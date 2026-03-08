هل تؤثر حرب إيران على دول الساحل الأفريقي.. وما دور الجزائر؟

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بالقضاء على مبادرة بزشكيان
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260308/هل-تؤثر-حرب-إيران-على-دول-الساحل-الأفريقي-وما-دور-الجزائر-1111235075.html
هل تؤثر حرب إيران على دول الساحل الأفريقي.. وما دور الجزائر؟
هل تؤثر حرب إيران على دول الساحل الأفريقي.. وما دور الجزائر؟
سبوتنيك عربي
تشهد منطقة الساحل الأفريقي منذ سنوات حالة من عدم الاستقرار الأمني نتيجة تداخل عدة عوامل، من بينها انتشار الجماعات المسلحة، وضعف مؤسسات الدولة في بعض البلدان،... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T16:09+0000
2026-03-08T16:09+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الجزائر
إيران
أخبار إيران
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111235815_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d75f5f67a2d5df18f27fec6edb646a0a.jpg
ومع امتداد المواجهة المفتوحة بين واشنطن وطهران وتداعيات ذلك على الخليج والشرق الأوسط، تبرز تساؤلات حول تأثير هذه الحروب على الأمن في دول الساحل، خاصة فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة الأمريكية وإمكانية استمرار حضورها العسكري أو انسحابها من المنطقة.تعد منطقة الساحل، التي تضم دولا مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، منطقة استراتيجية نظرا لموقعها الجغرافي، إضافة إلى ما تحتويه من موارد طبيعية مهمة، لذلك أصبحت هذه المنطقة محل اهتمام قوى دولية عدة، من بينها الولايات المتحدة التي تنشط فيها ضمن إطار مكافحة الإرهاب ودعم الجيوش المحلية.غير أن بعض التحليلات السياسية ترى أن السياسات الأمريكية في المنطقة لم تخل من الجدل، حيث تتهم بدعم أطراف محلية أو جماعات مسلحة بشكل غير مباشر ضمن سياق الصراعات المعقدة، وهو ما ترفضه الجزائر التي تؤكد دائما على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما تدعو البلاد إلى معالجة جذور الأزمات في الساحل من خلال التنمية وتعزيز قدرات الدول بدل الاعتماد على الحلول العسكرية الخارجية.وفي ظل الحروب والأزمات الدولية الكبرى قد تتجه الولايات المتحدة إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، فهناك احتمال أن تقوم بتقليص وجودها العسكري في بعض مناطق الساحل إذا رأت أن مصالحها تتطلب التركيز على مناطق أخرى أكثر أهمية في الصراع الدولي.في المقابل يرى محللون آخرون أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى تعزيز حضورها في المنطقة بدلا من الانسحاب منها، وذلك تحسبا لأي فراغ أمني قد تستغله جماعات متطرفة أو قوى دولية منافسة، فالساحل أصبح مسرحا لتنافس جيوسياسي متزايد، حيث تسعى عدة قوى إلى توسيع نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي.الحرب الراهنة لن تبعد مصالح أمريكا عن منطقة الساحلقال الخبير العسكري، أحمد ميزاب، إنه حينما نتحدث عن الحرب بين واشنطن وطهران لا يمكن أن نحصر هذه المواجهة العسكرية في إطار جغرافي معين، بقدر ما نقول إن هذه الحرب تندرج ضمن متغيرات عميقة في سياقها الدولي الواسع.وانطلاقا من استراتيجية الأمن القومي التي أطلقتها الولايات المتحدة بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بالإضافة إلى التحرك في إطار محاولة السيطرة على الممرات البحرية الحيوية التي تتحكم في شريان الاقتصاد العالمي، ومحاولة التحكم في موارد الطاقة والثروات الثمينة، يمكن القول إن منطقة الساحل ليست بمنأى عن هذه التجاذبات والمتغيرات ولا خارج إطار قواعد اللعبة الحاصلة.وأردف ميزاب أن منطق التدخلات الخارجية يبقى واردا في ظل هذا التوتر، فقد شهدت مختلف المحطات أن منطقة الساحل لطالما تعرضت للتدخل الخارجي تحت حجج مختلفة، سواء في إطار مرافقة الدول في المسار السياسي أو معالجة أزماتها أو محاربة الإرهاب.وتسعى القوى الدولية لإيجاد مبرر للتدخل الخارجي، وهو ما ترفضه الجزائر، لأن صناعة الاستقرار لا تكون في إطار تغذية الأزمات، ومن الضروري العمل على صناعته من خلال تبني مسار سياسي وحوار جاد ودعم الدول في بلورة مقاربات حلول أمنية سلمية.