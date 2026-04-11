البيت الأبيض: خبراء إضافيون يقدمون الدعم من واشنطن لفريق التفاوض في إسلام آباد

قال مسؤول في البيت الأبيض إن العاصمة الباكستانية إسلام آباد تستضيف محادثات ثلاثية تجمع الولايات المتحدة وإيران وباكستان. 11.04.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح المسؤول، في تصريحات لوكالة أنباء أمريكية اليوم السبت، أن فرقًا كاملة من الخبراء الأمريكيين في المجالات ذات الصلة موجودة في إسلام آباد لمساندة ودعم المفاوضين الأمريكيين، مشيرًا إلى أن خبراء إضافيين يقدمون الدعم من واشنطن لفريق التفاوض. وبحسب الوكالة، انتهت الجلسة الأولى من المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة دون الكشف عن تفاصيل ما تم بحثه بين الوفدين.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق من اليوم السبت، باحتمال تمديد المفاوضات الإيرانية الأميركية في إسلام آباد ليوم إضافي لاستكمال المباحثات الفنية.وأردفت: "المحادثات، وبعد تجاوز المباحثات العامة، انتقلت إلى مرحلة التفاصيل والقضايا الفنية في بعض الملفات. وبناءً على ذلك، يعمل الخبراء من الجانبين حاليًا على دراسة التفاصيل الدقيقة لعدد من القضايا"، وفقا لما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد قد انطلقت رسميا.وتابع: "الأمر لن يستغرق طويلا لمعرفة إذا كان الوفد الإيراني يتصرف بحسن نية"، مضيفا: "سأخبركم قريبا جدا. لن يستغرق ذلك وقتا طويلا".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ مساء اليوم السبت في إسلام آباد، إذا تم التوافق مسبقا بين الطرفين على شروط طهران. ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.وقالت وكالة "تسنيم"، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".

