لماذا تستطيع أعيننا رؤية التفاصيل الدقيقة؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
لماذا تستطيع أعيننا رؤية التفاصيل الدقيقة؟
تُعدّ حاسة البصر لدى الإنسان من أبرز الأنظمة البيولوجية التي نمتلكها، فهي تُمكّننا من قراءة النصوص الصغيرة، والتعرف على الوجوه من مسافة بعيدة، وملاحظة أدق... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20250923/علماء-روس-يطورون-طريقة-لاكتشاف-الأمراض-العصبية-عن-طريق-شبكية-العين-1105151780.html
https://sarabic.ae/20260224/اكتشاف-سبب-شائع-غير-متوقع-لتزايد-حالات-قصر-النظر-1110712599.html
تُعدّ حاسة البصر لدى الإنسان من أبرز الأنظمة البيولوجية التي نمتلكها، فهي تُمكّننا من قراءة النصوص الصغيرة، والتعرف على الوجوه من مسافة بعيدة، وملاحظة أدق التفاصيل في العالم من حولنا.
ولطالما ناقش العلماء كيفية عمل العين والدماغ معًا لتحقيق هذه الرؤية الحادة، وقد ساعدت الأبحاث الحديثة في توضيح هذه العملية، وأظهرت أن المفتاح يكمن في شبكية العين، حيث تبدأ الإشارات الدقيقة للغاية قبل إرسالها إلى الدماغ.
إن القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة لا تقتصر على مجرد امتلاك "بصر جيد" بشكل عام. بل تعتمد على قدرة العين العالية على التمييز، ما يعني أنها تستطيع تمييز الأجسام المتقاربة كأجسام منفصلة بدلًا من دمجها في صورة ضبابية واحدة. عمليًا، هذا ما يسمح لنا بقراءة كتاب من مسافة مريحة، والتعرف على شخص بعيد، أو فحص التركيب الدقيق للورقة.

فكلما اقترب الجسم من العين، اتسعت زاوية رؤيته، ما يُسهّل تمييز التفاصيل الدقيقة. الأهم ليس حجم الجسم نفسه فحسب، بل مدى كبره الظاهر للعين، فالعين تستجيب أساسًا للزاوية، لا للطول فقط، وهذا مبدأ أساسي وراء حدة البصر.

دور الشبكية

يشير البحث الجديد الذي سلطت عليه "ساينتيفيك روسيا" الضوء مباشرةً إلى أن الشبكية هي مصدر رؤيتنا عالية الدقة. تحديدًا، يحتوي الجزء المركزي من الشبكية، المعروف بالنقرة المركزية، على خلايا مخروطية متراصة بكثافة، وهي المسؤولة عن أدق المعلومات البصرية. هذه المخاريط عبارة عن مستقبلات ضوئية متخصصة تُرسل الإشارات بطريقة تحافظ على أدق التفاصيل المكانية.
هذه النتيجة مهمة لأنها تُساعد في حل مسألة علمية طال أمدها، فقد أشارت بعض الدراسات السابقة إلى أن الإشارات من عدة مخاريط قد تتحد قبل وصولها إلى الدماغ، ما يُقلل من دقة إدراك التفاصيل.
تدعم الأدلة الحديثة فكرة أن العين، على الأقل فيما يتعلق بأدقّ حدة للرؤية المركزية، قادرة على الاحتفاظ بالإشارات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمخاريط الفردية، ما يسمح بنقل الفروق الدقيقة للغاية بكفاءة عالية.
عين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة لاكتشاف الأمراض العصبية عن طريق شبكية العين
23 سبتمبر 2025, 08:15 GMT

المخاريط والتعرف على التفاصيل

تحتوي شبكية العين على نوعين رئيسيين من المستقبلات الضوئية: العصي والمخاريط. العصي أكثر حساسية في الضوء الخافت، وهي مهمة للرؤية الليلية، بينما تعمل المخاريط بكفاءة أكبر في ظروف الإضاءة الساطعة، وهي ضرورية لرؤية الألوان والتعرف على التفاصيل الدقيقة.
يتركز عدد كبير من المخاريط في النقرة المركزية، ولذلك تُعد هذه المنطقة الصغيرة مسؤولة عن أدقّ رؤية. لهذا السبب أيضًا، تعتمد المهام التي تتطلب دقة عالية، مثل قراءة الأحرف الصغيرة أو التركيز على جسم بعيد، اعتمادًا كبيرًا على الرؤية المركزية.
يستقبل الدماغ المعلومات البصرية، لكن شبكية العين تُوفّر المرحلة الأولى من هذه الدقة. بعبارة أخرى، شبكية العين ليست مجرد شاشة سلبية، بل تُساهم بفعالية في تشكيل جودة البيانات البصرية التي تصل إلى الدماغ.

أهمية التصحيح الجيد

للبحث أيضًا قيمة عملية في مجال العناية بالعيون. إذا لم يتم تصحيح النظام البصري للعين بشكل صحيح، فقد تتدهور المعلومات البصرية التي تصل إلى الشبكية قبل أن يستقبلها الدماغ. ولهذا السبب، تُحدث النظارات أو العدسات اللاصقة الدقيقة فرقًا كبيرًا للأشخاص الذين يعانون من عيوب انكسارية.
غالبًا ما يكون التحسن ملحوظًا على الفور، لأن النظام البصري يستطيع فجأةً الوصول إلى التفاصيل التي كان قادرًا على معالجتها بالفعل بمجرد إزالة التشويش البصري. يُفسر هذا ردة الفعل الشائعة لدى الأشخاص عند حصولهم على الوصفة الطبية الصحيحة لأول مرة: تبدو الأشياء أكثر وضوحًا بشكل غير متوقع، ويصبح النص سهل القراءة، ويبدو العالم أكثر تنظيمًا.

لا يكمن التغيير في أن الدماغ يتعلم الرؤية بين عشية وضحاها، بل في أن العين تُرسل أخيرا الإشارة التي صُممت لإرسالها. ماذا يعني هذا؟ يُساعد هذا البحث في ربط علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء والإدراك البصري في صورة متكاملة. ويُبين أن قدرتنا على رؤية التفاصيل الدقيقة تعتمد على كلٍ من بنية الشبكية ودقة المسارات التي تنقل إشاراتها إلى الدماغ.

عيون زرقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
مجتمع
اكتشاف سبب شائع "غير متوقع" لتزايد حالات قصر النظر
24 فبراير, 20:18 GMT
من الناحية العملية، تؤكد الدراسة فكرة بسيطة لكنها بالغة الأهمية: تبدأ الرؤية الحادة في العين، قبل وقت طويل من أن "نرى" أي شيء بوعي.
ويمنح التركيب المتخصص للشبكية، القائم على الخلايا المخروطية، البشر قدرة استثنائية على اكتشاف أدق التفاصيل المفيدة في العالم المرئي.