وأكد ميزاب أن حرب اليوم ليست تلك الحرب التي ستبعد مصالح أمريكا عن منطقة الساحل، لأن أمريكا تسير وفق مخطط الأمن القومي الذي تحدث عنه ترامب فور اعتلائه سدة الحكم، مركزا على تحول في مقاربة الولايات المتحدة للأمن القومي، بدليل تحركها في فنزويلا وغرينلاند ومضيق باب المندب وهرمز، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تتحرك ضمن إطار يجعل منطقة الساحل داخل حسابات من يسعى للتحكم في مناطق الثروة.لذلك، يضيف المتحدث، فإن من يمتلك المفاتيح انطلاقا من هذه المناطق يسعى إلى التحكم في صناعة النظام الدولي الجديد.الدبلوماسية والأمن بمنطقة الساحلقال الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية سليم حمادي إن تداعيات المواجهة بين واشنطن وطهران اليوم لن تبقى محصورة في الشرق الأوسط، بل ستنتقل إلى مناطق تعاني واقعا أمنيا هشا، وسيتصاعد التنافس الدولي، ومن بين هذه المناطق التي سيطالها هذا النزاع وتداعياته منطقة الساحل الأفريقي.وأضاف لـ "سبوتنيك" المتحدث أن المنطقة تتربع على ثروة كبيرة وأصبحت ساحة تتداخل فيها تهديدات الإرهاب بتشكيلاته وانتماءاته، والتجارة غير المشروعة بالمخدرات والبشر، كما أصبحت ساحة للتجاذبات الدولية، ما يجعلها شديدة الحساسية.وتابع: "إذا تحولت هذه الحرب إلى حرب استنزاف طويلة، فإنها ستضع المؤسسة العسكرية والأمنية الأمريكية أمام تحد لإعادة توزيع الموارد والقدرات العسكرية عالميا، لأنها ستدفع الولايات المتحدة إلى التفكير في إعادة ترتيب الأولويات الاستخباراتية والأمنية والعسكرية وتحويل جزء منها إلى الشرق الأوسط وتقليص حضورها في الساحل الأفريقي، ما سيقلل من الانخراط المباشر في ملفات مكافحة الإرهاب في المنطقة".وشدد المتحدث على أن منطقة الساحل لا تزال في نظر الولايات المتحدة نقطة ارتكاز في ملفات أمنية كبيرة، لكن في ظل كل ما سبق فإن المؤكد أن واشنطن، إذا دخلت حرب استنزاف كبيرة، ستجد المؤسسة العسكرية الأمريكية نفسها أمام معادلة توزيع الجبهات، ما قد يخلق فراغات أمنية في المناطق التي تشهد هشاشة أمنية مثل منطقة الساحل.وأردف المتحدث قائلا إنه "بالرغم من البعد الجغرافي بين إيران ومنطقة الساحل، فإن طهران لطالما سعت إلى بناء شبكة نفوذ في أفريقيا، معتمدة في ذلك على أدوات القوة الناعمة من خلال النشاط الثقافي والديني والعلاقات مع فاعلين غير حكوميين، لكن قيام إيران اليوم بتحالفات أمنية مباشرة مع دول الساحل يبقى أمرا معقدا، غير أنها قد تحاول استغلال الصراع مع واشنطن عبر خلق مناطق ضغط غير تقليدية في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الساحل الأفريقي، وهي نقطة يمكن النظر إليها كأحد الأدوات في هذا الصراع".وأضاف أنه "في حال تراجع مستوى الانخراط الدولي نتيجة انشغال القوى الدولية في هذه الحرب المفتوحة، التي وضعت هذه القوى في حالة استنفار وتشتيت، فقد تجد منطقة الساحل نفسها أمام سيناريوهات أكثر خطورة وحساسية، أبرزها عودة الجماعات الإرهابية التي تنشط عادة في بيئات الفوضى، وقد تتوسع وتصبح أكثر نشاطا مستفيدة من الفراغ الأمني، وهو ما قد يعزز تصاعد التنافس الدولي داخل المنطقة ويدفع إلى إعادة التمركز والصدامات وتنامي شبكات الإرهاب العابر للحدود والصراع المسلح، ما سيزيد من تعقيد المشهد الأمني".وقال سليم حمادي إن الجزائر فاعل أساسي في الاستقرار الإقليمي في منطقة الساحل، ونظرا لموقعها واستقرارها الداخلي يمكنها أن تكون عنصرا مهما في تقليل هذه التحولات عبر تعزيز الدبلوماسية الوقائية لخفض التوترات، وتكثيف التنسيق الأمني مع دول الساحل، ومراقبة الحدود الجنوبية لمنع تسلل الجماعات المسلحة، إضافة إلى دعم مقاربة الحوار السياسي الجاد ورفض التدخل الأجنبي.
https://sarabic.ae/20250818/تحذيرات-من-دعم-غربي-للجماعات-المتطرفة-في-الساحل-الأفريقي-والصحراء-1103887175.html
https://sarabic.ae/20251213/الدفاع-الجزائرية-تنفي-إنشاء-وحدات-مرتزقة-في-منطقة-الساحل--1108135602.html
https://sarabic.ae/20251118/الجزائر-تعرب-عن-قلقها-البالغ-من-تعاظم-الإرهاب-في-مالي-1107258156.html
الجزائر
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111235815_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_89372f89469858afe277ff67c4855a5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, إيران, أخبار إيران, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, إيران, أخبار إيران, حصري, تقارير سبوتنيك

