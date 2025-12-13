https://sarabic.ae/20251213/الدفاع-الجزائرية-تنفي-إنشاء-وحدات-مرتزقة-في-منطقة-الساحل--1108135602.html
"الدفاع" الجزائرية تنفي إنشاء وحدات مرتزقة في منطقة الساحل
نفت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم السبت، بشكل قاطع ما وصفته بـ"الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسسة" المتداولة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
يشار إلى أن هذا النفي يأتي رداً على تقارير نشرتها بعض المواقع الإخبارية مؤخرا، زعمت فيها إنشاء وحدة مرتزقة سرية تابعة للجزائر في الساحل.
نفت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم السبت، بشكل قاطع ما وصفته بـ"الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسسة" المتداولة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية.
ووصفت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، هذه الادعاءات بأنها "افتراء سافر وكذب مكشوف"، و"محاولة يائسة" للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي
وتلطيخ صورة الجزائر إقليمياً ودولياً.
واتهمت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها بترويج "روايات وسيناريوهات وهمية فاشلة سيئة الإخراج" من نسج خيالها وخيال "أسيادها".
وأكدت الوزارة أن هذه الروايات تحتوي على "معلومات زائفة وعارية من الصحة"، مشددة على أن الجيش الوطني الشعبي يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية، وانسجاماً مع سياسة الجزائر الثابتة القائمة على حسن الجوار، احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيل الحوار والمفاوضات لحل الأزمات.
وأبرز البيان أن الجزائر
، كجزء لا يتجزأ من منطقة الساحل التي تشاركها المصير والمصالح، لا يمكنها أن تكون سبباً في زعزعة استقرارها، بل تسعى دائماً للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة، تكريساً لمبدأ التضامن ووفاءً للعلاقات التاريخية والإنسانية مع شعوبها.
وشددت الوزارة على رفض أي "مزايدة" عليها في مواجهة الإرهاب
، مؤكدة أن هذه "الحملات الدعائية الدنيئة" المغذاة بالإشاعات والأخبار الزائفة لن تحقق أهدافها الخسيسة، ولن تشوش على الدور المحوري للجزائر في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.
يشار إلى أن هذا النفي يأتي رداً على تقارير نشرتها بعض المواقع الإخبارية مؤخرا، زعمت فيها إنشاء وحدة مرتزقة سرية تابعة للجزائر في الساحل.