2026-04-08T13:56+0000

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن كاتس قوله إن "إسرائيل سبق وحذرت الأمين العام لـ"حزب الله" (نعيم قاسم) من أن عناصر الحزب اللبناني سيدفعون ثمنًا باهظًا لمهاجمتهم إسرائيل نيابة عن إيران"، على حد قوله.وقال كاتس في كلمة مسجلة: "أصرينا على فصل الحرب مع إيران عن القتال في لبنان، من أجل تغيير الواقع وإزالة التهديدات لشمال إسرائيل".وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجّه اليوم الأربعاء، ضربات إلى نحو 100 مقر وبنية تحتية لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان والبقاع وبيروت، خلال 10 دقائق، في أكبر عملية ضد الحزب منذ بدء عملية "زئير الأسد"، في 28 مارس/ آذار الماضي، على حد قوله.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال 10 دقائق وفي مناطق عدة بالتزامن، أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".وأردف: "في هذه الضربة استهدف جيش الدفاع مقرات ومراكز قيادة وسيطرة ومنظومات عسكرية تابعة لحزب الله، ومقرات استخبارات وهيئات مركزية استخدمت من قبل عناصر حزب الله لتوجيه وتخطيط مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل".وكان الجيش الإسرائيلي، أصدر أمس الثلاثاء، إنذارا عاجلا لجميع السفن العاملة في المجال البحري بين مدينة صور ورأس الناقورة جنوبي لبنان.وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن "هذا الأمر يجبر جيش الدفاع الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات لمواجهة التهديد في المجال البحري".وحذّر الجيش الإسرائيلي، بالقول: "حرصا على سلامتكم، يجب على جميع القطع البحرية الراسية أو المبحرة في المنطقة المحددة في الخريطة الإبحار فورا إلى شمال منطقة صور".ونشر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، أفاد من خلاله بأن "هناك 27 حالة خطيرة و60 متوسطة و324 خفيفة من بين 411 شخصا إجمالي عدد المصابين والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، منذ بداية الحرب على إيران ولبنان"، فيما أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 36 جنديا في معارك لبنان، خلال اليومين الماضيين فقط.

