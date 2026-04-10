8 دول معرضة لأزمة طاقة... كيف تؤثر "حرب المضائق" على سلاسل التوريد؟

8 دول معرضة لأزمة طاقة... كيف تؤثر "حرب المضائق" على سلاسل التوريد؟

سبوتنيك عربي

في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وإغلاق مضيق هرمز، تتزايد المخاوف من أزمة طاقة عالمية قد تمتد آثارها لسنوات، وسط اضطراب غير مسبوق في الإمدادات. 10.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-10T08:13+0000

2026-04-10T08:13+0000

2026-04-10T08:13+0000

وتسبب إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة عالميًا، بأكبر اضطراب في سلاسل التوريد، ما انعكس مباشرة على تدفق النفط والغاز إلى الأسواق.وواصل خام برنت التداول فوق 116 دولارا للبرميل، مدفوعا بتعطّل الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما زاد الضغوط التضخمية عالميا.8 دول في دائرة الخطروتتصدر سنغافورة القائمة بمؤشر 85.2 نقطة، مع اعتماد شبه كامل على الوقود الأحفوري (97.9%)، وانعدام شبه تام للبدائل (0.2%)، واعتماد كلي على استيراد الغاز، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".فيما تأتي تركمانستان (80.7 نقطة) لاعتمادها الكامل على الوقود الأحفوري، تليها هونغ كونغ (80.2 نقطة) مع اعتماد كبير على الواردات وغياب البدائل تقريبًا.وتشمل القائمة أيضًا جنوب أفريقيا (73.4 نقطة) وإيران (73.1 نقطة) وقبرص (73 نقطة)، مع ضعف تنوع مصادر الطاقة رغم اختلاف أوضاعها الإنتاجية.إجراءات طارئة لمواجهة الأزمةوبدأت دول عدة اتخاذ خطوات عاجلة، تشمل رفع أسعار الوقود، تقنين الكهرباء، والبحث عن مصادر بديلة، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة.خبير: السوق يتفاعل مع السياسة لا الأساسياتوقال وائل مهدي إن "التراجع الحاد في الأسعار كان نتيجة تفاعل مع التصريحات السياسية وليس تغيرًا فعليًا في العرض والطلب"، مشيرًا إلى أن أساسيات السوق لا تزال ضاغطة. وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "إغلاق مضيق هرمز ووجود مئات السفن العالقة، إضافة إلى تصنيف المنطقة كمنطقة حرب، يمنح الأسعار دعمًا قويًا ويمنع هبوطًا حادًا".سيناريوهات مفتوحة للأسعاروتتراوح التوقعات بين هبوط إلى 80–85 دولارًا في حال اتفاق دائم، أو استقرار بين 90–100 دولار مع هدنة طويلة، أو تجاوز 110 دولارات في حال عودة التصعيد.وتعيد "حرب المضائق" رسم خريطة الطاقة عالميًا، مع ضغوط متزايدة على الإمدادات وسلاسل التوريد، ما يضع الدول المستوردة أمام تحديات اقتصادية معقدة في المرحلة المقبلة.ميلوني تحذر من أزمة طاقة محتملة في إيطاليا بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسطدميترييف: أوروبا تتجاهل أزمة الطاقة وتقترب من الكارثة

https://sarabic.ae/20260410/بيانات-تظهر-عبور-6-سفن-فقط-لمضيق-هرمز-يوم-الخميس-1112440907.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, اقتصاد, العالم العربي