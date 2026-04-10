نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمة الفساد

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمة الفساد
سبوتنيك عربي
وبحسب المذكرة المقدمة إلى محكمة منطقة القدس، فإن نتنياهو لن يتمكن من المثول للإدلاء بشهادته خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل، لأسباب وُصفت بأنها "أمنية ودبلوماسية سرية" مرتبطة بالتطورات الأخيرة في إسرائيل والشرق الأوسط، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية. كما يأتي ذلك بالتزامن مع استئناف المحاكمة يوم الأحد، عقب رفع حالة الطوارئ التي فُرضت على خلفية التصعيد العسكري مع إيران وإعلان وقف إطلاق النار.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد قال إن استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجنائية، الأحد المقبل، يتزامن مع احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في المنطقة، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة، بما يشمل لبنان، "قد تُسرّع من مسار سجنه".وأكد أن هذا التوجه سيكون خيارًا غير صائب، لكنه شدد في الوقت ذاته على الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة. ويواجه نتنياهو، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2009، اتهامات في 3 قضايا فساد. وبموجب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس صلاحية العفو عن المدانين، لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء إجراءات المحاكمة.
https://sarabic.ae/20251201/بعد-يوم-من-طلب-العفو-عنه-نتنياهو-يلغي-جلسة-استماعه-ضمن-محاكمات-الفساد-1107664783.html
https://sarabic.ae/20251112/ترامب-يطلب-في-خطاب-رسمي-للرئيس-الإسرائيلي-إصدار-عفو-عن-نتنياهو-بقضايا-الفساد---1107047056.html
https://sarabic.ae/20251019/18-عاما-بالمنصب-و3-قضايا-فساد-ومحاكمات-هل-يستطيع-نتنياهو-ترأس-الحكومة-الإسرائيلية-من-جديد؟-1106165306.html
© AP Photo / Ariel Schalitرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
تقدم محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب إلى المحكمة لتأجيل إدلاء موكله بشهادته في محاكمته المستمرة بشأن قضايا فساد، والتي من المقرر استئنافها الأسبوع المقبل، مرجعًا ذلك إلى الأوضاع الأمنية الراهنة في المنطقة.
وبحسب المذكرة المقدمة إلى محكمة منطقة القدس، فإن نتنياهو لن يتمكن من المثول للإدلاء بشهادته خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل، لأسباب وُصفت بأنها "أمنية ودبلوماسية سرية" مرتبطة بالتطورات الأخيرة في إسرائيل والشرق الأوسط، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية.
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
بعد يوم من طلب العفو عنه... نتنياهو يلغي جلسة استماعه ضمن محاكمات الفساد
1 ديسمبر 2025, 09:16 GMT
وأشار فريق الدفاع إلى استعداده لمواصلة جلسات الاستماع عبر استكمال شهادة أحد شهود الإثبات، في وقت يُنتظر فيه أن تبت المحكمة في الطلب عقب تلقي رد النيابة.
كما يأتي ذلك بالتزامن مع استئناف المحاكمة يوم الأحد، عقب رفع حالة الطوارئ التي فُرضت على خلفية التصعيد العسكري مع إيران وإعلان وقف إطلاق النار.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء استعدادهما للمغادرة بعد حفل توقيع اتفاقيات إبراهيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، 15 سبتمبر/ أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
ترامب يطلب في خطاب رسمي للرئيس الإسرائيلي إصدار عفو عن نتنياهو بقضايا الفساد
12 نوفمبر 2025, 16:56 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد قال إن استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجنائية، الأحد المقبل، يتزامن مع احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في المنطقة، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة، بما يشمل لبنان، "قد تُسرّع من مسار سجنه".
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس" أمس الخميس، أن السماح بتعطيل المسار الدبلوماسي ستكون له تداعيات واسعة، مشيرًا إلى أنه إذا اختارت الولايات المتحدة الإضرار باقتصادها عبر تمكين نتنياهو من تقويض الجهود الدبلوماسية، فإن ذلك يبقى قرارًا خاصًا بها.
وأكد أن هذا التوجه سيكون خيارًا غير صائب، لكنه شدد في الوقت ذاته على الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
18 عاما بالمنصب و3 قضايا فساد ومحاكمات.. هل يستطيع نتنياهو ترأس الحكومة الإسرائيلية من جديد؟
19 أكتوبر 2025, 07:00 GMT
ويواجه نتنياهو، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2009، اتهامات في 3 قضايا فساد.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس صلاحية العفو عن المدانين، لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء إجراءات المحاكمة.
