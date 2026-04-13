تكريسا للسلام والتعايش ولأول مرة منذ الاستقلال... بابا الفاتيكان في الجزائر

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
تكريسا للسلام والتعايش ولأول مرة منذ الاستقلال... بابا الفاتيكان في الجزائر
تكريسا للسلام والتعايش ولأول مرة منذ الاستقلال... بابا الفاتيكان في الجزائر
سبوتنيك عربي
استقبلت الجزائر، اليوم الاثنين ولأول مرة، البابا ليون الرابع عشر، في زيارة رسمية تحمل أبعادًا دينية وثقافية وسياسية عميقة. الزيارة حظيت باهتمام واسع على... 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T19:23+0000
2026-04-13T19:23+0000
الجزائر
بابا الفاتيكان
ووسط استقبال رسمي وشعبي لافت، عبّر ضيف الجزائر في كلمته الأولى عن سعادته بزيارة بلدٍ عريقٍ بتاريخه ونضاله، مشيدًا بروح التضامن التي يتميز بها الشعب الجزائري، مؤكدًا أن "هذه الزيارة ليست مجرد حدث بروتوكولي، بل فرصة حقيقية لبناء جسور التفاهم بين الثقافات والأديان".وتضمن برنامج الزيارة جملة من النشاطات الرمزية، أبرزها زيارة المعالم الدينية الكبرى وفي مقدمتها جامع الجزائر باعتباره ثالث أكبر جامع في العالم، وكنيسة السيدة الأفريقية بالعاصمة، كما تم عقد لقاءات مع شخصيات دينية وفكرية، بالإضافة إلى جلسات حوارية ركّزت على قضايا السلام والتسامح والتعاون الإنساني، كما تم التأكيد خلال هذه اللقاءات على أهمية دور الأديان في نشر قيم الاحترام المتبادل ونبذ التطرف.وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في جامع الجزائر أمام البابا ليون: "يسعدني باسم الجزائر، شعبًا وحكومة ومؤسسات، أن أرحب بكم في أرض التاريخ العريق وتلاقي الحضارات، زيارتكم تختزل ما نتشاركه من طموحات وما نتقاسمه من تطلعات على أكثر من صعيد".وأردف: "الجزائر تعتز بإرث القديس أغسطين، كما تعتز بإرث الأمير عبد القادر، مؤسس الدولة الجزائرية، أنتم قداسة البابا خير نصير للعدالة الاجتماعية في زمن اتساع الهوّة بين الشمال والجنوب اقتصاديًا".وأكّد الرئيس الجزائري، في كلمته، أن البابا ليون الرابع عشر، هو "خير مدافع عن السلام في وقت تعصف فيه الحروب بأمن واستقرار عديد المناطق في مقدمتها الشرق الأوسط"، وقال: "نحن ممن يجدون العزاء في موقفكم الشجاع والإنساني من مأساة غزة ومن مآسيها، ندعو بصوت واحد مع قداستكم كل الضمائر الحيّة في العالم إنصاف الشعب الفلسطيني بتمكينه من الإغاثة والحدّ من الجرائم الممنهجة والمسلّطة عليه ولإعلاء حقه غير القابل للتصرف أو التقادم لإقامة دولته، صوتنا يتقاطع مع صوتكم للدعاء بالأمن والأمان لمنطقة الخليج ولبنان لتجاوز محن الظلم والعدوان".وهذه ليست الزيارة الأولى لليون الرابع غشر للجزائر، فقد زار الجزائر سابقا كقديس، ففي مايو/ أيار 2001، قام بزيارة إلى سوق "أهراس" بهدف المشاركة في ملتقى دولي حول القديس أوغسطين، إذ كان يشغل حينها منصب الرئيس العام للرهبنة الأوغسطينية، وكانت الزيارة الثانية في عام 2013، حيث زار عنابة في نهاية أشغال ترميم كنيسة السلام، واسمه موجود على اللوحة التذكارية الخاصة بترميم كنيسة القديس أوغسطين، وتأتي زيارته الثالثة اليوم بصفته البابوية.