الديمقراطي سوالويل يستقيل من الكونغرس الأمريكي عقب مزاعم بسوء السلوك

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الديمقراطي سوالويل يستقيل من الكونغرس الأمريكي عقب مزاعم بسوء السلوك
سبوتنيك عربي
قال النائب الأمريكي، إريك سوالويل، أمس الاثنين، إنه سيستقيل ‌من مجلس النواب، ⁠مستجيبا للضغوط التي مارسها عليه كل من الديمقراطيين والجمهوريين لمغادرة الكونغرس أو ​مواجهة ⁠الطرد، وذلك في أعقاب مزاعم بسوء السلوك الجنسي التي قلبت حملته الانتخابية لمنصب حاكم ‌ولاية كاليفورنيا رأسا على عقب.
وتعهد سوالويل ‌بالدفاع عن نفسه في مواجهة هذه الاتهامات، لكنه قال إنه يجب عليه أيضا "تحمل المسؤولية والاعتراف" بأخطائه.
وقال سوالويل "طرد أي شخص من الكونغرس دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، في غضون أيام ⁠من ⁠إثارة المزاعم، هو أمر خاطئ".
وأضاف "ومن الخطأ أيضا تشتيت انتباهي عن واجباتي تجاه ناخبي. لذلك، أعتزم الاستقالة ​من مقعدي في الكونغرس".
وكان عدد متزايد من الديمقراطيين حثوا سوالويل على الاستقالة أو المخاطرة بالطرد.
واتهمته أربع ​نساء بسوء السلوك الجنسي، ​وقالت إحدى الموظفات السابقات لوسائل إعلام أمريكية، إنها تعرضت ​لاعتداء ⁠جنسي، بينما ذكرت أخريات تفاصيل سلوك سوالويل الذي تراوح ‌بين إرسال صور غير مرغوب فيها إلى اتصال جنسي دون ‌موافقتهن.
ولم يتضح بعد متى ستصبح استقالة سوالويل سارية المفعول، لكن رحيله سيمنح الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب بعض الراحة.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ⁠217 مقابل 214 للديمقراطيين، لكن النائب الجمهوري ​المنتخب كلاي فولر ⁠من جورجيا سيؤدي اليمين غدا الثلاثاء، ومن المرجح أن يفوز ⁠مرشح ديمقراطي في انتخابات خاصة في نيوجيرزي يوم الخميس.
وإذا دخلت استقالة سوالويل ‌حيز التنفيذ بحلول مطلع الأسبوع المقبل، فسيتمتع الجمهوريون بأغلبية 218 مقابل 214، مما يمنح رئيس مجلس النواب مايك جونسون وفريقه القيادي مساحة أكبر لإقرار أولوياتهم التشريعية.
