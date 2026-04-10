الهلال الأحمر الإيراني: تضرر 125 ألف مرفق مدني وطبي جراء الحرب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر 125 ألف مرفق مدني وطبي جراء الحرب
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر 125 ألف مرفق مدني وطبي جراء الحرب
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليوند، اليوم الجمعة، تضرر أكثر من 125 ألف مرفق مدني خلال الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، مضيفا أن إيران لم... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-10T11:50+0000
2026-04-10T11:50+0000
إيران
العالم
الأخبار
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، نقلا عن كوليوند، بأنه تم توثيق تضرر 125 ألفا و630 مرفقا مدنيا وطبيا على مستوى البلاد، من بينها 100 ألف وحدة سكنية.وأضاف المسؤول الإيراني أن "بعض هذه الوحدات دُمّرت بالكامل، وبعضها الآخر تعرض لأضرار، وقد أرسلنا وثائقها إلى المؤسسات الدولية. من هذا العدد، هناك 23 ألفا و500 وحدة تجارية فقط، وهي تمثل أماكن رزق الناس".وتابع كوليوند: "كما تضررت 339 منشأة طبية، مثل المستشفيات والصيدليات والمختبرات والمراكز الصحية ومراكز الطوارئ. بعض هذه المراكز توقفت عن العمل، والبعض الآخر استأنف نشاطه فورا؛ فعلى سبيل المثال، عاد مستشفى "خاتم الأنبياء" إلى العمل خلال أقل من 24 ساعة وشرع في العمل سريعا".وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية: "استُهدفت 32 جامعة وتعرضت لأضرار. كما بلغت إحصاءات الأضرار التي لحقت بالمراكز التعليمية والمدارس نحو 857 حالة، واستُهدف 20 مركزا تابعا للهلال الأحمر، سواء كانت فروعا أو قواعد أو مستودعات، بشكل مباشر".وبشأن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الإيرانية، أوضح: "تم استهداف نحو 15 بنية تحتية، و5 خزانات وقود، وكذلك المطارات والطائرات المدنية التي هي مدنية بالكامل، وتعرضت لأضرار. كما تضررت 49 سيارة إنقاذ أثناء عمليات الإغاثة والإنقاذ، و43 سيارة إسعاف أثناء تقديم الخدمات، حيث تعرض بعضها بشكل مباشر لضربات صاروخية".
إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

الهلال الأحمر الإيراني: تضرر 125 ألف مرفق مدني وطبي جراء الحرب

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليوند، اليوم الجمعة، تضرر أكثر من 125 ألف مرفق مدني خلال الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، مضيفا أن إيران لم تطلب المساعدة من أي دولة.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، نقلا عن كوليوند، بأنه تم توثيق تضرر 125 ألفا و630 مرفقا مدنيا وطبيا على مستوى البلاد، من بينها 100 ألف وحدة سكنية.
خبير: الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران لم تعد سارية
وأضاف المسؤول الإيراني أن "بعض هذه الوحدات دُمّرت بالكامل، وبعضها الآخر تعرض لأضرار، وقد أرسلنا وثائقها إلى المؤسسات الدولية. من هذا العدد، هناك 23 ألفا و500 وحدة تجارية فقط، وهي تمثل أماكن رزق الناس".
وتابع كوليوند: "كما تضررت 339 منشأة طبية، مثل المستشفيات والصيدليات والمختبرات والمراكز الصحية ومراكز الطوارئ. بعض هذه المراكز توقفت عن العمل، والبعض الآخر استأنف نشاطه فورا؛ فعلى سبيل المثال، عاد مستشفى "خاتم الأنبياء" إلى العمل خلال أقل من 24 ساعة وشرع في العمل سريعا".
وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية: "استُهدفت 32 جامعة وتعرضت لأضرار. كما بلغت إحصاءات الأضرار التي لحقت بالمراكز التعليمية والمدارس نحو 857 حالة، واستُهدف 20 مركزا تابعا للهلال الأحمر، سواء كانت فروعا أو قواعد أو مستودعات، بشكل مباشر".
وبشأن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الإيرانية، أوضح: "تم استهداف نحو 15 بنية تحتية، و5 خزانات وقود، وكذلك المطارات والطائرات المدنية التي هي مدنية بالكامل، وتعرضت لأضرار. كما تضررت 49 سيارة إنقاذ أثناء عمليات الإغاثة والإنقاذ، و43 سيارة إسعاف أثناء تقديم الخدمات، حيث تعرض بعضها بشكل مباشر لضربات صاروخية".
وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