وأضاف: "أرجو أن تبقى الجزائر القوية بجذورها وأمل شبابها قادرة على مواصلة إسهامها في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الحوار داخل المجتمع الدولي وعلى ضفتي البحر الأبيض المتوسط".وقال محمد دومير، الباحث في التاريخ لوكالة "سبوتنيك": "يقوم البابا ليو الرابع عشر، بزيارة تاريخيه إلى الجزائر، ونحن في جامع الجزائر، لاستقباله مع الرئيس، هذه الزيارة مرتقبة منذ أكثر من سنة، حيث طلب البابا فور توليه حكم الفاتيكان ومنصب قداسة البابا في الفاتيكان، من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة الجزائر، وأهداه الرئيس الجزائري غصنًا من شجرة الزيتون الموجودة في سوق أهراس، والتي تسمى زيتونة "أوغوستين"، وتلك الشجرة تحمل رمزية أتباع القديس أغسطين عبر العالم".وتأتي هذه الزيارة في سياق عالمي يشهد تحديات متزايدة، ما يجعل من الحوار بين الأديان ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى، وقد اعتبر مراقبون أن اختيار الجزائر كوجهة لهذه الزيارة يعكس مكانتها كجسر حضاري بين العالمين الإسلامي والغربي.
https://sarabic.ae/20260413/بدءا-من-اليوم-بابا-الفاتيكان-يجري-زيارة-تاريخية-إلى-دولة-عربية-1112517084.html
https://sarabic.ae/20260407/الفاتيكان-تهديد-الشعب-الإيراني-برمته-أمر-غير-مقبول--1112364534.html
https://sarabic.ae/20260218/وزير-خارجية-الفاتيكان-يعلن-عدم-انضمام-بلاده-إلى-مجلس-السلام--1110474698.html
استقبلت الجزائر، اليوم الاثنين ولأول مرة، البابا ليون الرابع عشر، في زيارة رسمية تحمل أبعادًا دينية وثقافية وسياسية عميقة. الزيارة حظيت باهتمام واسع على المستويين الوطني والدولي.
ووسط استقبال رسمي وشعبي لافت، عبّر ضيف الجزائر في كلمته الأولى عن سعادته بزيارة بلدٍ عريقٍ بتاريخه ونضاله، مشيدًا بروح التضامن التي يتميز بها الشعب الجزائري، مؤكدًا أن "هذه الزيارة ليست مجرد حدث بروتوكولي، بل فرصة حقيقية لبناء جسور التفاهم بين الثقافات والأديان".
وتضمن برنامج الزيارة جملة من النشاطات الرمزية، أبرزها زيارة المعالم الدينية الكبرى وفي مقدمتها جامع الجزائر باعتباره ثالث أكبر جامع في العالم، وكنيسة السيدة الأفريقية بالعاصمة، كما تم عقد لقاءات مع شخصيات دينية وفكرية، بالإضافة إلى جلسات حوارية ركّزت على قضايا السلام والتسامح والتعاون الإنساني، كما تم التأكيد خلال هذه اللقاءات على أهمية دور الأديان في نشر قيم الاحترام المتبادل ونبذ التطرف.
بابا الفاتيكان، لاوون الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
بدءا من اليوم... بابا الفاتيكان يجري زيارة تاريخية إلى دولة عربية
06:46 GMT
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في جامع الجزائر أمام البابا ليون: "يسعدني باسم الجزائر، شعبًا وحكومة ومؤسسات، أن أرحب بكم في أرض التاريخ العريق وتلاقي الحضارات، زيارتكم تختزل ما نتشاركه من طموحات وما نتقاسمه من تطلعات على أكثر من صعيد".

