ليبيا تعيد افتتاح مقر تجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس بحضور وفود أفريقية.. صور

سبوتنيك عربي

أعادت ليبيا افتتاح المقر الدائم لتجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس في توقيتٍ دقيقٍ يشهد تحولات متسارعة في منطقة الساحل وتصاعد التنافس الدولي على... 11.04.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0b/1112484277_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fb0a09a3a5cea4eceaa96911215faba3.jpg

الافتتاح الذي جرى برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسعى فيه ليبيا لاستعادة موقعها كمنصة توازن بين شمال أفريقيا وعمقها الساحلي والصحراوي، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها دول المنطقة.وشهدت مناسبة الافتتاح حضور وفود رسمية ووزارية من عدة دول أفريقية، من بينها السودان وتونس والسنغال وغامبيا وسيراليون، بالإضافة إلى دول أفريقية أخرى، في دلالة لحرص الدول الأعضاء على إعادة تفعيل مؤسسات التجمع من مقره في طرابلس.وأوضح أن الأمانة التنفيذية بدأت بالفعل في استئناف عملها من داخل المقر، حيث باشر نحو 30% من الموظفين القارين أعمالهم عقب الافتتاح الذي دشنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مشيراً إلى أن المقر أصبح جاهزاً ومؤهلاً وفق متطلبات عمل المنظمات الدولية.وأضاف أن الافتتاح شهد حضور عدد من وزراء الدول الأعضاء، إلى جانب مشاركة وفود من دول التجمع، في خطوة تعكس توجهاً نحو إعادة تنشيط دور تجمع دول الساحل والصحراء، لافتاً إلى أن هناك استعدادات جارية لعقد قمة مرتقبة في المستقبل القريب بناء على ما تم التوصل إليه من مشاورات ولقاءات ثنائية خلال الاجتماع الذي احتضنته طرابلس.الجدير بالذكر أن مقر تجمع دول الساحل والصحراء كان قد نُقل في وقت سابق من طرابلس إلى خارج ليبيا على خلفية الأوضاع الأمنية والسياسية التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011، ما أدى إلى تعليق جزء كبير من أنشطة التجمع وتراجع دوره الإقليمي، حيث يأتي افتتاح المقر مجدداً في طرابلس في إطار مساعٍ لإعادة تفعيل مؤسسات التجمع واستئناف عمله بما يعزز التنسيق بين الدول الأعضاء ويدعم جهود التكامل في منطقة الساحل والصحراء.

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