هل تؤثر حرب إيران على دول الساحل الأفريقي.. وما دور الجزائر؟

16:09 GMT 08.03.2026
© AP Photoتدريبات عسكرية أمريكية مع دول الساحل الأفريقي في مالي
تدريبات عسكرية أمريكية مع دول الساحل الأفريقي في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
تشهد منطقة الساحل الأفريقي منذ سنوات حالة من عدم الاستقرار الأمني نتيجة تداخل عدة عوامل، من بينها انتشار الجماعات المسلحة، وضعف مؤسسات الدولة في بعض البلدان، إضافة إلى التنافس الدولي على النفوذ في المنطقة.
ومع امتداد المواجهة المفتوحة بين واشنطن وطهران وتداعيات ذلك على الخليج والشرق الأوسط، تبرز تساؤلات حول تأثير هذه الحروب على الأمن في دول الساحل، خاصة فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة الأمريكية وإمكانية استمرار حضورها العسكري أو انسحابها من المنطقة.
تعد منطقة الساحل، التي تضم دولا مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، منطقة استراتيجية نظرا لموقعها الجغرافي، إضافة إلى ما تحتويه من موارد طبيعية مهمة، لذلك أصبحت هذه المنطقة محل اهتمام قوى دولية عدة، من بينها الولايات المتحدة التي تنشط فيها ضمن إطار مكافحة الإرهاب ودعم الجيوش المحلية.
بوكو حرام - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
تحذيرات من دعم غربي للجماعات المتطرفة في الساحل الأفريقي والصحراء
18 أغسطس 2025, 13:49 GMT
غير أن بعض التحليلات السياسية ترى أن السياسات الأمريكية في المنطقة لم تخل من الجدل، حيث تتهم بدعم أطراف محلية أو جماعات مسلحة بشكل غير مباشر ضمن سياق الصراعات المعقدة، وهو ما ترفضه الجزائر التي تؤكد دائما على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما تدعو البلاد إلى معالجة جذور الأزمات في الساحل من خلال التنمية وتعزيز قدرات الدول بدل الاعتماد على الحلول العسكرية الخارجية.
وفي ظل الحروب والأزمات الدولية الكبرى قد تتجه الولايات المتحدة إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، فهناك احتمال أن تقوم بتقليص وجودها العسكري في بعض مناطق الساحل إذا رأت أن مصالحها تتطلب التركيز على مناطق أخرى أكثر أهمية في الصراع الدولي.
في المقابل يرى محللون آخرون أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى تعزيز حضورها في المنطقة بدلا من الانسحاب منها، وذلك تحسبا لأي فراغ أمني قد تستغله جماعات متطرفة أو قوى دولية منافسة، فالساحل أصبح مسرحا لتنافس جيوسياسي متزايد، حيث تسعى عدة قوى إلى توسيع نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي.

