إعلام: مقتل 8 فلسطينيين على الأقل جراء غارة إسرائيلية في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم السبت، بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم البريج وسط القطاع قتلت 8 فلسطينيين على الأقل، وخلفت العديد من الجرحى... 11.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-11T03:14+0000

ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن مصادر محلية بأن القتلى والمصابين وصلوا إلى مستشفيي "العودة" و"شهداء الأقصى"، لافتة إلى أن مسيّرات إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين قرب مسجد أبو مدين في مخيم البريج.وتزامنت الغارة الإسرائيلية مع قصف مدفعي مكثف على المناطق الشرقية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعدة قذائف المنطقة المحيطة بمقر نادي بلدة بيت لاهيا، المدمر، والذي يضم مخيمًا للنازحين في شمال قطاع غزة.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لدعم "خطة ترامب" الشاملة لتسوية الوضع في قطاع غزة، حيث أيد القرار 13 عضوًا من أصل 15، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.وتقترح الخطة الأمريكية لغزة فرض إدارة دولية مؤقتة على القطاع، وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، إضافة إلى منح تفويض باستخدام القوة لقوات دولية لتحقيق الاستقرار، يتم نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.ووفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار 738 قتيلا و2036 إصابة، إضافة إلى انتشال جثامين 759 قتيلا من مناطق مختلفة منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025.أما الحصيلة الإجمالية لضحايا الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد ارتفعت إلى أكثر من 72,317 قتيلا، إلى جانب أكثر من 172,158 جريحًا، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة.ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في وقت تواجه فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إليهم، نتيجة استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

