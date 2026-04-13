ترامب: إنفاق تريليونات الدولارات على الناتو للحماية من روسيا "أمر سخيف"
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإنفاق الضخم على حلف الناتو بذريعة الدفاع ضد موسكو بأنه "سخيف". 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T07:51+0000
07:37 GMT 13.04.2026 (تم التحديث: 07:51 GMT 13.04.2026)
وقال ترامب للصحفيين في قاعدة "أندروز" الجوية: "لقد أنفقنا تريليونات الدولارات على حلف الناتو لمساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم ضد روسيا. وإذا فكرنا في الأمر، فنحن ندافع عن أنفسنا ضد روسيا. لطالما اعتبرت هذا الأمر سخيفاً بعض الشيء، لكننا أنفقنا تريليونات الدولارات على هذا. أعتقد أن هذه المسألة ستُدرس بجدية".
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين مراراً وتكراراً أن موسكو لا تنوي مهاجمة أي جهة، وأن السياسيين الغربيين يقومون بترهيب شعوبهم بتهديدات وهمية لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية.
وسبق أن صرّح ترامب بأنه يُفكّر جدياً في الانسحاب من حلف الناتو بعد رفض الحلف مساعدة واشنطن في عمليتها ضد إيران. ووصف ردّ الحلفاء على الطلب بأنه "وصمة عار لا تُمحى"، وأكّد أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى مساعدة الحلف، الذي زعم أنه يبذل قصارى جهده للتهرّب من تقديمها.
وحذر رئيس البيت الأبيض بأنه مستعد لإنهاء التحالف بسبب موقف الدول الأخرى من قضية سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند.
وأشار وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أن واشنطن ستضطر إلى إعادة النظر في أهمية الكتلة العسكرية بالنسبة لها بعد انتهاء الصراع في الشرق الأوسط.