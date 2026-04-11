إعلام إيراني: هناك احتمال لتمديد المفاوضات الإيرانية الأميركية ليوم إضافي لاستكمال النقاشات الفنية
إعلام إيراني: هناك احتمال لتمديد المفاوضات الإيرانية الأميركية ليوم إضافي لاستكمال النقاشات الفنية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، باحتمال تمديد المفاوضات الإيرانية الأميركية في إسلام آباد ليوم إضافي لاستكمال المباحثات الفنية. 11.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-11T15:10+0000
2026-04-11T15:10+0000
2026-04-11T15:10+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مفاوضات
وأضافت: "رغم أن المفاوضات بين الوفدين الإيراني والأميركي، كانت مجدولة ليوم واحد، إلا أن هناك احتمالًا لتمديدها ليوم إضافي لاستكمال النقاشات الفنية، مع التأكيد على أن هذا الأمر لم يُحسم بعد".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد قد انطلقت رسميا.وتابع: "الأمر لن يستغرق طويلا لمعرفة إذا كان الوفد الإيراني يتصرف بحسن نية"، مضيفا: "سأخبركم قريبا جدا. لن يستغرق ذلك وقتا طويلا".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ مساء اليوم السبت في إسلام آباد، إذا تم التوافق مسبقا بين الطرفين على شروط طهران.وقالت وكالة "تسنيم"، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مفاوضات
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مفاوضات
إعلام إيراني: هناك احتمال لتمديد المفاوضات الإيرانية الأميركية ليوم إضافي لاستكمال النقاشات الفنية
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، باحتمال تمديد المفاوضات الإيرانية الأميركية في إسلام آباد ليوم إضافي لاستكمال المباحثات الفنية.
وأضافت: "رغم أن المفاوضات بين الوفدين الإيراني والأميركي، كانت مجدولة ليوم واحد، إلا أن هناك احتمالًا لتمديدها ليوم إضافي لاستكمال النقاشات الفنية، مع التأكيد على أن هذا الأمر لم يُحسم بعد".
وأردفت: "المحادثات، وبعد تجاوز المباحثات العامة، انتقلت إلى مرحلة التفاصيل والقضايا الفنية في بعض الملفات. وبناءً على ذلك، يعمل الخبراء من الجانبين حاليًا على دراسة التفاصيل الدقيقة لعدد من القضايا"، وفقا لما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني
في إسلام آباد قد انطلقت رسميا.
وقال ترامب لوسائل إعلام أمريكية: "المفاوضات مع إيران في إسلام آباد بدأت رسميا".
وتابع: "الأمر لن يستغرق طويلا لمعرفة إذا كان الوفد الإيراني يتصرف بحسن نية"، مضيفا: "سأخبركم قريبا جدا. لن يستغرق ذلك وقتا طويلا".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
ستبدأ مساء اليوم السبت في إسلام آباد، إذا تم التوافق مسبقا بين الطرفين على شروط طهران.
ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.
وقالت وكالة "تسنيم"، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".