بين الأرقام والتحولات... ماذا يعني دخول الجزائر نادي أكبر الاقتصادات عربيا وأفريقيا؟
بين الأرقام والتحولات... ماذا يعني دخول الجزائر نادي أكبر الاقتصادات عربيا وأفريقيا؟
سبوتنيك عربي
في تحول لافت يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني، كشفت تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2026، عن صعود الجزائر إلى مصاف أكبر أربع اقتصادات عربية وأفريقية، وفق معيار... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260413/ليبيا-والجزائر-توقعان-اتفاقية-لإعادة-تشغيل-الرحلات-الجوية-وتفعيل-الشحن-بين-البلدين--1112532798.html
https://sarabic.ae/20260324/الجزائر-إكسبرس-جسر-بحري-جديد-يعيد-رسم-خريطة-التجارة-بين-إسبانيا-والجزائر--1111872816.html
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
في تحول لافت يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني، كشفت تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2026، عن صعود الجزائر إلى مصاف أكبر أربع اقتصادات عربية وأفريقية، وفق معيار تعادل القدرة الشرائية (PPP)، وهو المؤشر الذي يقيس القوة الحقيقية للاقتصاد بعيدًا عن تقلبات أسعار الصرف.
وبناتج محلي إجمالي يقدّر بنحو 915 مليار دولار، تواصل الجزائر تعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الصاعدة، محتلة مراتب متقدمة إلى جانب قوى إقليمية كبرى مثل السعودية، ومصر العربية، والإمارات عربيًا، وضمن كبار القارة الأفريقية إلى جانب نيجيريا وجنوب أفريقيا.

ويعد معيار تعادل القدرة الشرائية أداة أكثر دقة لفهم حجم الاقتصاد الحقيقي، إذ يأخذ بالاعتبار تكلفة المعيشة والأسعار المحلية، وهو ما يمنح صورة أوضح عن مستوى الرفاه الاقتصادي مقارنة بالناتج المحلي الاسمي.

مطار طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
ليبيا والجزائر توقعان اتفاقية لإعادة تشغيل الرحلات الجوية وتفعيل الشحن بين البلدين
أمس, 15:11 GMT
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن هادف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "آخر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي حول وضعية الاقتصاد الجزائري من خلال مؤشر القدرة الشرائية أو ما يسمى بمعيار تعادل القدرة الشرائية، هو ترجمة إلى وضعية الاقتصاد الجزائري في الفترة الأخيرة، الذي شهد منحنى تصاعدي بسبب الإصلاحات التي قامت بها السلطات الجزائرية، والخيارات الاستراتيجية من خلال دعم القدرة الشرائية، والاستثمار، وخاصة الحكومي".
وأضاف: "ما سبق جعل الناتج الخام المحلي يرتقي إلى مستويات جعلت الاقتصاد الجزائري من بين الأربع اقتصادات الأقوى على مستوى المنطقة الأفريقية والعربية"، مؤكدا أن "ذلك يعد دلالة على أن الاقتصاد الجزائري اليوم يعرف نشاط وديناميكية".
وتابع هادف: "هذا التقرير يعطي توقعات بمواصلة التوجه نحو ارتفاع الناتج الخام المحلي حسب معيار تعادل القدرة الشرائية الذي هو اليوم في حدود 915مليار دولار، ومن المتوقع أن يزيد عن 1000مليار دولار حتى عام 2029".
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2026
"الجزائر إكسبرس"... جسر بحري جديد يعيد رسم خريطة التجارة بين إسبانيا والجزائر
24 مارس, 13:04 GMT
وعزا السبب وراء ذلك إلى "تحسين الاقتصاد الجزائري عبر الكثير من الورشات المفتوحة، كالاستثمار في مجالات عدة، أبرزها الطاقة والمناجم والصناعة والزراعة والاقتصاد الرقمي، بالإضافة لورشات أخرى في مجال تحسين أداء المالية العمومية، والحوكمة، والتكنولوجيا الرقمية" .
وختم هادف حديثه بالقول: "الاقتصاد الجزائري يتوجه إلى "عصرنة" الأطر التي تسمح بتشجيع أكثر لجميع المشاريع، وجعل القطاع الخاص يأخذ مكانة أكبر لتحسين مؤشرات الاقتصاد، متوقعا "تحسين الأداء وأن الجزائر يمكن أن تصل من 7 إلى 9 في المئة من نسبة النمو حتى عام 2030".