الحرب الراهنة لن تبعد مصالح أمريكا عن منطقة الساحل

قال الخبير العسكري، أحمد ميزاب، إنه حينما نتحدث عن الحرب بين واشنطن وطهران لا يمكن أن نحصر هذه المواجهة العسكرية في إطار جغرافي معين، بقدر ما نقول إن هذه الحرب تندرج ضمن متغيرات عميقة في سياقها الدولي الواسع.

وأضاف ميزاب، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن العالم اليوم ينتقل من نظام دولي قائم على الأحادية إلى حالة من الفوضى في البيئة الدولية، لذا هناك ارتدادات كبيرة قد تشمل مناطق هشة وبيئات غير مستقرة تعيش أزمات راهنة، باعتبار أننا نتحدث عن حلقات متكاملة من الأزمات تستدعي التركيز على متغيرات أساسية.

وانطلاقا من استراتيجية الأمن القومي التي أطلقتها الولايات المتحدة بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بالإضافة إلى التحرك في إطار محاولة السيطرة على الممرات البحرية الحيوية التي تتحكم في شريان الاقتصاد العالمي، ومحاولة التحكم في موارد الطاقة والثروات الثمينة، يمكن القول إن منطقة الساحل ليست بمنأى عن هذه التجاذبات والمتغيرات ولا خارج إطار قواعد اللعبة الحاصلة.
وأضاف المتحدث أن منطقة الساحل معنية بطريقة مباشرة بارتدادات هذه الحرب الأمريكية الإيرانية على المستوى المتوسط والبعيد، باعتبار أننا نتحدث عن أزمات عالمية، ولذا فإن التنافس الدولي اليوم على أشده على مناطق النفوذ والطاقة، فمنطقة الساحل هي منطقة تنافس وتوظيف لمنطق الحرب فيها.
وأردف ميزاب أن منطق التدخلات الخارجية يبقى واردا في ظل هذا التوتر، فقد شهدت مختلف المحطات أن منطقة الساحل لطالما تعرضت للتدخل الخارجي تحت حجج مختلفة، سواء في إطار مرافقة الدول في المسار السياسي أو معالجة أزماتها أو محاربة الإرهاب.
وتسعى القوى الدولية لإيجاد مبرر للتدخل الخارجي، وهو ما ترفضه الجزائر، لأن صناعة الاستقرار لا تكون في إطار تغذية الأزمات، ومن الضروري العمل على صناعته من خلال تبني مسار سياسي وحوار جاد ودعم الدول في بلورة مقاربات حلول أمنية سلمية.
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
"الدفاع" الجزائرية تنفي إنشاء وحدات مرتزقة في منطقة الساحل
13 ديسمبر 2025, 19:29 GMT
وأكد ميزاب أن حرب اليوم ليست تلك الحرب التي ستبعد مصالح أمريكا عن منطقة الساحل، لأن أمريكا تسير وفق مخطط الأمن القومي الذي تحدث عنه ترامب فور اعتلائه سدة الحكم، مركزا على تحول في مقاربة الولايات المتحدة للأمن القومي، بدليل تحركها في فنزويلا وغرينلاند ومضيق باب المندب وهرمز، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تتحرك ضمن إطار يجعل منطقة الساحل داخل حسابات من يسعى للتحكم في مناطق الثروة.
لذلك، يضيف المتحدث، فإن من يمتلك المفاتيح انطلاقا من هذه المناطق يسعى إلى التحكم في صناعة النظام الدولي الجديد.

