https://sarabic.ae/20250923/علماء-روس-يطورون-طريقة-لاكتشاف-الأمراض-العصبية-عن-طريق-شبكية-العين-1105151780.html

علماء روس يطورون طريقة لاكتشاف الأمراض العصبية عن طريق شبكية العين

علماء روس يطورون طريقة لاكتشاف الأمراض العصبية عن طريق شبكية العين

سبوتنيك عربي

طوّر علماء من جامعة الأورال الفيدرالية، كجزء من فريق بحثي دولي، طريقة جديدة لتحليل صور شبكية العين، تتيح تشخيصا بسيطا وغير مكلف للاضطرابات العصبية كاضطراب فرط... 23.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-23T08:15+0000

2025-09-23T08:15+0000

2025-09-23T08:15+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092488053_0:91:1184:757_1920x0_80_0_0_e679b49d6639efba082d49120e899ea5.jpg

ووفقًا لنتائجهم، سيسهم تطبيق هذه الطريقة الجديدة في تسريع التشخيص وتقليل عبء العمل على الأطباء. وطوّر الباحثون الطريقة الجديدة بناء على تحليل صور تخطيط كهربية الشبكية، وهو اختبار وظيفي غير جراحي لشبكية العين، وتعتمد هذه الطريقة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.وصرّح فاسيلي بوريسوف، الأستاذ المشارك في مركز الذكاء الاصطناعي في جامعة الأورال الفيدرالية: "طورنا خوارزمية قائمة على أساليب تصنيف السلاسل الزمنية، تحلل إشارات تخطيط كهربية الشبكية الضوئية، وتبين أن هذه الإشارات يمكن استخدامها لتحديد ليس فقط الأمراض البصرية، بل أيضاً علامات اضطرابات النمو العصبي".ووفقاً له، يتيح هذا النهج للأطباء فهم المنطق الكامن وراء عمل النموذج، وتحديد أجزاء مهمة من المنحنى، وتحديد ما إذا كان من الضروري إجراء فحص إضافي، وبالتالي، فإن الذكاء الاصطناعي لا يغني عن الاختصاصيين، بل يوفر لهم أداةً لاتخاذ قرارات أكثر دقة.تعتمد الخوارزمية على قاعدة بيانات لأشخاص حقيقيين، مصابين أو سليمين من أمراض، تم تجميعها من قبل مجموعة دولية من العلماء بقيادة البروفيسور بول كونستابل من جامعة فليندرز (أستراليا).وقال ميخائيل رونكين، الأستاذ المساعد في مركز أورفا للذكاء الاصطناعي: "هذه ليست المحاولة الأولى لبناء أنظمة دعم القرار الطبي القائمة على إشارات مخطط كهربية الشبكية، لكن العلماء عادة ما يستخدمون شبكات عصبية أكثر تعقيدا من الناحية الحسابية وتتطلب المزيد من البيانات، خوارزمياتنا أبسط من الناحية الحسابية، وتعمل بشكل أسرع، ولديها متطلبات أقل للأجهزة".دراسة تكشف عن نظام في الدماغ يعمل على إصلاح جسمك أثناء النوم

https://sarabic.ae/20250922/5-فوائد-للنوم-في-غرفة-باردة-تعرف-عليها--1105129228.html

https://sarabic.ae/20250923/إطلاق-مركز-روسي-لتحسين-السلالات-الزراعية-في-نوفوسيبيرسك-1105148607.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم