مجتمع
دراسة توضح أسباب الوفاة أثناء النوم
وسلطت الدراسة، التي نُشرت في دورية الكلية الأميركية لأمراض القلب، الضوء على العوامل المؤدية إلى الوفاة المفاجئة أثناء النوم، مشيرة إلى أهمية الكشف المبكر وتعديل نمط الحياة للوقاية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".تعد حالة انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) من أبرز العوامل المرتبطة بالوفاة المفاجئة، حيث يتسبب في توقف التنفس بشكل متكرر، مما يقلل مستويات الأكسجين في الدم. ويمكن للعلاج بجهاز الضغط الإيجابي المستمر (CPAP) والتحكم في الوزن أن يقللا من هذه المخاطر ويحسنا جودة النوم.وتُشكل السكتة القلبية المفاجئة (SCA) السبب الأكثر شيوعا للوفيات غير المتوقعة أثناء النوم، حيث يتوقف القلب فجأة عن النبض دون إنذار مسبق. وترتبط هذه الحالة بأمراض القلب مثل مرض الشريان التاجي، عدم انتظام ضربات القلب، واضطرابات صمام القلب. ويواجه مرضى السكري من النوع الأول مخاطر متلازمة "الموت في الفراش" الناتجة عن انخفاض حاد في مستويات السكر أثناء النوم. وتُعد مراقبة مستويات الغلوكوز، ضبط جرعات الأنسولين، واتباع نظام غذائي صحي خطوات أساسية للوقاية. كما يُنصح بتثقيف أفراد الأسرة للتعرف على علامات انخفاض السكر المبكرة. ويمكن أن تؤدي حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، تصلب الشرايين، أو تمدد الأوعية الدموية إلى سكتات دماغية مفاجئة أثناء النوم. ويُعتبر التحكم في عوامل الخطر الوعائية من خلال الأدوية، الفحوصات الدورية، ونمط حياة صحي أمرًا حيويا لتقليل هذه المخاطر. وتُسهم أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، مثل الانسداد الرئوي المزمن والربو الحاد، في زيادة مخاطر الفشل التنفسي أثناء النوم.وتُعد الإدارة الفعالة لهذه الحالات، تجنب المهيجات التنفسية، والعلاج المناسب خطوات ضرورية للوقاية. ويزيد التدخين والسمنة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مشاكل الجهاز التنفسي، وانقطاع النفس النومي، مما يرفع احتمالية الوفاة أثناء النوم.ويمكن للإقلاع عن التدخين والحفاظ على وزن صحي أن يقللا بشكل كبير من هذه المخاطر. نصائح للوقاية الفحوصات الدورية: متابعة صحة القلب، الرئتين، والدماغ بانتظام. تحسين جودة النوم: الحفاظ على جدول نوم منتظم وبيئة نوم مريحة. إدارة الأمراض المزمنة: السيطرة على داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الجهاز التنفسي بالأدوية وتغييرات في نمط الحياة.
دراسة توضح أسباب الوفاة أثناء النوم

كشفت دراسة علمية حديثة عن الأسباب الكامنة وراء الوفاة أثناء النوم، وهي ظاهرة قد تبدو هادئة لكنها غالبا ما ترتبط بمشكلات صحية خطيرة.
وسلطت الدراسة، التي نُشرت في دورية الكلية الأميركية لأمراض القلب، الضوء على العوامل المؤدية إلى الوفاة المفاجئة أثناء النوم، مشيرة إلى أهمية الكشف المبكر وتعديل نمط الحياة للوقاية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".
بكتيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
مجتمع
دراسة: بكتيريا الأمعاء قد تكون السبب وراء تأخر نمو الأطفال
12:52 GMT
تعد حالة انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) من أبرز العوامل المرتبطة بالوفاة المفاجئة، حيث يتسبب في توقف التنفس بشكل متكرر، مما يقلل مستويات الأكسجين في الدم.
وأظهرت الدراسة أن الأفراد الذين يعانون من انقطاع النفس الشديد (أكثر من 20 نوبة في الساعة) وانخفاض مستويات الأكسجين الليلي (أقل من 78%) معرضون بشكل كبير لخطر الوفاة القلبية المفاجئة.
ويمكن للعلاج بجهاز الضغط الإيجابي المستمر (CPAP) والتحكم في الوزن أن يقللا من هذه المخاطر ويحسنا جودة النوم.
وتُشكل السكتة القلبية المفاجئة (SCA) السبب الأكثر شيوعا للوفيات غير المتوقعة أثناء النوم، حيث يتوقف القلب فجأة عن النبض دون إنذار مسبق.
سرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
مجتمع
دراسة: الطماطم قد تقلل خطر الإصابة بمرض خطير
11 سبتمبر, 10:43 GMT
وترتبط هذه الحالة بأمراض القلب مثل مرض الشريان التاجي، عدم انتظام ضربات القلب، واضطرابات صمام القلب.
وتؤكد الدراسة أن مراقبة صحة القلب والكشف المبكر عن هذه الحالات يمكن أن ينقذ الأرواح.
ويواجه مرضى السكري من النوع الأول مخاطر متلازمة "الموت في الفراش" الناتجة عن انخفاض حاد في مستويات السكر أثناء النوم.
وتُعد مراقبة مستويات الغلوكوز، ضبط جرعات الأنسولين، واتباع نظام غذائي صحي خطوات أساسية للوقاية. كما يُنصح بتثقيف أفراد الأسرة للتعرف على علامات انخفاض السكر المبكرة.
ويمكن أن تؤدي حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، تصلب الشرايين، أو تمدد الأوعية الدموية إلى سكتات دماغية مفاجئة أثناء النوم.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية… دراسة تحذر من كارثة جديدة في غزة
11:18 GMT
ويُعتبر التحكم في عوامل الخطر الوعائية من خلال الأدوية، الفحوصات الدورية، ونمط حياة صحي أمرًا حيويا لتقليل هذه المخاطر.
وتُسهم أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، مثل الانسداد الرئوي المزمن والربو الحاد، في زيادة مخاطر الفشل التنفسي أثناء النوم.
وتُعد الإدارة الفعالة لهذه الحالات، تجنب المهيجات التنفسية، والعلاج المناسب خطوات ضرورية للوقاية. ويزيد التدخين والسمنة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مشاكل الجهاز التنفسي، وانقطاع النفس النومي، مما يرفع احتمالية الوفاة أثناء النوم.
ويمكن للإقلاع عن التدخين والحفاظ على وزن صحي أن يقللا بشكل كبير من هذه المخاطر.
التعافي من اضطراب شرب الكحول - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
مجتمع
دراسة: تناول الكحول والمشروبات المحلاة يؤدي لتساقط الشعر
9 سبتمبر, 13:14 GMT
نصائح للوقاية
الفحوصات الدورية: متابعة صحة القلب، الرئتين، والدماغ بانتظام.
تحسين جودة النوم: الحفاظ على جدول نوم منتظم وبيئة نوم مريحة.
إدارة الأمراض المزمنة: السيطرة على داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الجهاز التنفسي بالأدوية وتغييرات في نمط الحياة.
