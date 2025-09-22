https://sarabic.ae/20250922/5-فوائد-للنوم-في-غرفة-باردة-تعرف-عليها--1105129228.html

5 فوائد للنوم في غرفة باردة... تعرف عليها

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن أن النوم في درجات حرارة أكثر برودة تتراوح بين 65 و68 درجة فهرنهايت (18.5 إلى 20 درجة مئوية)، قد يدعم صحتك بشكل... 22.09.2025, سبوتنيك عربي

وفقا للدراسة التي نشرها موقع "فيري ويل هيلث" الطبي، فإن هناك 5 فوائد محتملة للنوم في غرفة باردة، وهي كالآتي:1- تحسين الجودةأكدت نتائج الدراسة أن الكثير من الناس ينامون أقل مع ارتفاع درجات الحرارة، مع العلم أن النوم في غرفة باردة قد يساعدك على الحصول على نوم أطول وأفضل جودة.وكشفت عن أن درجة الحرارة الباردة تحفز إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يشير إلى حلول وقت النوم، مما يمكّنك من النوم والبقاء نائماً، ويحسّن جودة نومك بشكل عام.2- السرعةنوّهت الدراسة إلى أن درجة حرارة جسم الإنسان الأساسية تنخفض بشكل طبيعي عند الاستعداد للنوم، لذا فإن البقاء في درجات حرارة منخفضة يساعد على هذه العملية من خلال إرسال إشارات أسرع لجسمك بأن وقت القيلولة قد حان.3- الحد من التعرق الليليأكدت الدراسة أن التعرق الليلي والهبات الساخنة (مثل التي تعاني منها النساء اللواتي يقتربن من سن اليأس) يؤثران على النوم. لذا، فإن الحرص على أن تكون درجة حرارة غرفة نومك أكثر برودة قد يساعدك على الحصول على راحة أفضل.4- يقلل من خطر الإصابة بالسكريكشفت الدراسة أن إبقاء درجة الحرارة منخفضة ليلاً تساعد في الوقاية من الأمراض الأيضية، مثل السكري. كما أكدت أن درجات الحرارة المنخفضة تعزز النشاط الأيضي، وتحديداً، تحفز حرق السعرات الحرارية بشكل أفضل وتزيد كتلة الأنسجة الدهنية البنية (أو الجيدة). وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى حساسية إنسولين أكثر فاعلية في الجسم.5- مكافحة الشيخوخةالنوم في درجة حرارة منخفضة يمكن أن يعزز إنتاج الميلاتونين، ويعد الميلاتونين مضاداً للأكسدة يدعم عملية مكافحة الشيخوخة. لذلك من المحتمل أن يعزز جهود مكافحة الشيخوخة في الجسم بشكل عام.وخلصت الدراسة إلى ضرورة الانتباه إلى أن جودة النوم وطبيعته تؤثران على صحة الإنسان وجسده بشكل مباشر، وضرورة الالتزام بجدول منتظم للنوم.دراسة توضح أسباب الوفاة أثناء النومالكوابيس قد تقصر عمرك... دراسة صادمة تغير من أساليب نومك

