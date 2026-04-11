ليبيا تعيد افتتاح مقر تجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس بحضور وفود أفريقية.. صور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ليبيا تعيد افتتاح مقر تجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس بحضور وفود أفريقية.. صور
سبوتنيك عربي
أعادت ليبيا افتتاح المقر الدائم لتجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس في توقيتٍ دقيقٍ يشهد تحولات متسارعة في منطقة الساحل وتصاعد التنافس الدولي على... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
20:51 GMT 11.04.2026
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
أعادت ليبيا افتتاح المقر الدائم لتجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس في توقيتٍ دقيقٍ يشهد تحولات متسارعة في منطقة الساحل وتصاعد التنافس الدولي على النفوذ داخل القارة الإفريقية.
الافتتاح الذي جرى برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسعى فيه ليبيا لاستعادة موقعها كمنصة توازن بين شمال أفريقيا وعمقها الساحلي والصحراوي، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها دول المنطقة.
وشهدت مناسبة الافتتاح حضور وفود رسمية ووزارية من عدة دول أفريقية، من بينها السودان وتونس والسنغال وغامبيا وسيراليون، بالإضافة إلى دول أفريقية أخرى، في دلالة لحرص الدول الأعضاء على إعادة تفعيل مؤسسات التجمع من مقره في طرابلس.
وفي هذا السياق قال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء الشيباني عبد الله في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إنهم سعداء بإعادة افتتاح المقر الرئيسي والدائم للتجمع في مدينة طرابلس، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل عودة فعلية لعمل الأمانة بعد انتقالها سابقاً إلى إنجامينا.

وأوضح أن الأمانة التنفيذية بدأت بالفعل في استئناف عملها من داخل المقر، حيث باشر نحو 30% من الموظفين القارين أعمالهم عقب الافتتاح الذي دشنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مشيراً إلى أن المقر أصبح جاهزاً ومؤهلاً وفق متطلبات عمل المنظمات الدولية.
وأضاف أن الافتتاح شهد حضور عدد من وزراء الدول الأعضاء، إلى جانب مشاركة وفود من دول التجمع، في خطوة تعكس توجهاً نحو إعادة تنشيط دور تجمع دول الساحل والصحراء، لافتاً إلى أن هناك استعدادات جارية لعقد قمة مرتقبة في المستقبل القريب بناء على ما تم التوصل إليه من مشاورات ولقاءات ثنائية خلال الاجتماع الذي احتضنته طرابلس.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً فعلياً نحو تفعيل دور التجمع وتعزيز حضوره الإقليمي، بما يسهم في دعم التعاون بين الدول الأعضاء.
الجدير بالذكر أن مقر تجمع دول الساحل والصحراء كان قد نُقل في وقت سابق من طرابلس إلى خارج ليبيا على خلفية الأوضاع الأمنية والسياسية التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011، ما أدى إلى تعليق جزء كبير من أنشطة التجمع وتراجع دوره الإقليمي، حيث يأتي افتتاح المقر مجدداً في طرابلس في إطار مساعٍ لإعادة تفعيل مؤسسات التجمع واستئناف عمله بما يعزز التنسيق بين الدول الأعضاء ويدعم جهود التكامل في منطقة الساحل والصحراء.
