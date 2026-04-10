مقر "خاتم الأنبياء": أيدينا على الزناد ونحن في جهوزية كاملة

مقر "خاتم الأنبياء": أيدينا على الزناد ونحن في جهوزية كاملة

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الإيرانية لا تزال في جهوزية كاملة وأيديهم على الزناد. 10.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-10T14:52+0000

2026-04-10T14:52+0000

2026-04-10T14:52+0000

أخبار إيران

العالم

الأخبار

ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الجمعة، عن بيان لمقر "خاتم الأنبياء"، أنه "كما قال قائدنا العزيز، نعلن أننا لن نترك المجرمين المعتدين الذين هاجموا بلادنا، وسندخل مرحلة جديدة في إدارة مضيق هرمز، وسنحتفظ بمبادرة السيطرة على ذلك المضيق، ولن نتخلى أبدا عن حقوقنا المشروعة".وقال القائد العسكري الإيراني إنه "ليس لقادة أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني القاتل للأطفال، ولا لقادتهم وعسكرييهم المنهزمين، الحق في تهديد الشعب الإيراني المنتصر والقوي والبطل، وجبهة المقاومة الإسلامية المنيعة". وأضاف المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني، أنه "على ترامب ونتنياهو أن يعيدا التفكير مرة أخرى في هزيمتهما المخزية وهزيمة عسكرييهما في الحرب المفروضة التي استمرت 40 يوما، أمام الضربات المدوية ومفاجآت قوة مجاهدي الإسلام المستعدين للمنون، وألا يهددوا شعب إيران المجاهد والمقاتلين الصامدين في القوات المسلحة وجبهة المقاومة". وأعلن الرئيس الأمريكي، في 8 أبريل/نيسان، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.

أخبار إيران

الأخبار

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم, الأخبار