وأضاف: "مرحبًا بكم قداسة البابا في الأرض، التي أنجبت أبوكم الروحي وأحد أعظم أعلام الفكر الإنساني في تاريخ البشرية".

وأردف: "الجزائر تعتز بإرث القديس أغسطين، كما تعتز بإرث الأمير عبد القادر، مؤسس الدولة الجزائرية، أنتم قداسة البابا خير نصير للعدالة الاجتماعية في زمن اتساع الهوّة بين الشمال والجنوب اقتصاديًا".
وأكّد الرئيس الجزائري، في كلمته، أن البابا ليون الرابع عشر، هو "خير مدافع عن السلام في وقت تعصف فيه الحروب بأمن واستقرار عديد المناطق في مقدمتها الشرق الأوسط"، وقال: "نحن ممن يجدون العزاء في موقفكم الشجاع والإنساني من مأساة غزة ومن مآسيها، ندعو بصوت واحد مع قداستكم كل الضمائر الحيّة في العالم إنصاف الشعب الفلسطيني بتمكينه من الإغاثة والحدّ من الجرائم الممنهجة والمسلّطة عليه ولإعلاء حقه غير القابل للتصرف أو التقادم لإقامة دولته، صوتنا يتقاطع مع صوتكم للدعاء بالأمن والأمان لمنطقة الخليج ولبنان لتجاوز محن الظلم والعدوان".
بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
بابا الفاتيكان: تهديد الشعب الإيراني برمته أمر "غير مقبول"
7 أبريل, 19:25 GMT
وهذه ليست الزيارة الأولى لليون الرابع غشر للجزائر، فقد زار الجزائر سابقا كقديس، ففي مايو/ أيار 2001، قام بزيارة إلى سوق "أهراس" بهدف المشاركة في ملتقى دولي حول القديس أوغسطين، إذ كان يشغل حينها منصب الرئيس العام للرهبنة الأوغسطينية، وكانت الزيارة الثانية في عام 2013، حيث زار عنابة في نهاية أشغال ترميم كنيسة السلام، واسمه موجود على اللوحة التذكارية الخاصة بترميم كنيسة القديس أوغسطين، وتأتي زيارته الثالثة اليوم بصفته البابوية.

وفي كلمته بالمناسبة، قال البابا ليون الرابع عشر، في ساحة رياض الفتح، أمام الوفود الحاضرة لاستقباله: "الجزائر بلد نبيل له تاريخ عريق وغني بتقاليده يمتد منذ زمن القديس أغسطينوس وقبل ذلك بكثير. تاريخ الجزائر عرف الألم وعانى من فترات عنف لكنكم عرفتم كيف تتجاوزون كل ذلك بشرف وشجاعة، في هذه الأرض ملتقى الثقافات والأديان يشكل الاحترام المتبادل الطريق، الذي يمكّن الشعوب من السير معًا".

وأضاف: "أرجو أن تبقى الجزائر القوية بجذورها وأمل شبابها قادرة على مواصلة إسهامها في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الحوار داخل المجتمع الدولي وعلى ضفتي البحر الأبيض المتوسط".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
وزير خارجية الفاتيكان يعلن عدم انضمام بلاده إلى "مجلس السلام"
18 فبراير, 06:55 GMT
وقال محمد دومير، الباحث في التاريخ لوكالة "سبوتنيك": "يقوم البابا ليو الرابع عشر، بزيارة تاريخيه إلى الجزائر، ونحن في جامع الجزائر، لاستقباله مع الرئيس، هذه الزيارة مرتقبة منذ أكثر من سنة، حيث طلب البابا فور توليه حكم الفاتيكان ومنصب قداسة البابا في الفاتيكان، من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة الجزائر، وأهداه الرئيس الجزائري غصنًا من شجرة الزيتون الموجودة في سوق أهراس، والتي تسمى زيتونة "أوغوستين"، وتلك الشجرة تحمل رمزية أتباع القديس أغسطين عبر العالم".

وأضاف أن "لهذه الزيارة أبعاد روحية وتاريخية مهمة جدا، العالم الكاثوليكي، الذي يتبع المنهج الأوغوستيني، وهو منهج متجدد برز من شخصية جزائرية وكان أسقفا لكنيسة عنابة، في القرن الرابع للميلاد، وهذا نثمنه ونستثمر فيه للتعريف بعمق الجزائر وتاريخها".

وتأتي هذه الزيارة في سياق عالمي يشهد تحديات متزايدة، ما يجعل من الحوار بين الأديان ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى، وقد اعتبر مراقبون أن اختيار الجزائر كوجهة لهذه الزيارة يعكس مكانتها كجسر حضاري بين العالمين الإسلامي والغربي.
