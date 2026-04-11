رئيس أركان الجيش الليبي لـ"سبوتنيك": "فلينتلوك 2026" يجسد وحدة العسكريين واستعدادهم لحماية الوطن

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس أركان الجيش الليبي لـ"سبوتنيك": "فلينتلوك 2026" يجسد وحدة العسكريين واستعدادهم لحماية الوطن
سبوتنيك عربي
تستعد ليبيا منتصف شهر أبريل الجاري لاستضافة التمرين العسكري الدولي "فلينتلوك 2026"، بإشراف القيادة الأمريكية في إفريقيا (AFRICOM)، وبمشاركة واسعة من دول... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
ماهر الشاعري
رئيس أركان الجيش الليبي لـ"سبوتنيك": "فلينتلوك 2026" يجسد وحدة العسكريين واستعدادهم لحماية الوطن

15:37 GMT 11.04.2026
© Sputnikالفريق أول ركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي أبريل 2026
الفريق أول ركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي أبريل 2026
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
تستعد ليبيا منتصف شهر أبريل الجاري لاستضافة التمرين العسكري الدولي "فلينتلوك 2026"، بإشراف القيادة الأمريكية في إفريقيا (AFRICOM)، وبمشاركة واسعة من دول إفريقية ودولية، في خطوة تعكس تصاعد الحضور الليبي في ملفات الأمن الإقليمي.
ويُعد هذا التمرين، الذي يُنظم سنويًا منذ عام 2005، من أكبر المناورات العسكرية الخاصة في القارة الإفريقية، حيث يجمع قوات من عشرات الدول بهدف تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب، وتطوير التنسيق العملياتي بين الجيوش المشاركة، خاصة في مواجهة التهديدات العابرة للحدود في منطقة الساحل والصحراء.

وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أكد الفريق أول ركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، أن تمرين "فلينتلوك 2026" يتجاوز كونه نشاطًا عسكريًا تدريبيًا، ليجسد حرص العسكريين الليبيين على وحدة وطنهم، واستعدادهم الدائم للتقدم في الصفوف دفاعًا عن أمنه واستقراره.

وأشاد حفتر بمشاركة أبناء المؤسسة العسكرية من مختلف مناطق ليبيا في هذا التمرين، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس روح الانتماء الوطني، وتسهم في رفع معنويات الشعب الليبي، في ظل تطلعه إلى الاستقرار وبناء مؤسسات موحدة.
حفتر يلتقي قادة الجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
خالد حفتر يؤدي اليمين القانونية رئيسا لأركان الجيش الليبي
21 أغسطس 2025, 18:01 GMT
وأوضح أن العسكريين لا يسعون إلى المناصب أو الامتيازات، بل يستندون إلى عقيدة راسخة تقوم على الولاء لله ثم للوطن، مؤكدًا استعدادهم الدائم للتضحية بأرواحهم دفاعًا عنه، وأنهم "لم ولن يخذلوا وطنهم".

وأشار حفتر إلى أن مدينة سرت استعادت عافيتها بعد سنوات من الحرب، بفضل جهود إعادة الإعمار، مستحضرًا ما وصفه بـ"ملحمة البنيان المرصوص"، التي شارك فيها شباب من مختلف المدن الليبية في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، في تجسيد لوحدة الليبيين وشراكتهم في الدفاع عن وطنهم.
وأكد أن تدريب ورفع كفاءة منتسبي المؤسسة العسكرية في شرق البلاد وغربها وجنوبها يمثل دعمًا حقيقيًا لبناء جيش ليبي موحد، قادر على حماية البلاد وصون سيادتها، معربًا عن ثقته في أن هذه الجهود ستتكلل بالنجاح خلال المرحلة المقبلة.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
هل تتحول ليبيا إلى مورد موثوق للطاقة في زمن الأزمات الجيوسياسية؟
7 أبريل, 17:29 GMT
ومن المقرر أن تحتضن مدينة سرت جزءًا رئيسيًا من هذه المناورات، بمشاركة وحدات عسكرية من مختلف مناطق ليبيا، في مؤشر على توجه نحو تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات العسكرية، في ظل الجهود المحلية والدولية الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
ويمثل "فلينتلوك 2026" محطة مهمة لرفع الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، من خلال تدريبات تشمل العمليات الخاصة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق الميداني في بيئات معقدة، إضافة إلى محاكاة سيناريوهات واقعية لمكافحة الجماعات المسلحة.
كما يعكس تنظيم هذا الحدث في ليبيا تطورًا لافتًا في مستوى التعاون الدولي، ويعزز من فرص استعادة البلاد لدورها الإقليمي والدولي، خاصة في مجالات الأمن والاستقرار، بعد سنوات من التحديات السياسية والأمنية.
