إيران توسع التجارة الحدودية لمواجهة الحصار البحري الأمريكي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
إيران توسع التجارة الحدودية لمواجهة الحصار البحري الأمريكي
إيران توسع التجارة الحدودية لمواجهة الحصار البحري الأمريكي
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن طهران تتجه إلى تعزيز التجارة عبر الحدود كإجراء لمواجهة تداعيات الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T12:50+0000
2026-04-14T12:50+0000
وفي هذا السياق، وجّه وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، تعليماته إلى السلطات في المحافظات الحدودية بضرورة اتخاذ خطوات فعّالة لتخفيف آثار الحصار، من خلال تنشيط حركة التجارة الحدودية وتسهيل استيراد السلع الأساسية.وأوضح مؤمني، في بيان نشرته بوابة إخبارية حكومية، أن على المسؤولين المحليين الاستفادة القصوى من صلاحياتهم، والعمل بالتنسيق مع وزارات الاقتصاد والمالية والزراعة والطرق والتنمية العمرانية، إلى جانب الجهات المعنية، بهدف تأمين تدفق السلع وتقليل تأثير القيود البحرية، فضلًا عن تعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق.كما شدّد الوزير على أهمية استخدام الإمكانيات المتاحة كافة لتوسيع نطاق التجارة الحدودية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.يذكر أن هذه التطورات تأتي عقب محادثات جرت بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد يوم 11 أبريل/نيسان، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. إلا أن المفاوضات لم تسفر عن نتائج نهائية، حيث أعلن نائب الرئيس، جيه. دي. فانس، الذي ترأس الوفد الأمريكي، فشل التوصل إلى اتفاق، قبل أن يعلن ترامب لاحقًا فرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.
نفط خام, تصدير نفط, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ايران اليوم, أخبار الشرق الأوسط, أخبار الخليج
نفط خام, تصدير نفط, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ايران اليوم, أخبار الشرق الأوسط, أخبار الخليج

إيران توسع التجارة الحدودية لمواجهة الحصار البحري الأمريكي

12:50 GMT 14.04.2026
كم يدفع الأمريكيون مقابل الحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن طهران تتجه إلى تعزيز التجارة عبر الحدود كإجراء لمواجهة تداعيات الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على مضيق هرمز.
وفي هذا السياق، وجّه وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، تعليماته إلى السلطات في المحافظات الحدودية بضرورة اتخاذ خطوات فعّالة لتخفيف آثار الحصار، من خلال تنشيط حركة التجارة الحدودية وتسهيل استيراد السلع الأساسية.
وأوضح مؤمني، في بيان نشرته بوابة إخبارية حكومية، أن على المسؤولين المحليين الاستفادة القصوى من صلاحياتهم، والعمل بالتنسيق مع وزارات الاقتصاد والمالية والزراعة والطرق والتنمية العمرانية، إلى جانب الجهات المعنية، بهدف تأمين تدفق السلع وتقليل تأثير القيود البحرية، فضلًا عن تعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق.
كما شدّد الوزير على أهمية استخدام الإمكانيات المتاحة كافة لتوسيع نطاق التجارة الحدودية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
طرق نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
