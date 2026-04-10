نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمة الفساد

سبوتنيك عربي

تقدم محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب إلى المحكمة لتأجيل إدلاء موكله بشهادته في محاكمته المستمرة بشأن قضايا فساد، والتي من المقرر استئنافها... 10.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-10T16:47+0000

وبحسب المذكرة المقدمة إلى محكمة منطقة القدس، فإن نتنياهو لن يتمكن من المثول للإدلاء بشهادته خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل، لأسباب وُصفت بأنها "أمنية ودبلوماسية سرية" مرتبطة بالتطورات الأخيرة في إسرائيل والشرق الأوسط، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية. كما يأتي ذلك بالتزامن مع استئناف المحاكمة يوم الأحد، عقب رفع حالة الطوارئ التي فُرضت على خلفية التصعيد العسكري مع إيران وإعلان وقف إطلاق النار.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد قال إن استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجنائية، الأحد المقبل، يتزامن مع احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في المنطقة، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة، بما يشمل لبنان، "قد تُسرّع من مسار سجنه".وأكد أن هذا التوجه سيكون خيارًا غير صائب، لكنه شدد في الوقت ذاته على الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة. ويواجه نتنياهو، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2009، اتهامات في 3 قضايا فساد. وبموجب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس صلاحية العفو عن المدانين، لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء إجراءات المحاكمة.

https://sarabic.ae/20251201/بعد-يوم-من-طلب-العفو-عنه-نتنياهو-يلغي-جلسة-استماعه-ضمن-محاكمات-الفساد-1107664783.html

https://sarabic.ae/20251112/ترامب-يطلب-في-خطاب-رسمي-للرئيس-الإسرائيلي-إصدار-عفو-عن-نتنياهو-بقضايا-الفساد---1107047056.html

https://sarabic.ae/20251019/18-عاما-بالمنصب-و3-قضايا-فساد-ومحاكمات-هل-يستطيع-نتنياهو-ترأس-الحكومة-الإسرائيلية-من-جديد؟-1106165306.html