الدبلوماسية والأمن بمنطقة الساحل

قال الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية سليم حمادي إن تداعيات المواجهة بين واشنطن وطهران اليوم لن تبقى محصورة في الشرق الأوسط، بل ستنتقل إلى مناطق تعاني واقعا أمنيا هشا، وسيتصاعد التنافس الدولي، ومن بين هذه المناطق التي سيطالها هذا النزاع وتداعياته منطقة الساحل الأفريقي.
وأضاف لـ "سبوتنيك" المتحدث أن المنطقة تتربع على ثروة كبيرة وأصبحت ساحة تتداخل فيها تهديدات الإرهاب بتشكيلاته وانتماءاته، والتجارة غير المشروعة بالمخدرات والبشر، كما أصبحت ساحة للتجاذبات الدولية، ما يجعلها شديدة الحساسية.

وقال حمادي: "واشنطن ستعيد حساباتها بشأن وجودها في دول الساحل في ظل حربها مع طهران".

وتابع: "إذا تحولت هذه الحرب إلى حرب استنزاف طويلة، فإنها ستضع المؤسسة العسكرية والأمنية الأمريكية أمام تحد لإعادة توزيع الموارد والقدرات العسكرية عالميا، لأنها ستدفع الولايات المتحدة إلى التفكير في إعادة ترتيب الأولويات الاستخباراتية والأمنية والعسكرية وتحويل جزء منها إلى الشرق الأوسط وتقليص حضورها في الساحل الأفريقي، ما سيقلل من الانخراط المباشر في ملفات مكافحة الإرهاب في المنطقة".
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
الجزائر تعرب عن "قلقها البالغ" من تعاظم الإرهاب في مالي
18 نوفمبر 2025, 19:08 GMT
وشدد المتحدث على أن منطقة الساحل لا تزال في نظر الولايات المتحدة نقطة ارتكاز في ملفات أمنية كبيرة، لكن في ظل كل ما سبق فإن المؤكد أن واشنطن، إذا دخلت حرب استنزاف كبيرة، ستجد المؤسسة العسكرية الأمريكية نفسها أمام معادلة توزيع الجبهات، ما قد يخلق فراغات أمنية في المناطق التي تشهد هشاشة أمنية مثل منطقة الساحل.
ولفت إلى أن استغلال القوى المنافسة لهذا الانشغال قد يحول الساحل إلى ساحة تنافس مفتوحة، كما أن انشغال الولايات المتحدة بالحرب قد يدفع قوى أخرى إلى توسيع حضورها في الساحل.
وأردف المتحدث قائلا إنه "بالرغم من البعد الجغرافي بين إيران ومنطقة الساحل، فإن طهران لطالما سعت إلى بناء شبكة نفوذ في أفريقيا، معتمدة في ذلك على أدوات القوة الناعمة من خلال النشاط الثقافي والديني والعلاقات مع فاعلين غير حكوميين، لكن قيام إيران اليوم بتحالفات أمنية مباشرة مع دول الساحل يبقى أمرا معقدا، غير أنها قد تحاول استغلال الصراع مع واشنطن عبر خلق مناطق ضغط غير تقليدية في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الساحل الأفريقي، وهي نقطة يمكن النظر إليها كأحد الأدوات في هذا الصراع".
وأضاف أنه "في حال تراجع مستوى الانخراط الدولي نتيجة انشغال القوى الدولية في هذه الحرب المفتوحة، التي وضعت هذه القوى في حالة استنفار وتشتيت، فقد تجد منطقة الساحل نفسها أمام سيناريوهات أكثر خطورة وحساسية، أبرزها عودة الجماعات الإرهابية التي تنشط عادة في بيئات الفوضى، وقد تتوسع وتصبح أكثر نشاطا مستفيدة من الفراغ الأمني، وهو ما قد يعزز تصاعد التنافس الدولي داخل المنطقة ويدفع إلى إعادة التمركز والصدامات وتنامي شبكات الإرهاب العابر للحدود والصراع المسلح، ما سيزيد من تعقيد المشهد الأمني".
وقال سليم حمادي إن الجزائر فاعل أساسي في الاستقرار الإقليمي في منطقة الساحل، ونظرا لموقعها واستقرارها الداخلي يمكنها أن تكون عنصرا مهما في تقليل هذه التحولات عبر تعزيز الدبلوماسية الوقائية لخفض التوترات، وتكثيف التنسيق الأمني مع دول الساحل، ومراقبة الحدود الجنوبية لمنع تسلل الجماعات المسلحة، إضافة إلى دعم مقاربة الحوار السياسي الجاد ورفض التدخل الأجنبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала