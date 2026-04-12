https://sarabic.ae/20260412/القبض-على-رجل-بتهمة-إتلاف-طائرات-عسكرية-أمريكية-فيديو-1112496243.html
القبض على رجل بتهمة إتلاف طائرات عسكرية أمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
ألقت الشرطة الأيرلندية القبض على رجل في الأربعينيات من عمره، بتهمة إتلاف طائرة عسكرية أمريكية داخل مطار شانون بمقاطعة كلير، وذلك بعد اقتحامه منطقة غير مصرح بها... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T11:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112496085_114:0:1246:637_1920x0_80_0_0_5a3e813d7c81acc193a0247a37d16ea0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112496085_374:0:1223:637_1920x0_80_0_0_d55abe487a24187df0908cd167717648.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ألقت الشرطة الأيرلندية القبض على رجل في الأربعينيات من عمره، بتهمة إتلاف طائرة عسكرية أمريكية داخل مطار شانون بمقاطعة كلير، وذلك بعد اقتحامه منطقة غير مصرح بها صباح أمس السبت.
وأفادت الشرطة بأن المشتبه به أُلقي القبض عليه قبل الساعة الحادية عشرة صباحا، بعد ظهوره في مقاطع متداولة وهو يتسلق طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-130 هيركوليز" ويقوم بإتلافها.
وأعلنت إدارة مطار شانون أن الحركة الجوية توقفت نحو 20 دقيقة، قبل أن يتم استئنافها بشكل طبيعي.
وأصدرت الشرطة الأيرلندية بيانا قالت فيه: "تم إلقاء القبض على رجل بالغ، في الأربعينيات من عمره، بتهمة إتلاف ممتلكات عسكرية من قبل الشرطة قبل الساعة الحادية عشرة صباحا بقليل".
وأضافت أنه "محتجز حاليا بموجب المادة 4 من قانون العدالة الجنائية لعام 1984 في مركز شرطة تابع لقسم كلير تيبيراري".