إعلام إيراني: طهران ترفض "فصل إسرائيل عن الولايات المتحدة" في مفاوضات إسلام آباد

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أنه يوجد تقدم في المفاوضات الجارية بوساطة باكستان، في إطار مشاورات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى دفع أمريكا للالتزام... 11.04.2026, سبوتنيك عربي

وحذر مصدر مطلع في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية من سيناريو "إلقاء اللوم على إسرائيل وتبرئة واشنطن"، مؤكدا رفض إيران لهذا الفصل، واعتبر أن طهران تتعامل مع أمريكا باعتبارها الطرف المسؤول عن نتائج هذه المفاوضات.وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

