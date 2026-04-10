ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية إلى 164 مليار دولار
2026-04-10T19:11+0000
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عجز الميزانية الاتحادية ارتفع في شهر مارس (آذار) إلى 164 مليار دولار، بزيادة قدرها 4 مليارات دولار، أو ما يعادل 2%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الإعفاءات الضريبية الجديدة للأفراد والشركات، والتي أدت إلى زيادة حادة في المبالغ المستردة، إلى جانب ارتفاع مدفوعات الإغاثة المقدمة للمزارعين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
ولم تسجل بيانات الميزانية الشهرية زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري المتعلق بالحرب مع إيران
، حيث لم ترتفع نفقات البرامج العسكرية والدفاعية سوى بمقدار ملياري دولار فقط، أي بنسبة 3%، لتصل إلى 65 مليار دولار خلال الشهر الأول من الصراع.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن عدداً من النفقات المتعلقة بالحرب، مثل تجديد مخزونات الأسلحة، لم تظهر بعد وستظهر في الأشهر المقبلة.
من جهة أخرى، تراجعت إيرادات الرسوم الجمركية في مارس، وذلك في الشهر الذي أعقب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء أوسع رسوم جمركية عالمية فرضها الرئيس دونالد ترامب
بموجب قانون الطوارئ.
وبلغت إيرادات الجمارك 22.2 مليار دولار في مارس، مقابل 26.6 مليار دولار في فبراير (شباط).وبشكل عام، بلغت الإيرادات الإجمالية في مارس 385 مليار دولار، بارتفاع قدره 17 مليار دولار أو 5% عن مارس 2025، فيما سجلت النفقات 549 مليار دولار، بزيادة 21 مليار دولار أو 4% عن العام السابق.
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.