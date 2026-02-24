https://sarabic.ae/20260224/اكتشاف-سبب-شائع-غير-متوقع-لتزايد-حالات-قصر-النظر-1110712599.html

اكتشاف سبب شائع "غير متوقع" لتزايد حالات قصر النظر

يصل قصر النظر، المعروف أيضا باسم ضعف البصر، إلى مستويات وبائية في جميع أنحاء العالم، حيث يشير الباحثون إلى سبب مفاجئ يتجاوز وقت استخدام الشاشات، يتمثل في ميلنا... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

يحدث قصر النظر عندما يزداد طول مقلة العين بشكل مفرط، ما يجعل الأشياء البعيدة تبدو ضبابية لأن الضوء يتركز أمام الشبكية بدلاً من أن يتركز عليها. وقد ارتفعت حالات الإصابة به بشكل كبير على مستوى العالم، وغالبا ما تُعزى إلى أنماط الحياة العصرية، لكن بحث جامعة ولاية نيويورك يُحوّل التركيز من الشاشات وحدها إلى مزيج من المهام التي تتطلب تركيزا دقيقا - مثل قراءة الهواتف أو الكتب - والبيئات ذات الإضاءة الخافتة، وفق مجلة "ساينس أليرت".قام الباحثون بقياس تكيف العين، والتقارب، واستجابة الحدقة مع التحكم في مسارات ON/OFF الشبكية. وقد تبيّن أن التباين أكثر تأثيرا من السطوع في تحفيز انقباض الحدقة وتقارب العينين لدى المصابين بقصر النظر.من المتوقع أن يُصاب ما يقارب 40% من الشباب بهذه الحالة بحلول عام 2050، وبينما يُعزى هذا الارتفاع المقلق غالبًا إلى قضاء الأطفال وقتًا أطول أمام الشاشات، قد يكون هناك عامل آخر مؤثر: وهو الميل المتزايد للبقاء في المنزل والتركيز على الأشياء القريبة، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.يُقدم هذا البحث، المنشور، إطارا قائما على علم وظائف الأعضاء، ولكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسات للتحقق من صحته. قد يكون تشجيع قضاء ساعتين أو أكثر يوميا في الهواء الطلق إجراءً بسيطا وفعالا لمواجهة ازدياد حالات قصر النظر.دراسة تكشف عن "طريقة بسيطة" لحماية عينيك من الشاشات الرقمية

