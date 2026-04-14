الديمقراطي سوالويل يستقيل من الكونغرس الأمريكي عقب مزاعم بسوء السلوك

سبوتنيك عربي

قال النائب الأمريكي، إريك سوالويل، أمس الاثنين، إنه سيستقيل ‌من مجلس النواب، ⁠مستجيبا للضغوط التي مارسها عليه كل من الديمقراطيين والجمهوريين لمغادرة الكونغرس...

وتعهد سوالويل ‌بالدفاع عن نفسه في مواجهة هذه الاتهامات، لكنه قال إنه يجب عليه أيضا "تحمل المسؤولية والاعتراف" بأخطائه.وقال سوالويل "طرد أي شخص من الكونغرس دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، في غضون أيام ⁠من ⁠إثارة المزاعم، هو أمر خاطئ".وكان عدد متزايد من الديمقراطيين حثوا سوالويل على الاستقالة أو المخاطرة بالطرد.واتهمته أربع ​نساء بسوء السلوك الجنسي، ​وقالت إحدى الموظفات السابقات لوسائل إعلام أمريكية، إنها تعرضت ​لاعتداء ⁠جنسي، بينما ذكرت أخريات تفاصيل سلوك سوالويل الذي تراوح ‌بين إرسال صور غير مرغوب فيها إلى اتصال جنسي دون ‌موافقتهن.ولم يتضح بعد متى ستصبح استقالة سوالويل سارية المفعول، لكن رحيله سيمنح الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب بعض الراحة.ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ⁠217 مقابل 214 للديمقراطيين، لكن النائب الجمهوري ​المنتخب كلاي فولر ⁠من جورجيا سيؤدي اليمين غدا الثلاثاء، ومن المرجح أن يفوز ⁠مرشح ديمقراطي في انتخابات خاصة في نيوجيرزي يوم الخميس.وإذا دخلت استقالة سوالويل ‌حيز التنفيذ بحلول مطلع الأسبوع المقبل، فسيتمتع الجمهوريون بأغلبية 218 مقابل 214، مما يمنح رئيس مجلس النواب مايك جونسون وفريقه القيادي مساحة أكبر لإقرار أولوياتهم التشريعية.

