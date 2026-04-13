ليبيا والجزائر توقعان اتفاقية لإعادة تشغيل الرحلات الجوية وتفعيل الشحن بين البلدين

عربي
ترامب: كوبا بلد فاشل وقد نتوجه إليها بعد الانتهاء من إيران
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260413/ليبيا-والجزائر-توقعان-اتفاقية-لإعادة-تشغيل-الرحلات-الجوية-وتفعيل-الشحن-بين-البلدين--1112532798.html
ليبيا والجزائر توقعان اتفاقية لإعادة تشغيل الرحلات الجوية وتفعيل الشحن بين البلدين
ليبيا والجزائر توقعان اتفاقية لإعادة تشغيل الرحلات الجوية وتفعيل الشحن بين البلدين
سبوتنيك عربي
وقّعت مصلحة الطيران المدني الليبية اتفاقًا للنقل الجوي مع نظيرتها الجزائرية، بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين. 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T15:11+0000
2026-04-13T15:11+0000
أخبار ليبيا اليوم
الجزائر
النقل الجوي
الطيران
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091860794_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c48118e328d73fba2d025c0ff64c7e50.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، بأنه وبحسب بنود الاتفاق ستدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ فور استكمال إجراءات التوقيع الرسمي من قبل سلطات الطيران المدني في كل من ليبيا والجزائر.وأشار قنيوة إلى أن "هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على النشاط الاقتصادي في البلدين، اللذين تجمعهما علاقات تجارية وحدود جغرافية إلى جانب علاقات سياسية متميزة"، وصفها بـ"الأخوية والقوية".وبحسب قنيوة، "تكمن أهمية استئناف الرحلات بين البلدين في أبعاد إستراتيجية واقتصادية عدة أبرزها استعادة الربط الجوي الإقليمي بعد سنوات من التراجع والمساهمة في تخفيف صعوبات التنقل، التي واجهها مواطنو البلدين خلال الفترة الماضية".وأكد قنيوة أن الاتفاق يحمل أيضًا "بعدًا سياسيًا إيجابيًا، إذ يعكس تحسن مستوى التعاون والتنسيق بين ليبيا والجزائر، ويدعم جهود التكامل الاقتصادي في منطقة المغرب العربي".
https://sarabic.ae/20260331/هل-تنجح-الجزائر-في-كسر-الجمود-ودفع-ليبيا-نحو-الحل-السياسي؟-1112146941.html
https://sarabic.ae/20251224/ماذا-بعد-الاجتماع-التونسي-المصري-الجزائري-بشأن-ليبيا؟-هل-تلوح-بوادر-حل-توافقي؟-1108514489.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091860794_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a4c0a05ae0817cda4eb31e5d39d429f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, الجزائر, النقل الجوي, الطيران, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, الجزائر, النقل الجوي, الطيران, تقارير سبوتنيك, حصري

ليبيا والجزائر توقعان اتفاقية لإعادة تشغيل الرحلات الجوية وتفعيل الشحن بين البلدين

15:11 GMT 13.04.2026
© AP Photo / Dario Lopez-Millsمطار طرابلس ليبيا
مطار طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
وقّعت مصلحة الطيران المدني الليبية اتفاقًا للنقل الجوي مع نظيرتها الجزائرية، بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، بأنه وبحسب بنود الاتفاق ستدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ فور استكمال إجراءات التوقيع الرسمي من قبل سلطات الطيران المدني في كل من ليبيا والجزائر.

وفي السياق، أوضح مدير مكتب الإعلام والمتحدث الرسمي باسم مصلحة الطيران المدني الليبي محمد قنيوة، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "الاتفاق ينصّ على تشغيل نحو 14 رحلة ركاب أسبوعيًا لكل دولة، إضافة إلى تفعيل رحلات الشحن الجوي، الأمر الذي من شأنه تنشيط الحركة التجارية وسوق النقل الجوي بين ليبيا والجزائر".

طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
هل تنجح الجزائر في كسر الجمود ودفع ليبيا نحو الحل السياسي؟
31 مارس, 15:23 GMT
وأشار قنيوة إلى أن "هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على النشاط الاقتصادي في البلدين، اللذين تجمعهما علاقات تجارية وحدود جغرافية إلى جانب علاقات سياسية متميزة"، وصفها بـ"الأخوية والقوية".

وأكد أن "استئناف الرحلات الجوية متوقع في المستقبل القريب"، مُرجعًا ذلك إلى "الجهود التي تبذلها مصلحة الطيران المدني الليبية ووزارة المواصلات بالتنسيق مع نظرائهم في وزارة النقل الجزائرية".

وبحسب قنيوة، "تكمن أهمية استئناف الرحلات بين البلدين في أبعاد إستراتيجية واقتصادية عدة أبرزها استعادة الربط الجوي الإقليمي بعد سنوات من التراجع والمساهمة في تخفيف صعوبات التنقل، التي واجهها مواطنو البلدين خلال الفترة الماضية".
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
ماذا بعد الاجتماع التونسي المصري الجزائري بشأن ليبيا؟ هل تلوح بوادر حل توافقي؟
24 ديسمبر 2025, 09:16 GMT

وأضاف مدير مكتب الإعلام والمتحدث الرسمي باسم مصلحة الطيران المدني الليبي: "كما يمثل تفعيل الشحن الجوي مكسبًا اقتصاديًا مباشرًا من خلال تسريع حركة البضائع وفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري خاصة للسلع ذات القيمة العالية أو سريعة التلف".

وأكد قنيوة أن الاتفاق يحمل أيضًا "بعدًا سياسيًا إيجابيًا، إذ يعكس تحسن مستوى التعاون والتنسيق بين ليبيا والجزائر، ويدعم جهود التكامل الاقتصادي في منطقة المغرب العربي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала