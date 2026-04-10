ترتبط بالقرارات الكبرى.. رهانات مثيرة للجدل يحركها موظفو البيت الأبيض
أفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية، يوم أمس الخميس، بأن البيت الأبيض وجه تحذيرا داخليا إلى موظفيه بشأن استغلال المناصب لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية في أسواق...
وأوضح المسؤول أن هذا التحذير جاء عقب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق بعض الضربات على إيران بشكل مؤقت، وهي خطوة أثارت تساؤلات حول توقيت تحركات الأسواق المالية.ووفقا لبيانات تداول استندت إلى تحليلات وكالة "رويترز"، أن متداولا مجهولا أو مجموعة متداولين قاموا بضخ نحو 500 مليون دولار في عقود خامي برنت وغرب تكساس الوسيط خلال دقيقة واحدة فقط، قبل إعلان تأجيل الضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام.تأتي هذه التطورات في سياق دولي مضطرب يتسم بارتفاع التوترات الجيوسياسية، خصوصا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهو ما ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية.
أفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية، يوم أمس الخميس، بأن البيت الأبيض وجه تحذيرا داخليا إلى موظفيه بشأن استغلال المناصب لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية في أسواق العقود الآجلة، وذلك عبر رسالة إلكترونية أُرسلت في 24 مارس/آذار.
وأوضح المسؤول أن هذا التحذير جاء عقب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق بعض الضربات على إيران بشكل مؤقت، وهي خطوة أثارت تساؤلات حول توقيت تحركات الأسواق المالية.
وأشار المسؤول إلى أن عددا من القرارات السياسية الكبرى خلال الفترة الماضية تزامن مع رهانات مالية غير اعتيادية، ما دفع خبراء إلى إثارة شكوك بشأن احتمال تسريب معلومات مسبقة.
ووفقا لبيانات تداول استندت إلى تحليلات وكالة "رويترز"، أن متداولا مجهولا أو مجموعة متداولين قاموا بضخ نحو 500 مليون دولار في عقود خامي برنت وغرب تكساس الوسيط خلال دقيقة واحدة فقط، قبل إعلان تأجيل الضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام.
وأشار المسؤول إلى أن أسعار النفط تراجعت بنحو 15% عقب القرار، الأمر الذي عزز الشكوك حول توقيت تلك الرهانات ومدى ارتباطها بمعلومات داخلية.
تأتي هذه التطورات في سياق دولي مضطرب يتسم بارتفاع التوترات الجيوسياسية، خصوصا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهو ما ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية.