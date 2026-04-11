https://sarabic.ae/20260411/إعلام-إسرائيل-تستبعد-فرنسا-من-الوساطة-في-محادثات-السلام-مع-لبنان-1112460971.html

إعلام: إسرائيل تستبعد فرنسا من الوساطة في مفاوضات السلام مع لبنان

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل قررت استبعاد فرنسا من أي دور وساطة في المفاوضات المباشرة مع لبنان، معتبرة أنها لم تعد وسيطا نزيها. 11.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-11T00:54+0000

2026-04-11T04:43+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

لبنان

أخبار لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/04/1112272660_0:0:1698:955_1920x0_80_0_0_94d3f48e4116a4d78b0cedd603a52988.jpg

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن "سلوك فرنسا خلال العام الماضي، بما في ذلك مبادرات تهدف إلى تقييد قدرة إسرائيل على القتال في إيران، وعدم اتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح حزب الله، دفع إسرائيل إلى اعتبارها وسيطًا غير نزيه".وأضافت الصحيفة أن القرار جاء بعد تزايد الاستياء في تل أبيب من مواقف باريس، خاصة رفضها السماح لطائرات أمريكية محملة بالأسلحة والمتجهة إلى إسرائيل بعبور مجالها الجوي.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن الحكومة ستبدأ محادثات مباشرة مع لبنان، تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وتحقيق السلام بين الجانبين.وبحسب شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، قد تُعقد لقاءات بين وفدي إسرائيل ولبنان في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل، في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة على خلفية التوترات الإقليمية.من جانبها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الإدارة الأمريكية قررت الاضطلاع بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، في خطوة تأتي استجابةً لمبادرة أطلقها الرئيس اللبناني جوزاف عون، تقوم على وقف إطلاق النار والانتقال إلى مسار تفاوض مباشر بين الجانبين.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.

إسرائيل

إيران

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

