إيطاليا تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن "روما قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل". 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T10:37+0000
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن "روما قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل".
وقالت ميلوني، في تصريحات لها، إن تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل يأتي بسبب التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت إيطاليا، أعلنت، في عام 2024، فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة
من بلادها إلى إسرائيل.
21 سبتمبر 2025, 13:48 GMT
وأوضحت ميلوني، خلال حديثها في مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي، قائلة: "بعد بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، علّقت الحكومة على الفور إصدار جميع التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل، ولم يتم تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر (2023)، وتمت مراجعة جميع تراخيص التصدير الصادرة، قبل 7 أكتوبر (2023)".
وأضافت ميلوني أن "موقف إيطاليا أكثر صرامة وتقييدًا من تلك التي يطبقها شركاؤها فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا"، مؤكدا أن "إيطاليا ستواصل تقييم التراخيص الجديدة حالة بحالة".
كما أشارت إلى أن بلادها، إلى جانب التعليق الكامل لإصدار التراخيص الجديدة، تراجع التراخيص القديمة وتتخذ تدابير لمنع تصدير الأسلحة التي "يمكن استخدامها في الأزمة الحالية".