إيران توسع التجارة الحدودية لمواجهة الحصار البحري الأمريكي
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن طهران تتجه إلى تعزيز التجارة عبر الحدود كإجراء لمواجهة تداعيات الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T12:50+0000
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن طهران تتجه إلى تعزيز التجارة عبر الحدود كإجراء لمواجهة تداعيات الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على مضيق هرمز.
وفي هذا السياق، وجّه وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، تعليماته إلى السلطات في المحافظات الحدودية بضرورة اتخاذ خطوات فعّالة لتخفيف آثار الحصار، من خلال تنشيط حركة التجارة الحدودية وتسهيل استيراد السلع الأساسية.
وأوضح مؤمني، في بيان نشرته بوابة إخبارية حكومية، أن على المسؤولين المحليين الاستفادة القصوى من صلاحياتهم، والعمل بالتنسيق مع وزارات الاقتصاد والمالية والزراعة والطرق والتنمية العمرانية، إلى جانب الجهات المعنية، بهدف تأمين تدفق السلع وتقليل تأثير القيود البحرية، فضلًا عن تعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق.
كما شدّد الوزير على أهمية استخدام الإمكانيات المتاحة كافة لتوسيع نطاق التجارة الحدودية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
يذكر أن هذه التطورات تأتي عقب محادثات جرت بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد يوم 11 أبريل/نيسان، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. إلا أن المفاوضات لم تسفر عن نتائج نهائية، حيث أعلن نائب الرئيس، جيه. دي. فانس، الذي ترأس الوفد الأمريكي، فشل التوصل إلى اتفاق، قبل أن يعلن ترامب لاحقًا فرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.