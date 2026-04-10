8 دول معرضة لأزمة طاقة... كيف تؤثر "حرب المضائق" على سلاسل التوريد؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
أمساليوم
8 دول معرضة لأزمة طاقة... كيف تؤثر "حرب المضائق" على سلاسل التوريد؟
سبوتنيك عربي
في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وإغلاق مضيق هرمز، تتزايد المخاوف من أزمة طاقة عالمية قد تمتد آثارها لسنوات، وسط اضطراب غير مسبوق في الإمدادات. 10.04.2026, سبوتنيك عربي
وتسبب إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة عالميًا، بأكبر اضطراب في سلاسل التوريد، ما انعكس مباشرة على تدفق النفط والغاز إلى الأسواق.وواصل خام برنت التداول فوق 116 دولارا للبرميل، مدفوعا بتعطّل الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما زاد الضغوط التضخمية عالميا.8 دول في دائرة الخطروتتصدر سنغافورة القائمة بمؤشر 85.2 نقطة، مع اعتماد شبه كامل على الوقود الأحفوري (97.9%)، وانعدام شبه تام للبدائل (0.2%)، واعتماد كلي على استيراد الغاز، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".فيما تأتي تركمانستان (80.7 نقطة) لاعتمادها الكامل على الوقود الأحفوري، تليها هونغ كونغ (80.2 نقطة) مع اعتماد كبير على الواردات وغياب البدائل تقريبًا.وتشمل القائمة أيضًا جنوب أفريقيا (73.4 نقطة) وإيران (73.1 نقطة) وقبرص (73 نقطة)، مع ضعف تنوع مصادر الطاقة رغم اختلاف أوضاعها الإنتاجية.إجراءات طارئة لمواجهة الأزمةوبدأت دول عدة اتخاذ خطوات عاجلة، تشمل رفع أسعار الوقود، تقنين الكهرباء، والبحث عن مصادر بديلة، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة.خبير: السوق يتفاعل مع السياسة لا الأساسياتوقال وائل مهدي إن "التراجع الحاد في الأسعار كان نتيجة تفاعل مع التصريحات السياسية وليس تغيرًا فعليًا في العرض والطلب"، مشيرًا إلى أن أساسيات السوق لا تزال ضاغطة. وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "إغلاق مضيق هرمز ووجود مئات السفن العالقة، إضافة إلى تصنيف المنطقة كمنطقة حرب، يمنح الأسعار دعمًا قويًا ويمنع هبوطًا حادًا".سيناريوهات مفتوحة للأسعاروتتراوح التوقعات بين هبوط إلى 80–85 دولارًا في حال اتفاق دائم، أو استقرار بين 90–100 دولار مع هدنة طويلة، أو تجاوز 110 دولارات في حال عودة التصعيد.وتعيد "حرب المضائق" رسم خريطة الطاقة عالميًا، مع ضغوط متزايدة على الإمدادات وسلاسل التوريد، ما يضع الدول المستوردة أمام تحديات اقتصادية معقدة في المرحلة المقبلة.
08:13 GMT 10.04.2026
في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وإغلاق مضيق هرمز، تتزايد المخاوف من أزمة طاقة عالمية قد تمتد آثارها لسنوات، وسط اضطراب غير مسبوق في الإمدادات.
وتسبب إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة عالميًا، بأكبر اضطراب في سلاسل التوريد، ما انعكس مباشرة على تدفق النفط والغاز إلى الأسواق.
وواصل خام برنت التداول فوق 116 دولارا للبرميل، مدفوعا بتعطّل الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما زاد الضغوط التضخمية عالميا.

8 دول في دائرة الخطر

وتتصدر سنغافورة القائمة بمؤشر 85.2 نقطة، مع اعتماد شبه كامل على الوقود الأحفوري (97.9%)، وانعدام شبه تام للبدائل (0.2%)، واعتماد كلي على استيراد الغاز، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".
فيما تأتي تركمانستان (80.7 نقطة) لاعتمادها الكامل على الوقود الأحفوري، تليها هونغ كونغ (80.2 نقطة) مع اعتماد كبير على الواردات وغياب البدائل تقريبًا.
وتسجل المغرب (74.6 نقطة) وبيلاروسيا (74.2 نقطة) مستويات هشاشة مرتفعة، نتيجة الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري واستيراد الغاز بنسبة تصل إلى 95%.
وتشمل القائمة أيضًا جنوب أفريقيا (73.4 نقطة) وإيران (73.1 نقطة) وقبرص (73 نقطة)، مع ضعف تنوع مصادر الطاقة رغم اختلاف أوضاعها الإنتاجية.
ناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
بيانات تظهر عبور 6 سفن فقط لمضيق هرمز يوم الخميس
07:13 GMT

إجراءات طارئة لمواجهة الأزمة

وبدأت دول عدة اتخاذ خطوات عاجلة، تشمل رفع أسعار الوقود، تقنين الكهرباء، والبحث عن مصادر بديلة، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة.

خبير: السوق يتفاعل مع السياسة لا الأساسيات

وقال وائل مهدي إن "التراجع الحاد في الأسعار كان نتيجة تفاعل مع التصريحات السياسية وليس تغيرًا فعليًا في العرض والطلب"، مشيرًا إلى أن أساسيات السوق لا تزال ضاغطة. وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "إغلاق مضيق هرمز ووجود مئات السفن العالقة، إضافة إلى تصنيف المنطقة كمنطقة حرب، يمنح الأسعار دعمًا قويًا ويمنع هبوطًا حادًا".

سيناريوهات مفتوحة للأسعار

وتتراوح التوقعات بين هبوط إلى 80–85 دولارًا في حال اتفاق دائم، أو استقرار بين 90–100 دولار مع هدنة طويلة، أو تجاوز 110 دولارات في حال عودة التصعيد.
وتعيد "حرب المضائق" رسم خريطة الطاقة عالميًا، مع ضغوط متزايدة على الإمدادات وسلاسل التوريد، ما يضع الدول المستوردة أمام تحديات اقتصادية معقدة في المرحلة المقبلة.
