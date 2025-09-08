عربي
الكوابيس قد تقصر عمرك... دراسة صادمة تغير من أساليب نومك
الكوابيس قد تقصر عمرك... دراسة صادمة تغير من أساليب نومك
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء عن أن الكوابيس المتكررة لا تعتبر مجرد صدفة مزعجة، بل إنها قد تكون جرس إنذار مبكر لصحة الدماغ. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
الكوابيس قد تقصر عمرك... دراسة صادمة تغير من أساليب نومك

11:23 GMT 08.09.2025
© Depositphotos.com / 9nong اضطرابات النوم
اضطرابات النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© Depositphotos.com / 9nong
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء عن أن الكوابيس المتكررة لا تعتبر مجرد صدفة مزعجة، بل إنها قد تكون جرس إنذار مبكر لصحة الدماغ.
وأكدت الدراسة الجديدة أن البالغين الذين يعانون من كوابيس أسبوعية معرّضون لخطر التدهور المعرفي بأربع مرات، بينما كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالخرف بمرتين مقارنة بغيرهم.
وأشارت الدراسة الحديثة التي نشرت في مجلة "The Lancet eClinicalMedicine" إلى أن الرجال أكثر تأثراً، ما يجعل الكوابيس إشارة تستحق الانتباه، خاصة إذا أثّرت على النوم بشكل متكرر.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
دراسة توضح العلاقة بين الكوابيس وتسريع الشيخوخة
1 يوليو, 19:19 GMT

وشددت الدراسة على أن تكرار الكوابيس يؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول، واضطراب النوم، وضعف المناعة، وزيادة الالتهابات، ما قد يسهم في مشاكل القلب والتمثيل الغذائي.

ويرى العلماء أن متابعة الكوابيس المتكررة في الفحوصات الروتينية قد تساعد في التعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للوفاة المبكرة، وأن التدخل المبكر يمكن أن يحمي الصحة وطول العمر.
جبن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
مجتمع
دراسة: تناول الجبن قبل النوم قد يزيد احتمالية الكوابيس بنسبة 93%
30 يونيو, 19:18 GMT

كيف تقلل من الكوابيس؟

1- إدارة التوتر: التأمل، التنفس العميق، واليوغا.
2- تحسين النوم: الالتزام بجدول منتظم، غرفة مظلمة وهادئة، تجنب الكافيين قبل النوم.
3- العلاج السلوكي المعرفي: يعالج الأرق والكوابيس.
4- تدريب الصور الذهنية: إعادة صياغة محتوى الحلم بشكل إيجابي.
وأكدت الدراسة أن الكوابيس العرضية ليست خطيرة، ورؤية كابوس من حين لآخر أمر طبيعي، لكن تكراره المتواصل قد يكشف عن مشاكل كامنة مثل القلق، الاكتئاب، أو اضطراب ما بعد الصدمة.
ألم في الرأس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
مجتمع
دراسة تكشف عن رابط بين الشعور بالوحدة وزيادة معدل الكوابيس
12 أكتوبر 2024, 12:26 GMT
وينبغي على الأفراد الذين يعانون من كوابيس متكررة استشارة طبيب متخصص لاستكشاف الأسباب والعلاجات الفعالة، مما يضمن نوما أفضل وصحة أفضل على المدى الطويل.
وخلصت الدراسة إلى أن معالجة التوتر، والحفاظ على روتين نوم منتظم، وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو العلاج النفسي، يمكن أن تقلل بشكل كبير من تكرار الكوابيس وتحسّن الصحة العامة.
دراسة: الكوابيس مرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي
الكوابيس... نظام إنذار مبكر لظهور أعراض مرض خطير
