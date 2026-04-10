بيانات تظهر عبور 6 سفن فقط لمضيق هرمز يوم الخميس

سبوتنيك عربي

كشفت بيانات ملاحية حديثة، اليوم الجمعة، عن انخفاض واضح في حركة السفن عبر مضيق هرمز، حيث لم يتجاوز عدد السفن العابرة ست سفن أمس الخميس، في إشارة إلى استمرار... 10.04.2026, سبوتنيك عربي

ووفقًا لبيانات شركة "مارين ترافك" (حركة المرور البحري)، ضمت السفن التي عبرت ناقلتين للنفط أو المواد الكيميائية أو الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب ثلاث سفن شحن وسفينة مخصصة لتزويد الوقود.وأظهرت الأرقام تراجعًا إضافيًا يوم الأربعاء، مع عبور خمس سفن فقط، دون تسجيل مرور أي ناقلات طاقة، في حين شهد يوم الثلاثاء، الذي تزامن مع إعلان وقف إطلاق النار، حركة أعلى نسبيًا بعبور 11 سفينة، بينها تسع ناقلات نفط وغاز وسفينتا شحن.كما بيّنت الإحصاءات أن نحو 29% من هذه الناقلات مرت خلال اليومين الأولين من اندلاع الحرب، بينما توزعت أعلام السفن بين عدة دول، أبرزها بنما وإيران وليبيريا وبالاو، إلى جانب دول أخرى.وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.ترامب ينتقد إجراءات إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز: ليس هذا اتفاقنا

https://sarabic.ae/20260409/إيران-عبور-السفن-الأمريكية-عبر-مضيق-هرمز-مشروط-بعدم-السلوك-العدائي-1112419849.html

