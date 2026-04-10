رئيس الوزراء الباكستاني: المفاوضات الأمريكية الإيرانية تبدأ غدا في إسلام آباد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الوزراء الباكستاني: المفاوضات الأمريكية الإيرانية تبدأ غدا في إسلام آباد
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة، أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد، المقرر انطلاقها، يوم غد السبت، حاسمة في سبيل التوصل إلى...
2026-04-10T18:50+0000
2026-04-10T18:50+0000
باكستان
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096135042_0:0:1734:975_1920x0_80_0_0_0e157468ebc36f813c0e15671ae02416.jpg
وقال شريف في خطاب متلفز: "هذه المرحلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية مصيرية، إما أن تنجح أو تفشل في التوصل لاتفاق دائم".واعتبر استضافة بلاده لهذه المفاوضات "لحظة فخر كبيرة ليس لباكستان فحسب، بل للعالم الإسلامي أجمع"، معرباعن امتنانه لقيادتي البلدين لاستجابتهما لمبادرته، ليس فقط بالموافقة على وقف إطلاق نار مؤقت، بل بالقدوم إلى إسلام آباد لبحث سبل السلام.وقال فانس للصحفيين قبل مغادرته إلى باكستان: "لقد أعطانا الرئيس تعليمات واضحة للغاية".وأضاف: "كما صرح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية، فنحن بالتأكيد على استعداد لتقديم يد العون".
https://sarabic.ae/20260410/ترامب-لا-أوراق-تفاوضية-بيد-إيران-باستثناء-التحكم-بمضيق-هرمز-1112455246.html
باكستان
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096135042_13:0:1554:1156_1920x0_80_0_0_441375b2cb995a410858df1db648c25d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس الوزراء الباكستاني: المفاوضات الأمريكية الإيرانية تبدأ غدا في إسلام آباد

© AP Photo / Sergei Gritsرئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
© AP Photo / Sergei Grits
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة، أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد، المقرر انطلاقها، يوم غد السبت، حاسمة في سبيل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع الدائر منذ أسابيع في الشرق الأوسط.
وقال شريف في خطاب متلفز: "هذه المرحلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية مصيرية، إما أن تنجح أو تفشل في التوصل لاتفاق دائم".

وتابع: "وفدا أمريكا وإيران يبدآن غدا محادثات في إسلام آباد، وطرفا الصراع مستعدان للتفاوض وحل الخلافات بالمفاوضات".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
ترامب: لا أوراق تفاوضية بيد إيران باستثناء التحكم بمضيق هرمز
واعتبر استضافة بلاده لهذه المفاوضات "لحظة فخر كبيرة ليس لباكستان فحسب، بل للعالم الإسلامي أجمع"، معرباعن امتنانه لقيادتي البلدين لاستجابتهما لمبادرته، ليس فقط بالموافقة على وقف إطلاق نار مؤقت، بل بالقدوم إلى إسلام آباد لبحث سبل السلام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، أن الوفد الأمريكي سيتوجه إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران، بناء على تعليمات واضحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال فانس للصحفيين قبل مغادرته إلى باكستان: "لقد أعطانا الرئيس تعليمات واضحة للغاية".
وأضاف: "كما صرح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية، فنحن بالتأكيد على استعداد لتقديم يد العون".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала