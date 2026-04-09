علماء صينيون يبتكرون نوعا جديدا من المواد فائقة التوصيل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، بأن علماء صينيين حققوا اختراقا في مجال الموصلات الفائقة القائمة على النيكل وذات درجات الحرارة العالية، من خلال ابتكار... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T19:22+0000
علوم
الصين
مجتمع
دراسات
وأعلنت وكالة أنباء شينخوا الرسمية عن هذا الإنجاز، موضحة كيف وظّف العلماء تقنية الدقة الذرية لتصنيع مواد أكسيدية فائقة التوصيل جديدة تحت الضغط الجوي العادي.وقد أثمر هذا الابتكار عن نوعين متميزين: بنية فائقة أحادية الطبقة وأخرى ثنائية الطبقة، يتميز كل منهما بأداء استثنائي في درجات الحرارة العالية. ويفتح هذا الإنجاز آفاقًا جديدة للبحث في مجال الموصلات المصنوعة من النيكل. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "نيتشر" العلمية الدولية بتاريخ 8 أبريل/نيسان.
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، بأن علماء صينيين حققوا اختراقا في مجال الموصلات الفائقة القائمة على النيكل وذات درجات الحرارة العالية، من خلال ابتكار نوع جديد من المواد الأكسيدية فائقة التوصيل باستخدام تقنية الدقة الذرية.
وأعلنت وكالة أنباء شينخوا الرسمية عن هذا الإنجاز، موضحة كيف وظّف العلماء تقنية الدقة الذرية لتصنيع مواد أكسيدية فائقة التوصيل جديدة تحت الضغط الجوي العادي.
وقد أثمر هذا الابتكار عن نوعين متميزين: بنية فائقة أحادية الطبقة وأخرى ثنائية الطبقة، يتميز كل منهما بأداء استثنائي في درجات الحرارة العالية.
كما أشار تقرير الوكالة إلى أنه باستخدام تقنية مطيافية انبعاث الإلكترونات الضوئية ذات الزاوية المحددة، تمكن العلماء من تحديد بنية نطاق الإلكترونات الموافقة لحالة الموصلية الفائقة، وقد وفر هذا بيانات تجريبية أساسية لكشف آلية الموصلية الفائقة عند درجات الحرارة العالية.
ويفتح هذا الإنجاز آفاقًا جديدة للبحث في مجال الموصلات المصنوعة من النيكل.
ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "نيتشر" العلمية الدولية بتاريخ 8 أبريل/نيسان.