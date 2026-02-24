https://sarabic.ae/20260224/اكتشاف-سبب-شائع-غير-متوقع-لتزايد-حالات-قصر-النظر-1110712599.html
اكتشاف سبب شائع "غير متوقع" لتزايد حالات قصر النظر
اكتشاف سبب شائع "غير متوقع" لتزايد حالات قصر النظر
يصل قصر النظر، المعروف أيضا باسم ضعف البصر، إلى مستويات وبائية في جميع أنحاء العالم، حيث يشير الباحثون إلى سبب مفاجئ يتجاوز وقت استخدام الشاشات، يتمثل في ميلنا...
يحدث قصر النظر عندما يزداد طول مقلة العين بشكل مفرط، ما يجعل الأشياء البعيدة تبدو ضبابية لأن الضوء يتركز أمام الشبكية بدلاً من أن يتركز عليها. وقد ارتفعت حالات الإصابة به بشكل كبير على مستوى العالم، وغالبا ما تُعزى إلى أنماط الحياة العصرية، لكن بحث جامعة ولاية نيويورك يُحوّل التركيز من الشاشات وحدها إلى مزيج من المهام التي تتطلب تركيزا دقيقا - مثل قراءة الهواتف أو الكتب - والبيئات ذات الإضاءة الخافتة، وفق مجلة "ساينس أليرت".قام الباحثون بقياس تكيف العين، والتقارب، واستجابة الحدقة مع التحكم في مسارات ON/OFF الشبكية. وقد تبيّن أن التباين أكثر تأثيرا من السطوع في تحفيز انقباض الحدقة وتقارب العينين لدى المصابين بقصر النظر.من المتوقع أن يُصاب ما يقارب 40% من الشباب بهذه الحالة بحلول عام 2050، وبينما يُعزى هذا الارتفاع المقلق غالبًا إلى قضاء الأطفال وقتًا أطول أمام الشاشات، قد يكون هناك عامل آخر مؤثر: وهو الميل المتزايد للبقاء في المنزل والتركيز على الأشياء القريبة، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.يُقدم هذا البحث، المنشور، إطارا قائما على علم وظائف الأعضاء، ولكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسات للتحقق من صحته. قد يكون تشجيع قضاء ساعتين أو أكثر يوميا في الهواء الطلق إجراءً بسيطا وفعالا لمواجهة ازدياد حالات قصر النظر.دراسة تكشف عن "طريقة بسيطة" لحماية عينيك من الشاشات الرقمية
يصل قصر النظر، المعروف أيضا باسم ضعف البصر، إلى مستويات وبائية في جميع أنحاء العالم، حيث يشير الباحثون إلى سبب مفاجئ يتجاوز وقت استخدام الشاشات، يتمثل في ميلنا لقضاء وقت طويل في الأماكن المغلقة مع التركيز على الأشياء القريبة.
يحدث قصر النظر عندما يزداد طول مقلة العين بشكل مفرط، ما يجعل الأشياء البعيدة تبدو ضبابية لأن الضوء يتركز أمام الشبكية بدلاً من أن يتركز عليها.
وقد ارتفعت حالات الإصابة به بشكل كبير على مستوى العالم، وغالبا ما تُعزى إلى أنماط الحياة العصرية، لكن بحث جامعة ولاية نيويورك يُحوّل التركيز من الشاشات وحدها إلى مزيج من المهام التي تتطلب تركيزا دقيقا - مثل قراءة الهواتف أو الكتب - والبيئات ذات الإضاءة الخافتة، وفق مجلة "ساينس أليرت
".
اختبرت الدراسة 34 مشاركًا (21 مصابًا بقصر النظر، و13 يتمتعون برؤية طبيعية) باستخدام أهداف ذات سطوع وتباين متفاوتين. أظهرت العيون المصابة بقصر النظر تقاربا أكبر للعين حتى في حالة الراحة، وانقباضًا أقوى للحدقة أثناء التركيز على الأشياء القريبة، ما يُعطي الأولوية للحدة على حساب كمية الضوء الداخلة. يؤدي هذا إلى تقليل إضاءة الشبكية، خاصةً في الأماكن المغلقة حيث يكون الضوء المحيط خافتًا، ما قد يُضعف مسار "ON" الشبكي المسؤول عن معالجة السطوع.
13 ديسمبر 2025, 18:15 GMT
قام الباحثون بقياس تكيف العين، والتقارب، واستجابة الحدقة مع التحكم في مسارات ON/OFF الشبكية. وقد تبيّن أن التباين أكثر تأثيرا من السطوع في تحفيز انقباض الحدقة وتقارب العينين لدى المصابين بقصر النظر.
في الإضاءة الخافتة، يُنشئ هذا حلقة تغذية راجعة: تنقبض الحدقة للمساعدة في التركيز على الأجسام القريبة، ما يحجب الضوء ويقلل من تحفيز الشبكية بمرور الوقت.
أما في الهواء الطلق، فيحافظ الضوء الساطع على توازن الحدقتين، ما يسمح بتحفيز كافٍ - وهذا يُفسر سبب حماية قضاء الوقت في الهواء الطلق من تطور قصر النظر.
قطرات الأتروبين/العدسات متعددة البؤر: عادة تحد من انقباض حدقة العين أو متطلبات التركيز، ما يُبطئ تطور قصر النظر، لكن العدسات التصحيحية ذات القوة المفرطة قد تسبب مشكلة، إذ يُشي الباحثون إلى أنها تُقلل الضوء وتؤثر على التركيز.
ويشير الباحث الرئيسي خوسيه مانويل ألونسو إلى أن "قصر النظر قد وصل إلى مستويات شبه وبائية عالميًا، ومع ذلك ما زلنا لا نفهم السبب تمامًا. تشير نتائجنا إلى كمية الضوء التي تصل إلى الشبكية أثناء العمل عن قرب لفترات طويلة، وخاصة في الأماكن المغلقة"، وتوضح طالبة الدكتوراه أوروشا ماهارجان: "في ضوء الشمس الساطع، تنقبض حدقة العين لحماية العين مع السماح بمرور كمية كافية من الضوء، في الأماكن المغلقة، قد يقلل هذا المزيج بشكل كبير من إضاءة الشبكية".
من المتوقع أن يُصاب ما يقارب 40% من الشباب بهذه الحالة بحلول عام 2050، وبينما يُعزى هذا الارتفاع المقلق غالبًا إلى قضاء الأطفال وقتًا أطول أمام الشاشات، قد يكون هناك عامل آخر مؤثر: وهو الميل المتزايد للبقاء في المنزل والتركيز على الأشياء القريبة، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
يُقدم هذا البحث، المنشور، إطارا قائما على علم وظائف الأعضاء، ولكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسات للتحقق من صحته. قد يكون تشجيع قضاء ساعتين أو أكثر يوميا في الهواء الطلق إجراءً بسيطا وفعالا لمواجهة ازدياد حالات قصر النظر.