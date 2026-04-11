إعلام: مقتل 8 فلسطينيين على الأقل جراء غارة إسرائيلية في قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260411/الدفاع-المدني-بغزة-غارة-إسرائيلية-تقتل-8-فلسطينيين-على-الأقل-في-القطاع--1112461763.html
إعلام: مقتل 8 فلسطينيين على الأقل جراء غارة إسرائيلية في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
2026-04-11T03:14+0000
2026-04-11T05:04+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082543820_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e4bae77a2505892736837b7648d5ebc1.jpg
https://sarabic.ae/20260322/3-قتلى-و10-جرحى-في-غارة-إسرائيلية-استهدفت-مركبة-بمخيم-النصيرات-وسط-غزة-1111802959.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082543820_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b63fd9f1faf79635ee7ba472b35e51a2.jpg
1920
1920
true
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© AP Photoقصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم السبت، بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم البريج وسط القطاع قتلت 8 فلسطينيين على الأقل، وخلفت العديد من الجرحى والمصابين، وسط استمرار الاستهدافات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع الفلسطيني.
ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن مصادر محلية بأن القتلى والمصابين وصلوا إلى مستشفيي "العودة" و"شهداء الأقصى"، لافتة إلى أن مسيّرات إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين قرب مسجد أبو مدين في مخيم البريج.
مبنى في دير البلح بوسط قطاع غزة تضرر بشدة جراء العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2026
3 قتلى و10 جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمخيم النصيرات وسط غزة
22 مارس, 21:39 GMT
وتزامنت الغارة الإسرائيلية مع قصف مدفعي مكثف على المناطق الشرقية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعدة قذائف المنطقة المحيطة بمقر نادي بلدة بيت لاهيا، المدمر، والذي يضم مخيمًا للنازحين في شمال قطاع غزة.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لدعم "خطة ترامب" الشاملة لتسوية الوضع في قطاع غزة، حيث أيد القرار 13 عضوًا من أصل 15، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.
وتقترح الخطة الأمريكية لغزة فرض إدارة دولية مؤقتة على القطاع، وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، إضافة إلى منح تفويض باستخدام القوة لقوات دولية لتحقيق الاستقرار، يتم نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
ووفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار 738 قتيلا و2036 إصابة، إضافة إلى انتشال جثامين 759 قتيلا من مناطق مختلفة منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
أما الحصيلة الإجمالية لضحايا الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد ارتفعت إلى أكثر من 72,317 قتيلا، إلى جانب أكثر من 172,158 جريحًا، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة.
ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في وقت تواجه فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إليهم، نتيجة استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала