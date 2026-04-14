إيطاليا تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن "روما قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل". 14.04.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن "روما قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل".
وقالت ميلوني، في تصريحات لها، إن تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل يأتي بسبب التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت إيطاليا، أعلنت، في عام 2024، فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة من بلادها إلى إسرائيل.
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض سياحي دولي بسبب الحرب على غزة
21 سبتمبر 2025, 13:48 GMT
وأوضحت ميلوني، خلال حديثها في مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي، قائلة: "بعد بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، علّقت الحكومة على الفور إصدار جميع التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل، ولم يتم تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر (2023)، وتمت مراجعة جميع تراخيص التصدير الصادرة، قبل 7 أكتوبر (2023)".
وأضافت ميلوني أن "موقف إيطاليا أكثر صرامة وتقييدًا من تلك التي يطبقها شركاؤها فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا"، مؤكدا أن "إيطاليا ستواصل تقييم التراخيص الجديدة حالة بحالة".
كما أشارت إلى أن بلادها، إلى جانب التعليق الكامل لإصدار التراخيص الجديدة، تراجع التراخيص القديمة وتتخذ تدابير لمنع تصدير الأسلحة التي "يمكن استخدامها في الأزمة الحالية".
