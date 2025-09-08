https://sarabic.ae/20250908/الكوابيس-قد-تقصر-عمرك-دراسة-صادمة-تغير-من-أساليب-نومك--1104621463.html

الكوابيس قد تقصر عمرك... دراسة صادمة تغير من أساليب نومك

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء عن أن الكوابيس المتكررة لا تعتبر مجرد صدفة مزعجة، بل إنها قد تكون جرس إنذار مبكر لصحة الدماغ. 08.09.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت الدراسة الجديدة أن البالغين الذين يعانون من كوابيس أسبوعية معرّضون لخطر التدهور المعرفي بأربع مرات، بينما كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالخرف بمرتين مقارنة بغيرهم.وأشارت الدراسة الحديثة التي نشرت في مجلة "The Lancet eClinicalMedicine" إلى أن الرجال أكثر تأثراً، ما يجعل الكوابيس إشارة تستحق الانتباه، خاصة إذا أثّرت على النوم بشكل متكرر.ويرى العلماء أن متابعة الكوابيس المتكررة في الفحوصات الروتينية قد تساعد في التعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للوفاة المبكرة، وأن التدخل المبكر يمكن أن يحمي الصحة وطول العمر.كيف تقلل من الكوابيس؟1- إدارة التوتر: التأمل، التنفس العميق، واليوغا.2- تحسين النوم: الالتزام بجدول منتظم، غرفة مظلمة وهادئة، تجنب الكافيين قبل النوم.3- العلاج السلوكي المعرفي: يعالج الأرق والكوابيس.4- تدريب الصور الذهنية: إعادة صياغة محتوى الحلم بشكل إيجابي.وأكدت الدراسة أن الكوابيس العرضية ليست خطيرة، ورؤية كابوس من حين لآخر أمر طبيعي، لكن تكراره المتواصل قد يكشف عن مشاكل كامنة مثل القلق، الاكتئاب، أو اضطراب ما بعد الصدمة.وينبغي على الأفراد الذين يعانون من كوابيس متكررة استشارة طبيب متخصص لاستكشاف الأسباب والعلاجات الفعالة، مما يضمن نوما أفضل وصحة أفضل على المدى الطويل.وخلصت الدراسة إلى أن معالجة التوتر، والحفاظ على روتين نوم منتظم، وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو العلاج النفسي، يمكن أن تقلل بشكل كبير من تكرار الكوابيس وتحسّن الصحة العامة.دراسة: الكوابيس مرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعيالكوابيس... نظام إنذار مبكر لظهور أعراض مرض خطير

علوم, الصحة, نوم, كوابيس, الكوابيس