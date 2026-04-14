الرئيس الإيراني: مواقف الدول في معارضة نزعة الحرب تعكس أصالة حضاراتها

سبوتنيك عربي

أشاد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، بمواقف روسيا ومصر وعدد من الدول حيال الحرب على إيران، مؤكدا أن مواقفها تعكس أصالة حضاراتها. 14.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-14T17:43+0000

وقال بزشكيان في تغريدة له على منصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، إن "أصالة الحضارات تتجلى بوضوح في المنعطفات التاريخية الحاسمة"، مشيرا إلى مواقف كل من مصر وإسبانيا والصين وروسيا وتركيا وإيطاليا، معتبرا أنها تعكس أصالة حضاراتها.وقال الرئيس الإيراني في تغريدته: "تظهر أصالة الحضارات في منعطفاتها التاريخية المهمة. إن مواقف مصر وإسبانيا والصين وروسيا وتركيا وإيطاليا في معارضة نزعة الحرب وجرائم الكيان الصهيوني، متأصلة في مكانتها الثقافية والتاريخية".وفي سياق متصل، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، باستئناف عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة عبر معبر رفح، عقب إعادة فتحه بعد توقف استمرعدة أيام.وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.من جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.

