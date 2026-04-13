الخارجية: لافروف يؤكد لعراقجي استعداد روسيا للمساعدة في تسوية الأزمة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مجدداً... 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T22:07+0000

سيرغي لافروف

وزير الخارجية الإيراني

روسيا

إيران

أخبار إيران

وجاء في بيان الوزارة: " "في 13 أبريل/نيسان، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي فيكتوروفيتش لافروف محادثة هاتفية مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.. وأكد لافروف مجدداً استعداد روسيا الثابت للمساعدة في حل الأزمة، والتي لا حل عسكرياً لها".كذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الولايات المتحدة ستبدأ حصارًا بحريًا على إيران، في 13 أبريل/ نيسان الجاري، وأوضحت: "ستُطبق هذه القيود على السفن القادمة من جميع الدول والمتجهة إلى المواني الإيرانية أو منها. مع العلم أن حرية المرور عبر مضيق هرمز ستظل متاحة للسفن الداخلة إلى مواني الدول الأخرى أو الخارجة منها".وبدوره، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية فرض حصار بحري على إيران، مشابه لما حصل في فنزويلا، في حال رفضها "القبول بالاتفاق المقترح من قبل الولايات المتحدة"، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار، الذي سيحسم الصراع في الشرق الأوسط.من جهته اعتبر الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، أن "اقتراب السفن العسكرية من مضيق هرمز، يمثّل انتهاكًا لوقف إطلاق النار"، على حد قوله.وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن قواته البحرية أكدت أن "مضيق هرمز يخضع لرقابة وإدارة دقيقة، ومفتوح أمام عبور السفن المدنية دون أي أضرار، وذلك وفقًا للوائح محددة"، نافيًا ما وصفه بـ"الادعاءات الكاذبة" الصادرة عن بعض المسؤولين.

https://sarabic.ae/20260413/-الحكومة-الإيرانية-خسائر-إيران-بعد-الضربات-الأميركية-والإسرائيلية-الأخيرة-بلغت-270-مليار-دولار-1112540837.html

