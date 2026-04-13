3 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مصدرين للغاز المسال في العالم

عربي
تسجيل 6558 انتهاكا لهدنة عيد الفصح من قبل القوات الأوكرانية - الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260413/3-دول-عربية-ضمن-قائمة-أكبر-10-مصدرين-للغاز-المسال-في-العالم-1112520500.html
3 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مصدرين للغاز المسال في العالم
سبوتنيك عربي
شهدت قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للغاز المسال عالميًا تحولات ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2026، مع ارتفاع إجمالي صادراتها إلى 98.88 مليون طن مقارنة بـ95.84... 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T09:03+0000
2026-04-13T09:03+0000
دول عربية
روسيا
قطاع الطاقة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104330/85/1043308538_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_057025800655c35d8d7604071251885b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104330/85/1043308538_315:0:3044:2047_1920x0_80_0_0_a59a61637603a0f1ad9fcc26c31a9714.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
09:03 GMT 13.04.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شهدت قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للغاز المسال عالميًا تحولات ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2026، مع ارتفاع إجمالي صادراتها إلى 98.88 مليون طن مقارنة بـ95.84 مليون طن في الفترة ذاتها من 2025، رغم تراجع حصتها من السوق العالمية إلى 87% من أصل 113.65 مليون طن.
وبحسب تقرير نشرته منصة "الطاقة"، حافظت الولايات المتحدة على صدارة القائمة بإجمالي 32.29 مليون طن، مسجلةً أكبر زيادة من حيث الكميات، إذ بلغت 7.16 مليون طن، وكانت هذه الزيادة كفيلة بتعويض الانخفاض الحاد في صادرات قطر جراء تداعيات حرب إيران، والبالغ 6.90 مليون طن.
وفي المركز الثاني، حلّت أستراليا بـ19.93 مليون طن، فيما تراجعت قطر إلى المرتبة الثالثة عند 14.69 مليون طن متأثرة بتداعيات الحرب التي خفّضت صادراتها بنسبة 32%.
وجاءت روسيا رابعًا بـ8.86 مليون طن، ثم ماليزيا (7.80)، ونيجيريا (4.99)، وسلطنة عمان (3.24)، وإندونيسيا (2.89)، وبابوا غينيا الجديدة (2.14)، وأخيرًا الجزائر (2.04) مليون طن، التي تأثرت بالصيانة وتراجعت صادراتها.
وسجّلت كل من الولايات المتحدة، وأستراليا، وروسيا، ونيجيريا، وسلطنة عمان، وبابوا غينيا الجديدة، زيادة في صادراتها، في حين تراجعت الكميات المصدّرة من قطر، وماليزيا، وإندونيسيا، والجزائر.
وارتفعت صادرات الغاز المسال الأمريكية إلى مستوى قياسي عند 32.29 مليون طن خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 28.5% على مستوى الربع نفسه من العام الماضي (25.13 مليون طن).
كما زادت صادرات أستراليا بنسبة 3.6%، ما يعادل 0.68 مليون طن، مقارنة مع معدل الربع الأول من 2025 البالغ 19.25 مليون طن، لتحتل المركز الثاني عالميًا بين كبار المصدّرين.
وتراجع ترتيب قطر إلى الثالث في قائمة أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم، إذ أدت الحرب وتداعياتها إلى توقُّف الإنتاج بمنشآت رأس لفان، ما هبط بالصادرات بنسبة 32% على أساس سنوي، لتبلغ 14.69 مليون طن.
واحتفظت روسيا بلقب رابع أكبر دولة مصدرة للغاز المسال عالميًا مع ارتفاع صادراتها بنسبة 8.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 8.86 مليون طن، مقابل 8.18 مليونًا في المدة نفسها من 2025.
وانخفضت صادرات ماليزيا من الغاز المسال بأقل من 1%، مقارنة بـ7.88 مليون طن في الربع الأول من 2025، لتظل محتفظةً بالمركز الخامس عالميًا.

أمّا نيجيريا صاحبة المركز السادس فقد حققت أعلى زيادة من حيث النسبة المئوية (45.4%) بين قائمة أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم، لتلامس صادراتها 5 ملايين طن، ارتفاعًا من 3.42 مليون في الربع الأول من العام الماضي.

وارتفعت صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال إلى مستوى قياسي عند 3.24 مليون طن خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 6.6% على أساس سنوي، بحسب بيانات "وحدة أبحاث الطاقة".
وحلّت عُمان بالمركز السابع عالميًا مستفيدة من موقع محطة قلهات لتصدير الغاز المسال المتصل ببحر العرب مباشرة بعيدًا عن أزمة مضيق هرمز.
في المقابل تراجعت صادرات إندونيسيا بنسبة 4% من 3 ملايين طن إلى 2.89 مليون طن في الربع الأول من 2026، لتأتي في المركز الثامن عالميًا، كما يُظهر الرسم البياني أدناه:
وتقدّم ترتيب دولة بابوا غينيا الجديدة إلى المركز التاسع عالميًا ، مع زيادة صادراتها من الغاز المسال بنسبة 1.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.14 مليون طن.
وتأثرت صادرات الجزائر بعمليات الصيانة في أول شهرين من العام الجاري، وهبطت بنسبة 8.5% إلى 2.04 مليون طن، لتختتم البلاد قائمة أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم خلال الربع الأول من 2026.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала