بين الأرقام والتحولات... ماذا يعني دخول الجزائر نادي أكبر الاقتصادات عربيا وأفريقيا؟

سبوتنيك عربي

في تحول لافت يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني، كشفت تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2026، عن صعود الجزائر إلى مصاف أكبر أربع اقتصادات عربية وأفريقية، وفق معيار... 14.04.2026, سبوتنيك عربي

وبناتج محلي إجمالي يقدّر بنحو 915 مليار دولار، تواصل الجزائر تعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الصاعدة، محتلة مراتب متقدمة إلى جانب قوى إقليمية كبرى مثل السعودية، ومصر العربية، والإمارات عربيًا، وضمن كبار القارة الأفريقية إلى جانب نيجيريا وجنوب أفريقيا.وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن هادف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "آخر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي حول وضعية الاقتصاد الجزائري من خلال مؤشر القدرة الشرائية أو ما يسمى بمعيار تعادل القدرة الشرائية، هو ترجمة إلى وضعية الاقتصاد الجزائري في الفترة الأخيرة، الذي شهد منحنى تصاعدي بسبب الإصلاحات التي قامت بها السلطات الجزائرية، والخيارات الاستراتيجية من خلال دعم القدرة الشرائية، والاستثمار، وخاصة الحكومي".وتابع هادف: "هذا التقرير يعطي توقعات بمواصلة التوجه نحو ارتفاع الناتج الخام المحلي حسب معيار تعادل القدرة الشرائية الذي هو اليوم في حدود 915مليار دولار، ومن المتوقع أن يزيد عن 1000مليار دولار حتى عام 2029".وختم هادف حديثه بالقول: "الاقتصاد الجزائري يتوجه إلى "عصرنة" الأطر التي تسمح بتشجيع أكثر لجميع المشاريع، وجعل القطاع الخاص يأخذ مكانة أكبر لتحسين مؤشرات الاقتصاد، متوقعا "تحسين الأداء وأن الجزائر يمكن أن تصل من 7 إلى 9 في المئة من نسبة النمو حتى عام 2030".

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

