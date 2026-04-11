https://sarabic.ae/20260411/إعلام-دبلوماسي-إسرائيلي-ينقل-رفض-تل-أبيب-بحث-وقف-إطلاق-النار-مع-حزب-الله-1112463198.html
إعلام: دبلوماسي إسرائيلي ينقل رفض تل أبيب بحث وقف إطلاق النار مع "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، أن بلاده لن تناقش وقف إطلاق النار مع "حزب الله" خلال المفاوضات المرتقبة. 11.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-11T06:20+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111689909_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_924e7de1c330967b9012a4fff9922dde.jpg
https://sarabic.ae/20260410/إعلام-لبنان-والولايات-المتحدة-طلبا-من-إسرائيل-وقفا-مؤقتا-لإطلاق-النار-1112460122.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111689909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ddf7d972efcc5a671e458eee41e77df0.jpg
أعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، أن بلاده لن تناقش وقف إطلاق النار مع "حزب الله" خلال المفاوضات المرتقبة.
وصرح لايتر في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "إسرائيل رفضت مناقشة وقف إطلاق النار مع حزب الله".
وأفاد موقع "أكسيوس"، اليوم السبت، بأن لبنان طلب عبر وسطاء أمريكيين من إسرائيل تعليق ضرباتها على أراضيه قبيل المفاوضات، فيما لم يحسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قراره بعد بشأن هذا الطلب.
وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو كلف الحكومة ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان، تهدف إلى نزع سلاح "حزب الله" وإحلال السلام بين البلدين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 8 نيسان/أبريل الجاري التوصل إلى اتفاق مع إيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، غير أن طهران اتهمت إسرائيل لاحقًا بانتهاك الهدنة بسبب استمرار هجماتها على لبنان، وهو ما أيدته باكستان التي تلعب دور الوسيط، بينما أكد ترامب أن لبنان لم يكن مشمولًا في الاتفاق.