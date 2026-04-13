ترامب: إنفاق تريليونات الدولارات على الناتو للحماية من روسيا "أمر سخيف"

عربي
تسجيل 6558 انتهاكا لهدنة عيد الفصح من قبل القوات الأوكرانية - الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260413/ترامب-إنفاق-تريليونات-الدولارات-على-الناتو-للحماية-من-روسيا-أمر-سخيف-1112518408.html
ترامب: إنفاق تريليونات الدولارات على الناتو للحماية من روسيا "أمر سخيف"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإنفاق الضخم على حلف الناتو بذريعة الدفاع ضد موسكو بأنه "سخيف". 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T07:37+0000
2026-04-13T07:51+0000
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a1eb8824f0354e5c8d936c46117ce00.jpg
https://sarabic.ae/20260412/الكرملين-تغيرات-واقع-العالم-المعاصر-ستجبر-حلف-الناتو-على-التحول-1112497027.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_a2757e14fff72d7122f3521027d7f5c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
07:37 GMT 13.04.2026 (تم التحديث: 07:51 GMT 13.04.2026)
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا
ترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإنفاق الضخم على حلف الناتو بذريعة الدفاع ضد موسكو بأنه "سخيف".
وقال ترامب للصحفيين في قاعدة "أندروز" الجوية: "لقد أنفقنا تريليونات الدولارات على حلف الناتو لمساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم ضد روسيا. وإذا فكرنا في الأمر، فنحن ندافع عن أنفسنا ضد روسيا. لطالما اعتبرت هذا الأمر سخيفاً بعض الشيء، لكننا أنفقنا تريليونات الدولارات على هذا. أعتقد أن هذه المسألة ستُدرس بجدية".

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين مراراً وتكراراً أن موسكو لا تنوي مهاجمة أي جهة، وأن السياسيين الغربيين يقومون بترهيب شعوبهم بتهديدات وهمية لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية.

وسبق أن صرّح ترامب بأنه يُفكّر جدياً في الانسحاب من حلف الناتو بعد رفض الحلف مساعدة واشنطن في عمليتها ضد إيران. ووصف ردّ الحلفاء على الطلب بأنه "وصمة عار لا تُمحى"، وأكّد أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى مساعدة الحلف، الذي زعم أنه يبذل قصارى جهده للتهرّب من تقديمها.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
مجتمع
الكرملين: تغيرات واقع العالم المعاصر ستجبر حلف الناتو على التحول
أمس, 11:37 GMT
وحذر رئيس البيت الأبيض بأنه مستعد لإنهاء التحالف بسبب موقف الدول الأخرى من قضية سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند.
وأشار وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أن واشنطن ستضطر إلى إعادة النظر في أهمية الكتلة العسكرية بالنسبة لها بعد انتهاء الصراع في الشرق الأوسط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала