ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية إلى 164 مليار دولار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية إلى 164 مليار دولار
ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية إلى 164 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عجز الميزانية الاتحادية ارتفع في شهر مارس (آذار) إلى 164 مليار دولار، بزيادة قدرها 4 مليارات دولار، أو ما يعادل... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-10T19:11+0000
2026-04-10T19:11+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
باكستان
وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الإعفاءات الضريبية الجديدة للأفراد والشركات، والتي أدت إلى زيادة حادة في المبالغ المستردة، إلى جانب ارتفاع مدفوعات الإغاثة المقدمة للمزارعين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. ولم تسجل بيانات الميزانية الشهرية زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري المتعلق بالحرب مع إيران، حيث لم ترتفع نفقات البرامج العسكرية والدفاعية سوى بمقدار ملياري دولار فقط، أي بنسبة 3%، لتصل إلى 65 مليار دولار خلال الشهر الأول من الصراع.من جهة أخرى، تراجعت إيرادات الرسوم الجمركية في مارس، وذلك في الشهر الذي أعقب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء أوسع رسوم جمركية عالمية فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون الطوارئ.وبلغت إيرادات الجمارك 22.2 مليار دولار في مارس، مقابل 26.6 مليار دولار في فبراير (شباط).وبشكل عام، بلغت الإيرادات الإجمالية في مارس 385 مليار دولار، بارتفاع قدره 17 مليار دولار أو 5% عن مارس 2025، فيما سجلت النفقات 549 مليار دولار، بزيادة 21 مليار دولار أو 4% عن العام السابق. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى. من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, باكستان
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, باكستان

ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية إلى 164 مليار دولار

19:11 GMT 10.04.2026
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عجز الميزانية الاتحادية ارتفع في شهر مارس (آذار) إلى 164 مليار دولار، بزيادة قدرها 4 مليارات دولار، أو ما يعادل 2%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الإعفاءات الضريبية الجديدة للأفراد والشركات، والتي أدت إلى زيادة حادة في المبالغ المستردة، إلى جانب ارتفاع مدفوعات الإغاثة المقدمة للمزارعين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
ترامب: لا أوراق تفاوضية بيد إيران باستثناء التحكم بمضيق هرمز
ولم تسجل بيانات الميزانية الشهرية زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري المتعلق بالحرب مع إيران، حيث لم ترتفع نفقات البرامج العسكرية والدفاعية سوى بمقدار ملياري دولار فقط، أي بنسبة 3%، لتصل إلى 65 مليار دولار خلال الشهر الأول من الصراع.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن عدداً من النفقات المتعلقة بالحرب، مثل تجديد مخزونات الأسلحة، لم تظهر بعد وستظهر في الأشهر المقبلة.
من جهة أخرى، تراجعت إيرادات الرسوم الجمركية في مارس، وذلك في الشهر الذي أعقب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء أوسع رسوم جمركية عالمية فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون الطوارئ.
بتعليمات واضحة من ترامب... وفد أمريكي يتوجه إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران
وبلغت إيرادات الجمارك 22.2 مليار دولار في مارس، مقابل 26.6 مليار دولار في فبراير (شباط).وبشكل عام، بلغت الإيرادات الإجمالية في مارس 385 مليار دولار، بارتفاع قدره 17 مليار دولار أو 5% عن مارس 2025، فيما سجلت النفقات 549 مليار دولار، بزيادة 21 مليار دولار أو 4% عن العام السابق.
رئيس الأركان الإسرائيلي: جاهزون في كل لحظة للعودة بقوة إلى إيران
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
