رئيس الوزراء الباكستاني: المفاوضات الأمريكية الإيرانية تبدأ غدا في إسلام آباد
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة، أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد، المقرر انطلاقها، يوم غد السبت، حاسمة في سبيل التوصل إلى... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-10T18:50+0000
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة، أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد، المقرر انطلاقها، يوم غد السبت، حاسمة في سبيل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع الدائر منذ أسابيع في الشرق الأوسط.
وقال شريف في خطاب متلفز: "هذه المرحلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية مصيرية، إما أن تنجح أو تفشل في التوصل لاتفاق دائم".
وتابع: "وفدا أمريكا وإيران يبدآن غدا محادثات في إسلام آباد، وطرفا الصراع مستعدان للتفاوض وحل الخلافات بالمفاوضات".
واعتبر استضافة بلاده لهذه المفاوضات "لحظة فخر كبيرة ليس لباكستان فحسب، بل للعالم الإسلامي أجمع"، معرباعن امتنانه لقيادتي البلدين لاستجابتهما لمبادرته، ليس فقط بالموافقة على وقف إطلاق نار مؤقت، بل بالقدوم إلى إسلام آباد لبحث سبل السلام.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، أن الوفد الأمريكي سيتوجه إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران، بناء على تعليمات واضحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال فانس للصحفيين قبل مغادرته إلى باكستان: "لقد أعطانا الرئيس تعليمات واضحة للغاية".
وأضاف: "كما صرح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية، فنحن بالتأكيد على استعداد لتقديم يد العون".