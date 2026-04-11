ترامب: الولايات المتحدة تعتزم بدء عملية لتطهير "هرمز" كخدمة للعالم أجمع

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تستعد لبدء عملية لتأمين وتطهير مضيق هرمز، معتبراً أنها خطوة تهدف إلى خدمة المجتمع الدولي. 11.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” اليوم السبت، إن بلاده “بصدد إطلاق عملية لتطهير مضيق هرمز لصالح دول العالم كافة، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وغيرها”. وزعم ترامب أن القوات الأميركية نجحت في تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، بما يشمل الأسطول البحري والقوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات، إضافة إلى منشآت تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة، وكذلك الصواريخ والطائرات نفسها. كما أشار إلى أن ناقلات نفط فارغة من عدة دول تتجه حالياً إلى الولايات المتحدة للتزود بالنفط.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، في وقت سابق من اليوم السبت، أن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد قد انطلقت رسميا.وتابع: "الأمر لن يستغرق طويلا لمعرفة إذا كان الوفد الإيراني يتصرف بحسن نية"، مضيفا: "سأخبركم قريبا جدا. لن يستغرق ذلك وقتا طويلا".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ مساء اليوم السبت في إسلام آباد، إذا تم التوافق مسبقا بين الطرفين على شروط طهران.ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

