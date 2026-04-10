تحذير أوروبي من نقص حاد في وقود الطائرات خلال 3 أسابيع بسبب مضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260410/تحذير-أوروبي-من-نقص-حاد-في-وقود-الطائرات-خلال-3-أسابيع-بسبب-مضيق-هرمز-1112458310.html
تحذير أوروبي من نقص حاد في وقود الطائرات خلال 3 أسابيع بسبب مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
حذر المجلس ​الدولي ​للمطارات في أوروبا من احتمال تعرض القارة لنقص حاد في وقود الطائرات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ما لم يُعاد فتح مضيق هرمز، داعيةً إلى...
2026-04-10T20:01+0000
2026-04-10T20:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111537764_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_efef1af44b8e9b917356fc9d3c179309.jpg
وفي رسالة رسمية بتاريخ 9 أبريل إلى المفوضية الأوروبية، أكد المجلس أن أي أزمة في الوقود قد تُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الأوروبي، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأشار المدير العام للمجلس، أوليفييه يانكوفيتش، إلى غياب آلية موحدة على مستوى الاتحاد لرصد وتقييم ومتابعة إنتاج وتوافر وقود الطائرات، وهو ما برز خلال اجتماع حديث لمجموعة تنسيق النفط التابعة للمفوضية. كما طالبت الرسالة بإجراءات سياسية عاجلة، أبرزها تعليق القيود المفروضة على واردات وقود الطائرات مؤقتًا، لا سيما تلك المرتبطة بقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن انبعاثات الميثان، والمقرر تطبيقها في يناير 2027. وحذر يانكوفيتش من أن هذه القواعد بدأت بالفعل في ردع الموردين من خارج الاتحاد الأوروبي عن إبرام عقود لتوريد الوقود خلال موسم الصيف المقبل.وكان رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، كيفن هاسيت، قد صرح في وقت سابق من اليوم الجمعة، قبيل المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، بأن واشنطن لديها خطط بديلة للتعامل مع الوضع في مضيق هرمز إذا دعت الحاجة.وقال هاسيت لقناة "فوكس بيزنس" ردا على سؤال حول إمكانية فتح المضيق واستئناف إمدادات النفط خلال الشهرين المقبلين: "بالتأكيد لا يمكنني الخوض في تفاصيل سرية، لكننا أولاً متفائلون للغاية. نحن نرسل أفضل فريق لدينا إلى باكستان للتفاوض مع الإيرانيين، ولدينا أيضاً خطط احتياطية في حال لزم الأمر".بالمقابل، ذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الولايات المتحدة وافقت على مقترح إيراني مكون من عشر نقاط، وأن طهران ستبدأ قريبا مفاوضات مع واشنطن في إسلام آباد.ولاحقا، أعلنت إيران وقف إطلاق النار قد انتُهك بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وهو الرأي الذي تشاركها فيه باكستان، التي تلعب دور الوسيط في التسوية، بينما يزعم ترامب أن لبنان لم يكن مشمولاً في اتفاق وقف إطلاق النار.
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111537764_98:0:1431:1000_1920x0_80_0_0_eaa5ab4f65dd329e63c76648df5e4fe6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, باكستان

تحذير أوروبي من نقص حاد في وقود الطائرات خلال 3 أسابيع بسبب مضيق هرمز

© REUTERS Benoit Tessierناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
© REUTERS Benoit Tessier
تابعنا عبر
حذر المجلس ​الدولي ​للمطارات في أوروبا من احتمال تعرض القارة لنقص حاد في وقود الطائرات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ما لم يُعاد فتح مضيق هرمز، داعيةً إلى تحرك عاجل على مستوى الاتحاد الأوروبي لتأمين الإمدادات قبل ذروة حركة السفر الصيفية.
وفي رسالة رسمية بتاريخ 9 أبريل إلى المفوضية الأوروبية، أكد المجلس أن أي أزمة في الوقود قد تُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الأوروبي، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط، وفقا لوسائل إعلام غربية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
ترامب: لا أوراق تفاوضية بيد إيران باستثناء التحكم بمضيق هرمز
17:59 GMT
وأشار المدير العام للمجلس، أوليفييه يانكوفيتش، إلى غياب آلية موحدة على مستوى الاتحاد لرصد وتقييم ومتابعة إنتاج وتوافر وقود الطائرات، وهو ما برز خلال اجتماع حديث لمجموعة تنسيق النفط التابعة للمفوضية.
وطالب المجلس بتدخل فوري يشمل إعداد خريطة دقيقة للإمدادات الحالية والمتوقعة مقابل الطلب، والبحث عن مصادر استيراد بديلة، وتقييم المخاطر التي تهدد تدفقات الوقود داخل الاتحاد، إضافة إلى مراجعة مستويات الاحتياطيات التجارية والاستراتيجية.
كما طالبت الرسالة بإجراءات سياسية عاجلة، أبرزها تعليق القيود المفروضة على واردات وقود الطائرات مؤقتًا، لا سيما تلك المرتبطة بقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن انبعاثات الميثان، والمقرر تطبيقها في يناير 2027.
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
ستارمر: ناقشت مع ترامب الخيارات العسكرية بشأن مضيق هرمز
13:04 GMT
وحذر يانكوفيتش من أن هذه القواعد بدأت بالفعل في ردع الموردين من خارج الاتحاد الأوروبي عن إبرام عقود لتوريد الوقود خلال موسم الصيف المقبل.

واقترح المجلس كذلك اعتماد آلية شراء جماعي لوقود الطائرات داخل الاتحاد الأوروبي، وفرض التزامات إنتاج محددة على المصافي، إلى جانب إدراج المطارات وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية ضمن برامج الدعم الحكومي لمواجهة تداعيات الأزمة المحتملة.

وكان رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، كيفن هاسيت، قد صرح في وقت سابق من اليوم الجمعة، قبيل المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، بأن واشنطن لديها خطط بديلة للتعامل مع الوضع في مضيق هرمز إذا دعت الحاجة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
ترامب ينتقد إجراءات إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز: ليس هذا اتفاقنا
00:15 GMT
وقال هاسيت لقناة "فوكس بيزنس" ردا على سؤال حول إمكانية فتح المضيق واستئناف إمدادات النفط خلال الشهرين المقبلين: "بالتأكيد لا يمكنني الخوض في تفاصيل سرية، لكننا أولاً متفائلون للغاية. نحن نرسل أفضل فريق لدينا إلى باكستان للتفاوض مع الإيرانيين، ولدينا أيضاً خطط احتياطية في حال لزم الأمر".
هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن ليلة الأربعاء الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
بالمقابل، ذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الولايات المتحدة وافقت على مقترح إيراني مكون من عشر نقاط، وأن طهران ستبدأ قريبا مفاوضات مع واشنطن في إسلام آباد.
ولاحقا، أعلنت إيران وقف إطلاق النار قد انتُهك بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وهو الرأي الذي تشاركها فيه باكستان، التي تلعب دور الوسيط في التسوية، بينما يزعم ترامب أن لبنان لم يكن مشمولاً في اتفاق وقف إطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала