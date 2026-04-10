نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمة الفساد
سبوتنيك عربي
تقدم محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب إلى المحكمة لتأجيل إدلاء موكله بشهادته في محاكمته المستمرة بشأن قضايا فساد، والتي من المقرر استئنافها... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-10T16:47+0000
تقدم محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب إلى المحكمة لتأجيل إدلاء موكله بشهادته في محاكمته المستمرة بشأن قضايا فساد، والتي من المقرر استئنافها الأسبوع المقبل، مرجعًا ذلك إلى الأوضاع الأمنية الراهنة في المنطقة.
وبحسب المذكرة المقدمة إلى محكمة منطقة القدس، فإن نتنياهو
لن يتمكن من المثول للإدلاء بشهادته خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل، لأسباب وُصفت بأنها "أمنية ودبلوماسية سرية" مرتبطة بالتطورات الأخيرة في إسرائيل والشرق الأوسط، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية.
وأشار فريق الدفاع إلى استعداده لمواصلة جلسات الاستماع عبر استكمال شهادة أحد شهود الإثبات، في وقت يُنتظر فيه أن تبت المحكمة في الطلب عقب تلقي رد النيابة.
كما يأتي ذلك بالتزامن مع استئناف المحاكمة
يوم الأحد، عقب رفع حالة الطوارئ التي فُرضت على خلفية التصعيد العسكري مع إيران وإعلان وقف إطلاق النار.
12 نوفمبر 2025, 16:56 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي،
قد قال إن استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجنائية، الأحد المقبل، يتزامن مع احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في المنطقة، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة، بما يشمل لبنان، "قد تُسرّع من مسار سجنه".
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس" أمس الخميس، أن السماح بتعطيل المسار الدبلوماسي ستكون له تداعيات واسعة، مشيرًا إلى أنه إذا اختارت الولايات المتحدة
الإضرار باقتصادها عبر تمكين نتنياهو من تقويض الجهود الدبلوماسية، فإن ذلك يبقى قرارًا خاصًا بها.
وأكد أن هذا التوجه سيكون خيارًا غير صائب، لكنه شدد في الوقت ذاته على الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.
19 أكتوبر 2025, 07:00 GMT
ويواجه نتنياهو، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2009، اتهامات في 3 قضايا فساد
.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس صلاحية العفو عن المدانين، لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء إجراءات المحاكمة.