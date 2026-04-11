https://sarabic.ae/20260411/إعلام-تحذير-إيراني-يجبر-مدمرة-أمريكية-على-التراجع-في-مضيق-هرمز-1112472297.html
إعلام: تحذير إيراني يجبر مدمرة أمريكية على التراجع في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بتحرك مدمرة أمريكية من ميناء الفجيرة الإماراتي باتجاه مضيق هرمز، إلا أنها تراجعت بعد رد القوات الإيرانية وتحذيرات الوفد... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-11T14:01+0000
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101937/08/1019370878_0:78:1640:1001_1920x0_80_0_0_f16846f41af8151e4d882c25ac78803a.jpg
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101937/08/1019370878_100:0:1540:1080_1920x0_80_0_0_1c99c63fb57e231889de773a757d27d2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن "القوات الإيرانية أبلغت وفد إيران المفاوض بتحرك مدمرة أمريكية من ميناء الفجيرة باتجاه مضيق هرمز. المدمرة الأمريكيية توقفت عن التحرك بسبب الرد الحازم للقوات الإيرانية وتحذيرات وفد إيران في باكستان".
من جهته، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أنه "تم توجيه تحذير "حازم وصريح" من القوات المسلحة إلى سفينة عسكرية أمريكية، مفاده أنها ستُستهدف خلال 30 دقيقة إذا واصلت التقدم باتجاه مضيق هرمز".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تستعد لبدء عملية لتأمين وتطهير مضيق هرمز، معتبرا أنها خطوة تهدف إلى خدمة المجتمع الدولي.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” اليوم السبت، إن بلاده "بصدد إطلاق عملية لتطهير مضيق هرمز لصالح دول العالم كافة، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وغيرها".
وزعم ترامب أن القوات الأميركية نجحت في تدمير القدرات العسكرية الإيرانية
، بما يشمل الأسطول البحري والقوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات، إضافة إلى منشآت تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة، وكذلك الصواريخ والطائرات نفسها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قد صرح، في وقت سابق من اليوم السبت، أن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد قد انطلقت رسميا.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ مساء اليوم السبت في إسلام آباد، إذا تم التوافق مسبقا بين الطرفين على شروط طهران.
ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
.