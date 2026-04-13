3 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مصدرين للغاز المسال في العالم

3 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مصدرين للغاز المسال في العالم

سبوتنيك عربي

شهدت قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للغاز المسال عالميًا تحولات ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2026، مع ارتفاع إجمالي صادراتها إلى 98.88 مليون طن مقارنة بـ95.84... 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T09:03+0000

2026-04-13T09:03+0000

2026-04-13T09:03+0000

دول عربية

روسيا

قطاع الطاقة

العالم

وبحسب تقرير نشرته منصة "الطاقة"، حافظت الولايات المتحدة على صدارة القائمة بإجمالي 32.29 مليون طن، مسجلةً أكبر زيادة من حيث الكميات، إذ بلغت 7.16 مليون طن، وكانت هذه الزيادة كفيلة بتعويض الانخفاض الحاد في صادرات قطر جراء تداعيات حرب إيران، والبالغ 6.90 مليون طن.وجاءت روسيا رابعًا بـ8.86 مليون طن، ثم ماليزيا (7.80)، ونيجيريا (4.99)، وسلطنة عمان (3.24)، وإندونيسيا (2.89)، وبابوا غينيا الجديدة (2.14)، وأخيرًا الجزائر (2.04) مليون طن، التي تأثرت بالصيانة وتراجعت صادراتها.وارتفعت صادرات الغاز المسال الأمريكية إلى مستوى قياسي عند 32.29 مليون طن خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 28.5% على مستوى الربع نفسه من العام الماضي (25.13 مليون طن).كما زادت صادرات أستراليا بنسبة 3.6%، ما يعادل 0.68 مليون طن، مقارنة مع معدل الربع الأول من 2025 البالغ 19.25 مليون طن، لتحتل المركز الثاني عالميًا بين كبار المصدّرين.واحتفظت روسيا بلقب رابع أكبر دولة مصدرة للغاز المسال عالميًا مع ارتفاع صادراتها بنسبة 8.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 8.86 مليون طن، مقابل 8.18 مليونًا في المدة نفسها من 2025.وانخفضت صادرات ماليزيا من الغاز المسال بأقل من 1%، مقارنة بـ7.88 مليون طن في الربع الأول من 2025، لتظل محتفظةً بالمركز الخامس عالميًا.وارتفعت صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال إلى مستوى قياسي عند 3.24 مليون طن خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 6.6% على أساس سنوي، بحسب بيانات "وحدة أبحاث الطاقة".وحلّت عُمان بالمركز السابع عالميًا مستفيدة من موقع محطة قلهات لتصدير الغاز المسال المتصل ببحر العرب مباشرة بعيدًا عن أزمة مضيق هرمز.في المقابل تراجعت صادرات إندونيسيا بنسبة 4% من 3 ملايين طن إلى 2.89 مليون طن في الربع الأول من 2026، لتأتي في المركز الثامن عالميًا، كما يُظهر الرسم البياني أدناه:وتأثرت صادرات الجزائر بعمليات الصيانة في أول شهرين من العام الجاري، وهبطت بنسبة 8.5% إلى 2.04 مليون طن، لتختتم البلاد قائمة أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم خلال الربع الأول من 2026.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دول عربية, روسيا, قطاع الطاقة, العالم