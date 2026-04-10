ميلوني تدعو إلى تعزيز الاستقلال الدفاعي الأوروبي داخل "الناتو"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
ميلوني تدعو إلى تعزيز الاستقلال الدفاعي الأوروبي داخل "الناتو"
سبوتنيك عربي
قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبني بنفسه منظومة الأمن داخل حلف "الناتو" دون مراعاة مصالح الولايات المتحدة،... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
وأضافت: "يجب على أوروبا أن تتحمل المسؤولية وأن تبني بشجاعة الركيزة الأوروبية للحلف، لضمان أمنها أولًا وقبل كل شيء".وترى ميلوني أن الاتحاد الأوروبي أوضح بالفعل لواشنطن أنه لن يتجاهل "الإهانات والانتقادات المتكررة"، مشيرة إلى الرد الحازم على ملف غرينلاند وقضية الرسوم الجمركية.وجاءت زيارة روته إلى ترامب مساء الأربعاء، حيث أعرب الرئيس الأمريكي بعد اللقاء عن قناعته بأن الناتو قد لا يهبّ مجددًا لمساعدة الولايات المتحدة عند الحاجة، فيما قال روته إنه شعر بوضوح بخيبة أمل ترامب تجاه الحلف.وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي يعتزم إجراء نقاش صريح ومباشر، مضيفة أن الحلف فشل في "اختبار ترامب" عندما رفض الانضمام إلى الولايات المتحدة في مواجهة إيران.كما ذكرت صحيفة أمريكية أن واشنطن تدرس خطة لمعاقبة بعض أعضاء الناتو بسبب مواقفهم من الصراع مع إيران، بما في ذلك احتمال سحب القوات الأمريكية من بعض الدول الأعضاء.
قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبني بنفسه منظومة الأمن داخل حلف "الناتو" دون مراعاة مصالح الولايات المتحدة، وذلك تعليقًا في البرلمان على زيارة الأمين العام للحلف مارك روته إلى واشنطن.
وأضافت: "يجب على أوروبا أن تتحمل المسؤولية وأن تبني بشجاعة الركيزة الأوروبية للحلف، لضمان أمنها أولًا وقبل كل شيء".
لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
بعد التهديد بالانسحاب من الناتو... ترامب يستضيف روته
8 أبريل, 05:11 GMT
وترى ميلوني أن الاتحاد الأوروبي أوضح بالفعل لواشنطن أنه لن يتجاهل "الإهانات والانتقادات المتكررة"، مشيرة إلى الرد الحازم على ملف غرينلاند وقضية الرسوم الجمركية.
وقالت أيضًا: "وأخيرًا، تعاملنا كذلك مع الحرب الأمريكية على إيران، والتي لا تتفق إيطاليا معها ولا تشارك فيها".
وجاءت زيارة روته إلى ترامب مساء الأربعاء، حيث أعرب الرئيس الأمريكي بعد اللقاء عن قناعته بأن الناتو قد لا يهبّ مجددًا لمساعدة الولايات المتحدة عند الحاجة، فيما قال روته إنه شعر بوضوح بخيبة أمل ترامب تجاه الحلف.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي يعتزم إجراء نقاش صريح ومباشر، مضيفة أن الحلف فشل في "اختبار ترامب" عندما رفض الانضمام إلى الولايات المتحدة في مواجهة إيران.
كما ذكرت صحيفة أمريكية أن واشنطن تدرس خطة لمعاقبة بعض أعضاء الناتو بسبب مواقفهم من الصراع مع إيران، بما في ذلك احتمال سحب القوات الأمريكية من بعض الدول الأعضاء.
