تصويت... برأيك هل يمكن فصل ملف الحرب على لبنان عن المفاوضات بين واشنطن وطهران؟
على إيقاع بدء المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام اَباد، يطرح ملف الحرب على لبنان نفسه بقوة على طاولة التفاوض، في ظل تصاعد التساؤلات حول ما إذا كان هذا الملف... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-11T13:32+0000
ويشير مراقبون إلى محاولات تبذلها بيروت بدعم من واشنطن لإبقاء الوضع اللبناني خارج إطار التجاذبات الكبرى، عبر قنوات دبلوماسية تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاقه إلى مواجهة أوسع. ويستند هذا التوجه إلى إدراك متزايد لحساسية الوضع الداخلي في لبنان، وخطورة تحوله إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية.وبين هذه المقاربات، هل يمكن فعلا تحييد لبنان عن المفاوضات الجارية في إسلام اَباد، أم أن مساره سيبقى مرتبطا بمآلات التفاهم أو التصعيد بين واشنطن وطهران؟.
على إيقاع بدء المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام اَباد، يطرح ملف الحرب على لبنان نفسه بقوة على طاولة التفاوض، في ظل تصاعد التساؤلات حول ما إذا كان هذا الملف سيبقى جزءا من سلة التفاهمات الإقليمية، أم أن هناك توجهاً فعليا لفصله وإدارته ضمن مسار مستقل؟.
ويشير مراقبون إلى محاولات تبذلها بيروت بدعم من واشنطن لإبقاء الوضع اللبناني خارج إطار التجاذبات الكبرى، عبر قنوات دبلوماسية تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاقه إلى مواجهة أوسع. ويستند هذا التوجه إلى إدراك متزايد لحساسية الوضع الداخلي في لبنان، وخطورة تحوله إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية.
في المقابل، يرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز حدود لبنان، وترتبط بشبكة معقدة من المصالح والصراعات الإقليمية، ما يجعل فصلها عن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أمرا غير واقعي. فالتداخل بين الملفات الأمنية والسياسية في المنطقة يعكس طبيعة صراع أوسع، يصعب تفكيكه إلى مسارات مستقلة.
وبين هذه المقاربات، هل يمكن فعلا تحييد لبنان عن المفاوضات الجارية في إسلام اَباد، أم أن مساره سيبقى مرتبطا بمآلات التفاهم أو التصعيد بين واشنطن وطهران؟.
برأيك هل يمكن فصل ملف الحرب على لبنان عن المفاوضات بين واشنطن وطهران؟