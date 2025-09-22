عربي
5 فوائد للنوم في غرفة باردة... تعرف عليها
5 فوائد للنوم في غرفة باردة... تعرف عليها
5 فوائد للنوم في غرفة باردة... تعرف عليها

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن أن النوم في درجات حرارة أكثر برودة تتراوح بين 65 و68 درجة فهرنهايت (18.5 إلى 20 درجة مئوية)، قد يدعم صحتك بشكل أكبر.
وفقا للدراسة التي نشرها موقع "فيري ويل هيلث" الطبي، فإن هناك 5 فوائد محتملة للنوم في غرفة باردة، وهي كالآتي:

1- تحسين الجودة

أكدت نتائج الدراسة أن الكثير من الناس ينامون أقل مع ارتفاع درجات الحرارة، مع العلم أن النوم في غرفة باردة قد يساعدك على الحصول على نوم أطول وأفضل جودة.
قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
مجتمع
دراسة تظهر أن قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ
15 سبتمبر, 17:49 GMT
وكشفت عن أن درجة الحرارة الباردة تحفز إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يشير إلى حلول وقت النوم، مما يمكّنك من النوم والبقاء نائماً، ويحسّن جودة نومك بشكل عام.

2- السرعة

نوّهت الدراسة إلى أن درجة حرارة جسم الإنسان الأساسية تنخفض بشكل طبيعي عند الاستعداد للنوم، لذا فإن البقاء في درجات حرارة منخفضة يساعد على هذه العملية من خلال إرسال إشارات أسرع لجسمك بأن وقت القيلولة قد حان.

وقد يساعد هذا على بدء النوم بصورة أسرع، حيث تظهر الأبحاث أن درجات الحرارة الأكثر دفئا يمكن أن تؤخر وقت النوم.

عادات النوم الجيدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن تمرين رياضي يحسن النوم بشكل كبير
23 أغسطس, 19:24 GMT

3- الحد من التعرق الليلي

أكدت الدراسة أن التعرق الليلي والهبات الساخنة (مثل التي تعاني منها النساء اللواتي يقتربن من سن اليأس) يؤثران على النوم. لذا، فإن الحرص على أن تكون درجة حرارة غرفة نومك أكثر برودة قد يساعدك على الحصول على راحة أفضل.

4- يقلل من خطر الإصابة بالسكري

كشفت الدراسة أن إبقاء درجة الحرارة منخفضة ليلاً تساعد في الوقاية من الأمراض الأيضية، مثل السكري. كما أكدت أن درجات الحرارة المنخفضة تعزز النشاط الأيضي، وتحديداً، تحفز حرق السعرات الحرارية بشكل أفضل وتزيد كتلة الأنسجة الدهنية البنية (أو الجيدة). وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى حساسية إنسولين أكثر فاعلية في الجسم.
مشاكل النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن علاقة تربط النوم الكثير بآلام الظهر
13 أغسطس, 14:19 GMT

5- مكافحة الشيخوخة

النوم في درجة حرارة منخفضة يمكن أن يعزز إنتاج الميلاتونين، ويعد الميلاتونين مضاداً للأكسدة يدعم عملية مكافحة الشيخوخة. لذلك من المحتمل أن يعزز جهود مكافحة الشيخوخة في الجسم بشكل عام.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة الانتباه إلى أن جودة النوم وطبيعته تؤثران على صحة الإنسان وجسده بشكل مباشر، وضرورة الالتزام بجدول منتظم للنوم.
دراسة توضح أسباب الوفاة أثناء النوم
الكوابيس قد تقصر عمرك... دراسة صادمة تغير من أساليب نومك
