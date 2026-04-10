https://sarabic.ae/20260410/ترامب-ينتقد-إجراءات-إيران-فيما-يتعلق-بمضيق-هرمز-ليس-هذا-اتفاقنا-1112438374.html

ترامب ينتقد إجراءات إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز: ليس هذا اتفاقنا

سبوتنيك عربي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إجراءات إيران فيما يتعلق بالسماح بمرور النفط عبر مضيق هرمز، قائلا: "هذا مخالف لاتفاقنا".

2026-04-10T05:41+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111256011_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_7515df9371baae9acec1a2bd9d7b5078.jpg

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "إيران تؤدي عملًا بالغ السوء، بل قد يصفه البعض بالعمل المخزي فيما يتعلق بالسماح بمرور النفط عبر مضيق هرمز، وهذا مخالف لاتفاقنا".ويأتي تصريح ترامب بعد إعلان المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أن إدارة مضيق هرمز "ستدخل بالتأكيد مرحلة جديدة"، متوعدًا بأن طهران ستطالب بتعويضات عن جميع الأضرار المرتبطة بالحرب ولن تترك "المعتدين المجرمين دون عقاب".وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, هرمز