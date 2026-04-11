رئيس الوزراء الباكستاني يلتقي مع نائب الرئيس الأمريكي
سبوتنيك عربي
اجتمع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وذلك قبيل انطلاق المحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران في إسلام... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260411/إعلام-الولايات-المتحدة-توافق-على-الإفراج-عن-أصول-إيرانية-مجمدة--1112468414.html
اجتمع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وذلك قبيل انطلاق المحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان: "مع انطلاق محادثات إسلام آباد اليوم، عقد رئيس وزراء باكستان، محمد شهباز شريف، اجتماعا مع جيه دي فانس، نائب رئيس الولايات المتحدة.. أشاد رئيس الوزراء بالتزام الوفدين بالانخراط البنّاء، معربا عن أمله في أن تشكّل هذه المحادثات خطوة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة".
وتابع البيان: "رئيس الوزراء أكد مجددا أن باكستان تتطلع إلى مواصلة تسهيل جهود الجانبين لتحقيق تقدم نحو سلام مستدام في المنطقة".
كما أكد البيت الأبيض أن وفدا أمريكيا يضم جيه دي فانس، والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الباكستاني.
ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المحادثات مع إيران في إسلام آباد.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".