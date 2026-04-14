الرئيس الإيراني: مواقف الدول في معارضة نزعة الحرب تعكس أصالة حضاراتها
16:26 GMT 14.04.2026 (تم التحديث: 17:43 GMT 14.04.2026)
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
تابعنا عبر
أشاد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، بمواقف روسيا ومصر وعدد من الدول حيال الحرب على إيران، مؤكدا أن مواقفها تعكس أصالة حضاراتها.
وقال بزشكيان في تغريدة له على منصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، إن "أصالة الحضارات تتجلى بوضوح في المنعطفات التاريخية الحاسمة"، مشيرا إلى مواقف كل من مصر وإسبانيا والصين وروسيا وتركيا وإيطاليا، معتبرا أنها تعكس أصالة حضاراتها.
اصالت تمدنها در بزنگاههای مهم تاریخی خود را نشان میدهد. مواضع اسپانیا، چین، روسیه، ترکیه، ایتالیا و مصر در مخالفت با جنگطلبی و جنایات رژیم صهیونیستی، ریشه در جایگاه فرهنگی و تاریخی آنها دارد. https://t.co/ocJZTUHqHj— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 14, 2026
وقال الرئيس الإيراني في تغريدته: "تظهر أصالة الحضارات في منعطفاتها التاريخية المهمة. إن مواقف مصر وإسبانيا والصين وروسيا وتركيا وإيطاليا في معارضة نزعة الحرب وجرائم الكيان الصهيوني، متأصلة في مكانتها الثقافية والتاريخية".
وفي سياق متصل، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، باستئناف عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة عبر معبر رفح، عقب إعادة فتحه بعد توقف استمرعدة أيام.
يُذكر أن عمليات إجلاء المرضى من قطاع غزة عبر معبر رفح توقفت لنحو ستة أيام، بعد أن علّقت منظمة الصحة العالمية مهامها إثر مقتل أحد المتعاقدين معها "خلال حادث أمني" جنوب قطاع غزة، قبل استئنافها لاحقًا عقب الحصول على ضمانات أمنية.
وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.
من جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.